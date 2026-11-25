Làm sao mà không tiếc được cơ chứ hả Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon?

Showbiz Hàn Quốc ngày 24/11 đón nhận một tin buồn đối với những người yêu mến các cặp đôi: Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đã chính thức chia tay sau khoảng 3 năm 7 tháng công khai hẹn hò. Đại diện 2 công ty quản lý đều xác nhận thông tin, đồng thời cho biết cả 2 quyết định trở lại làm những đồng nghiệp tốt, tiếp tục ủng hộ con đường tương lai của đối phương.

Không có màn đấu tố, không có những lời trách móc hay sự ồn ào. Chỉ là 2 người từng dành cho nhau rất nhiều tình cảm nay quyết định dừng lại. Nhưng có lẽ, chính sự bình lặng ấy lại càng khiến người ta cảm thấy tiếc cho 1 chuyện tình từng được yêu mến đến vậy.

Khán giả "khóc ròng" khi chuyện tình đẹp tan vỡ. Ảnh: Xports News

Từ hai chiến tuyến trong The Glory đến chuyện tình bước ra đời thực

Ít ai có thể ngờ rằng Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon lại trở thành một cặp ngoài đời khi nhìn vào mối quan hệ giữa hai nhân vật của họ trong bom tấn The Glory. Trong phim, Lim Ji Yeon đảm nhận Park Yeon Jin - nữ phản diện tàn nhẫn, một trong những kẻ gây ra bi kịch cho nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo). Trong khi đó, Lee Do Hyun vào vai Joo Yeo Jeong - người đàn ông luôn ở bên, giúp đỡ và đồng hành cùng nữ chính trên hành trình trả thù.

Một người đứng ở phía đối lập, một người lại là chỗ dựa của nhân vật trung tâm. 2 nhân vật không có tuyến tình cảm lãng mạn với nhau, thậm chí thuộc về 2 chiến tuyến hoàn toàn khác biệt.

Ấy vậy mà sau khi cùng tham gia dự án, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon lại nảy sinh tình cảm. Cả 2 được cho là đã trở nên thân thiết hơn sau quá trình quay phim và các hoạt động giao lưu của đoàn làm phim. Màn kết hợp tưởng chừng chẳng liên quan về mặt tình cảm ấy lại mở ra một chuyện tình có thật, khiến khán giả thích thú bởi sự đối lập giữa nhân vật trên màn ảnh và con người ngoài đời.

Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon thuộc 2 chiến tuyến đối lập trong The Glory. Ảnh: X

Chuyện tình thẳng thắn, không giấu giếm

Ngày 1/4/2023, chuyện tình của hai diễn viên chính thức trở thành tâm điểm truyền thông khi loạt hình ảnh hẹn hò được Dispatch công bố. Trước những bằng chứng được công bố, 2 công ty quản lý đã lên tiếng xác nhận cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu với tình cảm tốt đẹp.

Đáng chú ý, đây không phải một màn phủ nhận hay né tránh thường thấy trước tin đồn tình cảm của nghệ sĩ Hàn Quốc. 2 người lựa chọn thừa nhận chuyện yêu đương một cách tương đối thẳng thắn, dù mối quan hệ vẫn còn ở giai đoạn đầu.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Một bên là Lim Ji Yeon, nữ diễn viên vừa gây ấn tượng mạnh với vai phản diện trong The Glory. Bên còn lại là Lee Do Hyun, nam diễn viên trẻ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình và khả năng diễn xuất. Khoảng cách tuổi tác 5 năm cũng trở thành chủ đề được bàn luận, nhưng điều khiến công chúng chú ý hơn cả là sự chân thành mà cả hai dành cho nhau.

Ảnh: Dispatch

Cặp đôi không trốn tránh, lựa chọn thừa nhận chuyện yêu đương một cách tương đối thẳng thắn, dù mối quan hệ vẫn còn ở giai đoạn đầu. Ảnh: Dispatch

Chuyện tình yêu ngọt ngào như kẹo

Trong suốt thời gian hẹn hò, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon không phải kiểu cặp đôi thường xuyên phô bày chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Họ khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư, nhưng mỗi lần nhắc đến đối phương lại khiến người hâm mộ cảm nhận được sự gắn bó.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2024. Khi Lee Do Hyun nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc ở hạng mục điện ảnh nhờ bộ phim Exhuma, anh đã gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Lim Ji Yeon ngay trên sân khấu: "Cảm ơn bố mẹ, em trai, và cả Ji Yeon nữa, cảm ơn em rất nhiều vì đã luôn ở bên ủng hộ anh!".

Nam thần sinh năm 1995 khiến netizen phát sốt trước lời cảm ơn bạn gái công khai. Ảnh: X

Khoảnh khắc Lim Ji Yeon ngồi dưới hàng ghế khán giả, mỉm cười e ấp và ánh mắt đong đầy tự hào nhìn về phía Lee Do Hyun đã khiến toàn bộ hội trường bùng nổ. Đó được xem là một trong những màn "phát đường" ngọt ngào và dũng cảm bậc nhất lịch sử các lễ trao giải Hàn Quốc.

Đáp lại, Lim Ji Yeon cũng từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cả hai thường xuyên ủng hộ và dựa vào nhau rất nhiều. Khi được hỏi về chuyện tình cảm bị công khai, nữ diễn viên còn có câu trả lời khá dí dỏm: "Đã bị bắt gặp rồi thì biết làm sao đây?". Sự thoải mái, tự nhiên ấy khiến nhiều người cảm thấy họ không cố gắng xây dựng hình ảnh một cặp đôi hoàn hảo, mà đơn giản là đang yêu và tận hưởng mối quan hệ của mình.

