Tình trạng mối quan hệ thực sự giữa Song Hye Kyo và “chị đại đáng sợ nhất showbiz” đang khiến cho cả MXH bàn tán.

Sáng 24/11, tờ MK cho hay, chuyên gia trang điểm Jo Eun Jung mới đây đã đăng tải lên Instagram loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của “chị đại đáng sợ nhất showbiz” Kim Hye Soo trong hậu trường lễ trao giải MAMA 2026.

Trong loạt ảnh vừa được công bố, Kim Hye Soo khoe trọn sắc vóc cuốn hút khi tạo dáng ở phòng chờ trong nhiều bộ đầm dạ hội lộng lẫy. Để kiểu tóc uốn gợn sóng tự nhiên, nữ diễn viên gây chú ý nhờ diện mạo vừa thanh lịch vừa quyến rũ cùng nụ cười dịu dàng.

Sau khi chiêm ngưỡng những hình ảnh xinh đẹp, cuốn hút của đàn chị họ Kim, Song Hye Kyo đã không khỏi trầm trồ, đến mức còn phải để lại bình luận cảm thán: “Chị thật sự quá xinh đẹp rồi đấy”. Màn tương tác giữa 2 nữ minh tinh hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc đã nhanh chóng gây sốt trên khắp các nền tảng mạng xã hội xứ củ sâm.

Kim Hye Soo xinh đẹp, cuốn hút trong từng khoảnh khắc ở hậu trường MAMA 2026. Ảnh: Naver

Song Hye Kyo trầm trồ tán thưởng nhan sắc của chị đại sinh năm 1970. Ảnh: X

Chính màn tương tác trên đây đã khiến cho dân tình không khỏi tò mò về mối quan hệ ngoài đời giữa Song Hye Kyo - Kim Hye Soo. Và ký giả MK đã nhanh chóng vào cuộc nhằm giải đáp những thắc mắc trong lòng công chúng. Thì ra 2 nữ diễn viên từ lâu đã chơi thân với nhau, nhiều lần họ còn đi du lịch hay tụ họp tổ chức sinh nhật cho đối phương. Hồi tháng 9 năm ngoái, Song Hye Kyo đã tổ chức 1 bữa tiệc sinh nhật ấm cúng cho đàn chị họ Kim. Trong ngày hôm đó, mỹ nhân họ Song còn chụp lại cho Kim Hye Soo những khoảnh khắc đáng nhớ nhân dịp đặc biệt. Ngoài ra, Kim Hye Soo cũng đăng tải hình ảnh bó hoa hồng do Song Hye Kyo tặng, qua đó thể hiện tình bạn khăng khít giữa 2 nghệ sĩ.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Kim Hye Soo đã đón sinh nhật ý nghĩa bên Song Hye Kyo. Ảnh: Naver

Trước đó, 2 ngôi sao từng đi du lịch biển cùng nhau hồi năm 2023. Khi ấy, Song Hye Kyo đã công khai bức hình chụp cùng cún cưng đẹp tựa ảnh bìa tạp chí do đích thân Kim Hye Soo bấm máy chụp lại cho mình.

Cách đây 3 năm, 2 ngôi sao đã đi du lịch biển cùng nhau. Ảnh: Nate

Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Trong khi đó, Kim Hye Soo sinh ngày 5/9/1970 tại Busan, Hàn Quốc. Cô debut từ năm 1985 qua quảng cáo sữa, sau đó chính thức bước vào điện ảnh với phim Ggambo (1986) và nhanh chóng đoạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Baeksang Arts Awards. Những năm 1990, cô trở thành ngôi sao thanh xuân với các vai diễn trong First Love, Partner… và liên tiếp giành giải thưởng lớn, trong đó có Blue Dragon Film Award khi còn rất trẻ.

Sự nghiệp của Kim Hye Soo được đánh dấu bởi những vai diễn mạnh mẽ, phức tạp và đầy cá tính. Năm 2006, vai Madam Jeong trong Tazza: The High Rollers giúp cô khẳng định vị thế với hàng loạt giải thưởng. Sau đó là các tác phẩm để đời như The Thieves, The Face Reader, Signal, Hyena, Juvenile Justice, Under the Queen’s Umbrella… Nữ minh tinh thường chọn nhân vật có chiều sâu, từ nữ hoàng, luật sư sắc sảo đến những người phụ nữ quyền lực và phức tạp. Khả năng diễn xuất linh hoạt cùng thần thái riêng biệt khiến cô luôn là lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn.

Tại Kbiz, Kim Hye Soo vốn được mệnh danh là “chị đại” mặt lạnh đáng sợ nhất Kbiz. Không ít lần, máy quay đã ghi lại được những khoảnh khắc các nam thần Hàn Quốc tỏ ra rén và sợ sệt mỗi lần đi cạnh “chị đại” đình đám họ Kim.

Kim Hye Soo có cả tài năng lẫn sắc đẹp. Ảnh: X

Nhiều đàn em rén khi ở gần Kim Hye Soo. Ảnh: X

Nguồn: MK