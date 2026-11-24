Đến nay, drama đầy thị phi này vẫn được công chúng bàn tán rôm rả.

Làng giải trí thế giới vốn đã quá quen thuộc với những thị phi, đấu đá và phản bội. Thế nhưng, scandal tình ái giữa siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell, chân dài người Trung Quốc La Tử Lâm và tỷ phú bất động sản người Nga Vladimir Doronin cho đến nay vẫn được xếp vào hàng "drama kinh điển".

Từ một người thầy tận tụy dốc lòng nâng đỡ học trò tiến ra biển lớn, Naomi Campbell đã phải nhận về trái đắng bàng hoàng nhất cuộc đời: Bị chính cô học trò ruột mà mình yêu thương "cuỗm" mất người tình tỷ phú gắn bó suốt 5 năm ngay sau lưng!

3 nhân vật chính trong drama tình ái ầm ĩ một thời. Ảnh: X

Từ Hoa hậu Hoàn vũ đến học trò cưng của "Báo đen"

Trở lại thời điểm năm 2011, La Tử Lâm đang là cái tên sáng giá bậc nhất làng giải trí xứ Trung khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc và xuất sắc lọt vào Top 5 cuộc tinh Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2011. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m82, gương mặt góc cạnh đậm chất Á Đông cùng phong thái tự tin, La Tử Lâm khao khát vươn tầm ảnh hưởng ra thị trường quốc tế.

Ảnh: X

La Tử Lâm đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2011. Ảnh: Weibo

Cô còn xuất sắc lọt vào Top 5 cuộc tinh Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2011. Ảnh: Weibo

Cơ duyên lớn nhất cuộc đời cô xuất hiện vào năm 2013, khi tham gia chương trình thực tế về người mẫu đình đám The Face US do siêu mẫu Naomi Campbell làm host kiêm huấn luyện viên. Nhìn thấy tiềm năng to lớn của La Tử Lâm, "Báo đen" quyền lực đã không ngần ngại chọn cô vào đội của mình. Trong suốt quá trình quay dựng, Naomi Campbell luôn dành cho La Tử Lâm sự ưu ái đặc biệt. Không phụ lòng ân sư, La Tử Lâm cũng giành được ngôi vị Á quân chương trình.

"Báo đen" hết lòng dìu dắt, nâng đỡ cô học trò. Ảnh: X

Không chỉ tận tình truyền dạy từng kỹ năng catwalk, thần thái trước ống kính hay bí quyết sinh tồn trong môi trường thời trang khắc nghiệt, Naomi còn mở ra những cánh cửa cơ hội bằng chính quyền lực của mình. "Báo đen" dắt tay cô học trò người Trung Quốc đến tham dự các bữa tiệc thượng lưu, giới thiệu cô với dàn nhà thiết kế hàng đầu thế giới và đưa La Tử Lâm bước chân vào thế giới của những ngôi sao hạng A.

Khi đó, La Tử Lâm luôn miệng gọi Naomi là "người thầy, người tiền bối kính yêu" và bày tỏ sự biết ơn vô bờ bến trước tình cảm chân thành mà huyền thoại làng mốt dành cho mình.

"Thầy trò" thân thiết 1 thời. Ảnh: X

"Cú đâm sau lưng" bàng hoàng

Thế nhưng, bức tranh thầy trò thắm thiết ấy đã hoàn toàn sụp đổ chỉ vài tháng sau khi chương trình kết thúc. Tháng 6/2013, truyền thông toàn cầu chấn động khi tờ Daily Mail tung ra loạt ảnh paparazzi ghi lại cảnh La Tử Lâm đang đắm đuối ôm hôn một người đàn ông trên chiếc du thuyền sang trọng tại Tây Ban Nha.

Người đàn ông đó không ai khác chính là Vladimir Doronin - tỷ phú bất động sản người Nga, người vừa mới tuyên bố tạm chia tay Naomi Campbell chưa lâu sau 5 năm mặn nồng. Vladimir Doronin - Naomi Campbell vốn hẹn hò từ năm 2008. Trong gần 5 năm bên nhau, họ thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện xa hoa, những kỳ nghỉ trên du thuyền và các khu nghỉ dưỡng đắt đỏ. Vladimir Doronin được biết đến là người chiều chuộng bạn gái. Ông từng dành cho siêu mẫu "Báo đen" nhiều món quà xa xỉ, trong đó có căn biệt thự mang kiến trúc đặc biệt hình con tàu vũ trụ tại Nga.

