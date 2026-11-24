Ai có ngờ cặp đôi "phim giả tình thật" hàng đầu xứ Hàn này lại tan vỡ đầy đáng tiếc thế này.

Chiều 24/11, Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun gây chấn động showbiz Hàn Quốc khi chính thức xác nhận đã chia tay sau 3 năm hẹn hò. Cặp đôi The Glory không công bố thời điểm đường ai nấy đi hay lý do tan vỡ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin chuyện tình cảm của cặp sao hàng đầu đứt gánh vì lịch trình bận rộn, khiến họ không có thời gian vun đắp mối quan hệ và dần trở nên xa cách.

Việc Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun chia tay được xem là cú sốc lớn với khán giả. Bởi thời gian qua, cặp đôi không để lộ dấu hiệu rạn nứt. Không chỉ vậy, vào tháng 7 năm nay, tức 4 tháng trước khi xác nhận chia tay, 2 nghệ sĩ vẫn còn được được bắt gặp hẹn hò vô cùng tình tứ.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun gây sốc với thông báo chia tay vào chiều 24/11. Ảnh: X.

Lần cuối cùng cặp đôi được trông thấy công khai hẹn hò là vào tháng 7 năm nay. Ảnh: X.

Thời điểm đó, 1 tài khoản MXH cho biết đã tình cờ nhìn thấy Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun tại một sân golf. Theo người này, cả hai đã đánh golf rất vui vẻ. "Hai người trông vô cùng ngọt ngào, tình cảm". Đặc biệt, người này còn chia sẻ sự ấn tượng về ngoại hình ngoài đời thực Lee Do Hyun: "Ban đầu, tôi còn tưởng anh ấy là một vận động viên thể thao vì vóc dáng cao lớn, săn chắc hơn hẳn so với hình ảnh trên màn ảnh. Làn da của tài tử cũng rám nắng khá nhiều".

Đọc lại bài đăng cũ, xem lại hình ảnh trước đây của cặp sao, cư dân mạng không khỏi tiếc nuối cho sự đổ vỡ của 1 chuyện tình đẹp. Sau tất cả những điều ngọt ngào nhất đã dành cho nhau trong 3 năm qua, cặp sao vẫn không thể có một cái kết viên mãn.

4 tháng trước khi chia tay, họ được bắt gặp đi đánh golf cùng nhau vô cùng ngọt ngào, tình cảm. Ảnh: X.

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào ngày 1/4/2023. Họ bén duyên qua bộ phim The Glory. Cả hai nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon. Tại Baeksang năm ngoái, tài tử họ Lee khiến người hâm mộ “tan chảy” khi gửi lời cảm ơn tới bạn gái trong giây phút phát biểu nhận giải. Khi Lee Do Hyun phải đi nhập ngũ, họ cũng yêu xa và thỉnh thoảng lại tranh thủ những kỳ nghỉ phép để ở bên nhau.

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun từng là cặp đôi phim giả tình thật được công chúng yêu thích. Ảnh: X.

Nguồn: Nate, Osen