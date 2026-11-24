Hành trình tìm kiếm người kế thừa của Chương Tử Di không thuận lợi cho lắm.

Sau nhiều năm đứng trên đỉnh cao, các hoa đán hàng đầu của Cbiz dần tìm kiếm những gương mặt trẻ để nâng đỡ và kế thừa. Châu Tấn, Thư Kỳ lăng xê Trương Tịnh Nghi, Lý Băng Băng dành nhiều sự ưu ái cho Châu Dã, còn Chương Tử Di cũng từng đặt kỳ vọng vào 2 đàn em là Trương Tuyết Nghênh và Mạnh Mỹ Kỳ. Tuy nhiên, cả 2 đều vướng bê bối gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và sự nghiệp, khiến lựa chọn của nữ diễn viên trở thành chủ đề được bàn tán.

Trương Tuyết Nghênh: Từ đàn em được kỳ vọng đến cái bóng mang tên "bát canh"

Trương Tuyết Nghênh từng là gương mặt trẻ được Chương Tử Di đánh giá cao. Họ quen biết từ chương trình Sự Ra Đời Của Diễn Viên và dần trở nên thân thiết, thường xuyên gặp gỡ và đi chơi cùng nhau. Không chỉ vậy, Trương Tuyết Nghênh còn ký hợp đồng phim ảnh với công ty của Chương Tử Di.

Thế nhưng, sự nghiệp của Trương Tuyết Nghênh chịu ảnh hưởng đáng kể sau bê bối "bát canh" liên quan đến Tần Tuấn Kiệt. Trong quá trình quay phim Bong Bóng Mùa Hè, hình ảnh Trương Tuyết Nghênh và Tần Tuấn Kiệt ăn chung bát canh khiến mạng xã hội dậy sóng. Chính sự việc này đã khiến Trương Tuyết Nghênh bị chỉ trích vì thiếu chừng mực khi tiếp xúc với người đã có bạn gái, bởi khi đó Tần Tuấn Kiệt đang hẹn hò với Dương Tử.

Sau khi Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt chia tay, Trương Tuyết Nghênh trở thành tâm điểm công kích. Dương Tử từng lên tiếng khẳng định chuyện tình cảm cá nhân không liên quan đến đàn em, đồng thời mong khán giả dừng việc chỉ trích. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn chưa khép lại. Những hành động trên mạng xã hội và các đoạn video cũ của Trương Tuyết Nghênh tiếp tục bị đào lại, khiến hình ảnh của cô gắn liền với scandal này.

Sự nghiệp của người đẹp Bạch Phát Vương Phi sau đó không còn thuận lợi như trước. Cô còn vướng thêm tranh cãi khi chị gái kiêm quản lý bị tố có thái độ gay gắt với người hâm mộ trong nhóm fan. Vụ việc khiến một bộ phận khán giả thất vọng, buộc Trương Tuyết Nghênh phải lên tiếng xin lỗi. Từ một gương mặt được Chương Tử Di kỳ vọng, cô dần đánh mất sức hút trên thị trường giải trí.

Mạnh Mỹ Kỳ: Vướng ồn ào tình cảm ngay khi vừa chuyển hướng diễn xuất

Sau Trương Tuyết Nghênh, Chương Tử Di tiếp tục dành sự chú ý cho Mạnh Mỹ Kỳ. Chương Tử Di từng thể hiện sự công nhận đối với khả năng diễn xuất của đàn em, sau đó đưa cô về công ty của mình để phát triển mảng phim ảnh. Đây được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch chuyển hướng từ thần tượng sang diễn viên của Mạnh Mỹ Kỳ.

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Mạnh Mỹ Kỳ lại vướng bê bối tình cảm với nhà sản xuất âm nhạc Trần Lệnh Thao. Người này bị tố đã có bạn gái trong thời gian qua lại với Mạnh Mỹ Kỳ, khiến cô vướng nghi vấn làm tiểu tam.

Sau khi sự việc bùng nổ, Mạnh Mỹ Kỳ lên tiếng xin lỗi vì đã gây tổn thương cho những người liên quan. Cô thừa nhận từng có thời gian ngắn hẹn hò với Trần Lệnh Thao, nhưng khẳng định trước khi bắt đầu mối quan hệ, cô tin rằng đối phương đang độc thân. Nữ ca sĩ cũng cho biết cả 2 đã chia tay sau khi bê bối bị phanh phui.

Dù vậy, lời giải thích của Mạnh Mỹ Kỳ không thuyết phục được công chúng. Những đoạn tin nhắn được lan truyền trên mạng, trong đó có nội dung cho thấy Trần Lệnh Thao từng đề cập đến việc mình có người yêu, khiến phát ngôn của Mạnh Mỹ Kỳ tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Bê bối khiến Mạnh Mỹ Kỳ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là trong thời điểm cô đang muốn xây dựng vị trí mới bên mảng phim ảnh dưới sự hỗ trợ của Chương Tử Di.

Trương Tuyết Nghênh và Mạnh Mỹ Kỳ vướng bê bối vì những nguyên nhân khác nhau nhưng đều khiến kế hoạch nâng đỡ đàn em của Chương Tử Di gặp trở ngại. Nữ minh tinh từng được xem là người có con mắt phát hiện tài năng, nhưng những lựa chọn này lại liên tiếp vướng ồn ào. Dù không thể quy trách nhiệm cho người nâng đỡ về đời tư hay sai lầm của đàn em, sự trùng hợp vẫn khiến công chúng không khỏi nhận xét Chương Tử Di quá thiếu may mắn trên hành trình tìm người kế vị.