La Tử Lâm được bắt gặp đi du lịch với bạn trai 5 năm của Naomi Campbell. Ảnh: X

Loạt ảnh đính kèm chi tiết La Tử Lâm diện bikini nóng bỏng, âu ấu và tận hưởng kỳ nghỉ đắt đỏ bên người tình của cô giáo lập tức tạo nên một "cơn địa chấn" showbiz toàn cầu. Công chúng ngỡ ngàng, còn bản thân Naomi Campbell được cho là rơi vào trạng thái bàng hoàng và phẫn nộ đỉnh điểm.

Người ta bức xúc không chỉ vì sự vụn vỡ của một mối tình, mà chính là sự lật lọng, "đâm sau lưng" người thầy của La Tử Lâm. Cô đã dùng chính sự tin tưởng, lòng tốt của người thầy để tiếp cận tài phiệt thế giới, rồi tàn nhẫn "cuỗm" luôn người đàn ông đã gắn bó nửa thập kỷ với Naomi.

Ảnh: X

Loạt ảnh gây chấn động showbiz một thời. Ảnh: X

Cơn thịnh nộ của "Báo đen", ra đòn trừng phạt thổi bay sự nghiệp của học trò

Naomi Campbell vốn nổi tiếng là người đàn bà thép, có vị thế và quyền lực cực cao ở làng mốt. Trước sự phản bội trơ tráo của cô học trò cưng, siêu mẫu huyền thoại không hề lên tiếng chửi bới hay làm ầm ĩ trên truyền thông. Thay vào đó, cô thực hiện một chiến dịch "gạch tên" La Tử Lâm triệt để và tàn nhẫn.

Chỉ vài ngày sau khi bê bối bùng nổ, những đòn trừng phạt khủng kíp lập tức giội xuống đầu chân dài người Trung Quốc. Công ty quản lý người mẫu danh tiếng MIX Model Management tại New York thông báo chấm dứt hợp đồng với La Tử Lâm với lý do "vi phạm đạo đức nghề nghiệp và tác phong ứng xử".

La Tử Lâm nhanh chóng "bay màu" khỏi làng mốt thế giới. Ảnh: Weibo

Dưới quyền lực bao trùm của Naomi Campbell cùng sự bất bình từ giới mốt, toàn bộ các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang lớn tại Mỹ và châu Âu đồng loạt gạch tên La Tử Lâm khỏi các buổi diễn. Các lời mời chụp hình, đại diện thương hiệu tan thành mây khói chỉ sau một đêm.

Làn sóng phẫn nộ càn quét sang cả thị trường Trung Quốc. Dân mạng xứ Trung chỉ trích cô là "tiểu tam" trơ trẽn. Các thương hiệu trong nước cũng nhanh chóng quay lưng với người đẹp này để tránh làn sóng tẩy chay. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, từ một siêu mẫu triển vọng vươn tầm quốc tế, La Tử Lâm trở thành "kẻ trắng tay" đúng nghĩa, chính thức bị gạch tên khỏi bản đồ thời trang thế giới.

Khán giả trong nước cũng quay lưng lại với nàng hậu sinh năm 1987. Ảnh: Weibo

Cái kết đắng cho kẻ phản bội

Mối tình đổi lấy bằng cả sự nghiệp và danh dự của La Tử Lâm bên tỷ phú Vladimir Doronin cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Sau khi tận hưởng những chuyến du ngoạn xa hoa ngắn ngủi, đại gia người Nga cũng nhanh chóng chán nản và chia tay chân dài người Trung Quốc.

Đánh đổi sự nghiệp rực rỡ, tình thầy trò cùng uy tín cá nhân để lấy một cuộc tình chớp nhoáng, La Tử Lâm nhận về cái kết ê chề. Sau bê bối, cô gần như biến mất hoàn toàn khỏi các sự kiện giải trí lớn, sống ẩn dật và không bao giờ có cơ hội quay trở lại đỉnh cao ánh hào quang.

La Tử Lâm đánh mất toàn bộ sự nghiệp, giờ sống ẩn dật. Ảnh: Weibo

Về phần Naomi Campbell, sau sóng gió phản bội, cô vẫn sừng sững bước đi như một tượng đài kiêu hãnh bất biến của làng thời trang thế giới. Nữ siêu mẫu tiếp tục gặt hái hàng loạt thành công, làm giám khảo, nhà sản xuất và tận hưởng cuộc sống làm mẹ ở tuổi ngoài 50.

Có lẽ, trái đắng lớn nhất trong câu chuyện này không nằm ở chuyện ai có được người đàn ông giàu có, mà là cái giá mà một mối quan hệ tình cảm đầy tranh cãi đã khiến những người trong cuộc phải đối diện. Đặc biệt với La Tử Lâm, hào quang từng đến rất gần, nhưng scandal năm ấy lại trở thành "án tử" cho sự nghiệp cũng như tương lai của cô.

Ảnh: X