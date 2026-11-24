2 cô công chúa của cặp sao có khẩu vị ăn uống cực "sành miệng".

Chương trình Please Take Care of My Refrigerator vừa lên sóng có sự tham gia của Bi Rain đã trở thành chủ đề hot. Trong chương trình, nam ca sĩ đã chia sẻ về cuộc sống gia đình thường nhật với Kim Tae Hee, thông qua những món ăn trong tủ lạnh.

Anh vui vẻ tiết lộ sở thích ăn uống của 2 con gái rượu "Các con tôi thích ăn đồ sống một cách kỳ lạ", tiết lộ rằng 2 bé không chỉ thích ăn sashimi và trứng cá hồi, mà còn cả trứng cá muối. Lần đầu tiên 2 công chúa được ăn trứng cá muối là trong một chuyến lưu diễn ở nước ngoài của bố. Bi Rain chia sẻ: "Tôi đã đưa các con đi lưu diễn nước ngoài, và họ đã gửi cho chúng tôi một ít trứng cá muối đắt tiền. Sau khi thử, chúng luôn nói rằng chúng muốn ăn trứng cá muối từ đó đến giờ".

Ảnh: Sports Seoul

2 công chúa nhà cặp sao thích đồ sống, trứng cá muối đắt tiền. Ảnh: X

Cách ăn của 2 bé cũng rất độc đáo “Bọn trẻ không phết trứng cá muối lên bánh mì, chúng dùng thìa xúc ăn”. Đặc biệt, 2 bé nhà Bi Rain - Kim Tae Hee còn rất "sành miệng". Nam ca sĩ từng thử thay thế bằng trứng cá chuồn vì giá loại kia quá cao. Tuy nhiên, các con gái anh ngay lập tức nhận ra sự khác biệt. Nam ca sĩ kể lại rằng khi anh đưa trứng cá chuồn ra như là trứng cá muối, con gái anh nếm thử một thìa và nói “Bố ơi, đây không phải là trứng cá muối”.

Đối mặt với khẩu vị tinh tế của 2 cô con gái, những người có thể phân biệt chính xác hương vị của ngay cả những nguyên liệu cao cấp, cuối cùng Bi Rain đành phải nhượng bộ. Anh không thể dùng trứng cá chuồn giá thấp hơn để "đánh lừa" con được.

Nam ca sĩ từng thử thay thế bằng trứng cá chuồn vì giá loại kia quá cao. Tuy nhiên, các con gái anh ngay lập tức nhận ra sự khác biệt. Ảnh: Sports Seoul

Câu chuyện cũng hé lộ một phần cuộc sống của Kim Tae Hee sau khi cho các con đi ngủ. Bi Rain chia sẻ bà xã anh bình thường ít uống bia rượu, nhưng 1 lần đã uống bia một mình sau khi cho các con đi ngủ. Nam ca sĩ vô cùng ngạc nhiên khi thấy 2 lon bia đã mở trên bàn. Trái ngược với hình ảnh hào nhoáng của một cặp đôi ngôi sao hàng đầu, khi ở nhà, họ chỉ đơn giản sống cuộc sống thường nhật của những bậc cha mẹ chăm lo bữa ăn cho 2 cô con gái, ru chúng ngủ và kết thúc một ngày.

Bi Rain cũng tự hào khoe trong gia đình, anh là người làm việc nhà, nấu nướng nhiều hơn. Trong tủ lạnh chia riêng ngăn do anh quản lý và ngăn do vợ chuẩn bị. Có lần, anh bị bà xã mắng té tát vì để nhiều đồ trong tủ hết hạn sử dụng. Cũng trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator, Bi Rain đã chia sẻ cảm xúc của chính mình mỗi khi chứng kiến gương mặt thật của Kim Tae Hee lúc mới ngủ dậy. Theo lời Bi Rain, mỗi lần như vậy, anh đều trầm trồ tới độ không tin vào mắt mình: “Ngay cả khi mở mắt thức dậy vào buổi sáng, tôi cũng thấy xúc động tràn trề, thầm thấy ngạc nhiên rằng ‘ngay cả trong lúc này mà cô ấy vẫn đẹp thế nhỉ’. Tôi đã kết hôn với người mình yêu”. Anh còn hạnh phúc chia sẻ về hành trình cùng trưởng thành với 2 con như đưa các con đi học, tham gia ngày hội thể thao.

Bi Rain ngạc nhiên khi thấy vợ uống bia một mình sau khi con ngủ. Ảnh: Sports Seoul

Hơn một thập kỷ trước, vào sáng ngày 1/1/2013, Dispatch đã "mở bát" năm mới bằng loạt ảnh hẹn hò của "Quốc bảo nhan sắc" Kim Tae Hee và "Ông hoàng Kpop" Bi Rain. Thời điểm đó, cặp đôi phải đối mặt với không ít sóng gió, thậm chí Bi Rain còn bị chỉ trích vì vi phạm kỷ luật quân đội để đi hẹn hò. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng thanh minh hay lợi dụng tình cảm để đánh bóng tên tuổi, họ chọn cách im lặng và cùng nhau vượt qua thử thách.

Bi Rain - Kim Tae Hee là cặp đôi Dispatch "mở bát" năm 2013. Ảnh: Dispatch

Năm 2017, thay vì một hôn lễ rình rang tại các khách sạn 5 sao, cặp đôi quyền lực nhất nhì làng giải trí lại tổ chức một đám cưới giản dị tại một nhà thờ nhỏ. Chi phí tiệc cưới chỉ vỏn vẹn 1.100 USD (khoảng 28 triệu đồng), váy cưới do chính Kim Tae Hee thiết kế. Đây được coi là tuyên ngôn về một tình yêu không phô trương, chỉ cần sự chân thành.

Sau 8 năm chung sống và có với nhau 2 con gái, Bi Rain vẫn giữ vững hình tượng "người chồng quốc dân". Anh thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí và không ngần ngại bày tỏ: "Việc tốt nhất tôi từng làm trong đời là kết hôn với cô ấy". Cặp đôi cực kỳ kín tiếng trong việc công khai diện mạo con cái để bảo vệ tuổi thơ của các con.

Ảnh: X

Bi Rain - Kim Tae Hee tổ chức đám cưới giản dị ở nhà thờ. Ảnh: X

Năm 2025, khối tài sản chung của cặp đôi ước tính đã vượt ngưỡng 100 triệu USD (khoảng 2.500 tỷ VNĐ). Họ sở hữu hàng loạt tòa nhà đắt đỏ tại Seoul và các bất động sản giá trị tại Mỹ. Sự nghiệp của cả hai vẫn duy trì ở đỉnh cao: Bi Rain thành công với vai trò nhà sản xuất và ngôi sao giải trí, trong khi Kim Tae Hee vẫn là "nàng thơ" số 1 của các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp và kịch bản phim ảnh.

Cặp đôi hạnh phúc sau hơn 1 thập kỷ bên nhau. Ảnh: X

Nguồn: Sports Seoul