Đây được xem là một trong những màn "phát đường" ngọt ngào và dũng cảm bậc nhất lịch sử các lễ trao giải Hàn Quốc. Ảnh: X

Thử thách yêu xa chưa bao giờ dễ dàng

Thử thách lớn nhất đối với chuyện tình này đến không lâu sau khi cả 2 công khai hẹn hò. Tháng 8/2023, Lee Do Hyun nhập ngũ, phục vụ trong ban nhạc quân đội Không quân Hàn Quốc. Từ đó, cặp đôi bước vào giai đoạn yêu xa, khi lịch trình và những quy định trong quân đội khiến việc gặp gỡ không còn dễ dàng như trước.

Lim Ji Yeon trở thành hình ảnh quen thuộc của một cô bạn gái có người yêu đang tại ngũ – thường được gọi là gomusin tại Hàn Quốc. Đây vốn là giai đoạn không ít cặp đôi phải đối mặt với áp lực. Khoảng cách địa lý, thời gian gặp nhau hạn chế và lịch trình công việc riêng có thể khiến tình cảm trở nên khó duy trì.

Lee Do Hyun nhập ngũ, cặp đôi phải yêu xa. Ảnh: X

Thế nhưng, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon vẫn đồng hành qua quãng thời gian ấy. Nam diễn viên từng được bắt gặp tranh thủ gặp bạn gái trong những dịp nghỉ phép. Những cuộc hẹn không quá phô trương, nhưng đủ để công chúng thấy rằng mối quan hệ vẫn được duy trì.

Với người hâm mộ, việc hai người có thể đi qua một giai đoạn xa cách kéo dài như vậy từng là minh chứng cho sự bền bỉ của tình yêu. Lee Do Hyun hoàn thành nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ vào tháng 5/2025. Sau những năm tháng yêu xa, cả cuối cùng cũng có thể trở lại với nhịp sống bình thường hơn.

Nam diễn viên từng được bắt gặp tranh thủ gặp bạn gái trong những dịp nghỉ phép. Ảnh: Dispatch

Chuyện tình của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon từng nhiều lần khiến công chúng liên tưởng đến một cái kết đẹp. Đặc biệt, vào đúng ngày mùng Một Tết năm nay, Lim Ji Yeon được chú ý khi theo dõi tài khoản mạng xã hội của một wedding planner nổi tiếng. Chi tiết này lập tức làm dấy lên suy đoán nữ diễn viên có thể đang tìm hiểu về việc tổ chức đám cưới.

Với một cặp đôi đã trải qua nhiều năm bên nhau, thậm chí cùng vượt qua khoảng thời gian nhập ngũ và yêu xa, suy đoán về một đám cưới không phải điều quá khó hiểu. Người hâm mộ khi ấy càng có lý do để hy vọng. Một chuyện tình bắt đầu từ phim trường, được công khai bằng những bức ảnh hẹn hò, rồi bền bỉ qua những năm tháng xa cách dường như đang tiến đến một chương mới.

Lim Ji Yeon theo dõi tài khoản của wedding planner. Ảnh: Instagram

Đâu ai biết đó là lần cuối cùng...

Có lẽ chi tiết khiến tin chia tay lần này trở nên khó tin nhất chính là cuộc hẹn hò được nhắc đến vào tháng 7/2026. Theo một bài đăng của người chứng kiến trên cộng đồng mạng, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đã cùng xuất hiện tại một sân golf. Người này cho biết hai diễn viên trông rất tình tứ, ngọt ngào khi ở bên nhau.

Thông tin nhanh chóng được truyền thông Hàn Quốc nhắc lại, bởi đây là một trong những lần hiếm hoi cặp đôi được bắt gặp bên nhau trong thời gian gần đây. Không phải sự kiện quảng bá, không phải một buổi xuất hiện trước truyền thông, mà là một hoạt động đời thường của hai người yêu nhau. Chỉ là cùng đi chơi golf, cùng dành thời gian cho một sở thích, nhưng hình ảnh ấy đủ khiến người hâm mộ tin rằng mối quan hệ vẫn đang êm đẹp.

Chỉ vừa mới tháng 7 vừa qua, cặp đôi còn được bắt gặp đi hẹn hò ở sân golf. Ảnh: X

Đặt khoảnh khắc tháng 7 bên cạnh tin chia tay ngày 24/11, người ta không khỏi ngỡ ngàng. Chỉ vài tháng trước, cả hai vẫn được nhìn thấy bên nhau trong một cuộc hẹn ngọt ngào. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra sau đó, cũng không có thông tin chính thức về thời điểm mối quan hệ thực sự kết thúc. Đó cũng là lý do công chúng càng tiếc nuối: đôi khi, một mối quan hệ không nhất thiết phải kết thúc bằng biến cố lớn. Có thể mọi thứ chỉ dần thay đổi trong những khoảng thời gian mà người ngoài không bao giờ nhìn thấy.

Lý do được đưa ra vẫn là kịch bản quen thuộc của làng giải trí: Lịch trình làm việc bận rộn, khoảng cách thời gian và những định hướng cá nhân khác biệt khi cả hai đều đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Dù quyết định dừng lại trong sự êm đẹp và vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp tôn trọng lẫn nhau, nhưng tin tức này vẫn để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người yêu mến cặp đôi.

Chuyện tình của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon tuy không có một cái kết "trăm năm hạnh phúc" như người hâm mộ kỳ vọng, nhưng hành trình họ đã đi qua cùng nhau vẫn là một ký ức đẹp đẽ của màn ảnh xứ Hàn. Họ đã từng yêu hết mình, từng dũng cảm bảo vệ tình yêu trước dư luận và từng trao cho nhau những chân thành nhất của tuổi trẻ. Tiếc cho một mối duyên đẹp, nhưng công chúng vẫn cầu chúc cho cả hai sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật riêng biệt phía trước.