Sau khi bị Gerard Piqué "cắm sừng" và ly hôn, Shakira giành quyền nuôi con.

Ngày 23/11, tờ Instyle đưa tin cách đây không lâu Shakira đã đưa quý tử đầu lòng Milan đến theo dõi trận đấu giữa Detroit Pistons và Miami Heat. Hình ảnh hai mẹ con xuất hiện bên nhau nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Shakira gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ. Đặc biệt, Milan khiến nhiều người ngỡ ngàng với chiều cao nổi bật ở tuổi 13.

Không còn vẻ ngoài trẻ con ngày nào, con trai Shakira giờ đây đã lớn phổng phao, ra dáng một thiếu niên thực thụ. Theo truyền thông Mỹ, Milan hiện đã cao vượt Shakira. Ngay cả khi "bà hoàng World Cup" diện đôi boots denim đế cao lênh khênh, cậu bé vẫn cao hơn mẹ cả một cái đầu. Milan không chỉ thừa hưởng vóc dáng cao lớn mà càng lớn đường nét gương mặt của cậu cũng giống hệt bố cầu thủ Gerard Piqué.

Con trai Shakira giờ đây đã phổng phao và ra dáng một thiếu niên thực thụ. Ở tuổi 13, Milan đã cao hơn mẹ. Ảnh: Getty Images.

Milan càng lớn càng có gương mặt giống bố Piqué. Ảnh: X.

Milan tên đầy đủ Milan Piqué Mebarak, SN 2013, là con trai đầu lòng của Shakira và cựu danh thủ Gerard Piqué. Ngoài Milan, cặp đôi còn có với nhau con trai thứ tên Sasha (11 tuổi). Nữ ca sĩ người Colombia và Piqué từng được xem là cặp đôi đẹp của giới thể thao - giải trí. Hai người quen nhau khi quay MV Waka Waka - ca khúc chính thức của World Cup 2010.

Tuy nhiên, chuyện tình cổ tích kết thúc trong cay đắng khi Piqué bị phát hiện ngoại tình với Clara Chía Martí - một cô gái trẻ hơn anh rất nhiều - vào năm 2022 Shakira từng chia sẻ rằng cô biết tin bản thân bị phản bội ngay lúc cha mình đang nằm viện. Nữ ca sĩ đã phải trải qua những tháng ngày đau đớn, nhưng cũng từ chính "tro tàn" đó, cô đã tái sinh đầy ngoạn mục. Những bản hit vạch trần sự dối trá của tình cũ không chỉ giúp cô gặt hái thành công về thương mại mà còn khẳng định bản lĩnh của một người phụ nữ hiện đại: không bi lụy, mà mạnh mẽ và đầy tự trọng.

Hiện tại, Shakira sống tại Miami (Mỹ) cùng hai con trai, còn Piqué đang tận hưởng cuộc sống mới bên bạn gái Clara Chía Martí và tránh xa mọi sự chú ý của công chúng. Gần đây, nữ ca sĩ đang đề nghị chồng cũ điều chỉnh thỏa thuận quyền nuôi con, đặc biệt là vấn đề di chuyển giữa Miami và Barcelona. Cô mong muốn Piqué chủ động đến Miami (Mỹ) trong những kỳ nghỉ học ngắn ngày thăm 2 đứa trẻ, thay vì để các con phải bay đường dài đến Tây Ban Nha gặp cha. Shakira cảm thấy xót con, cho rằng việc đi lại duy trì mối quan hệ tình thân với bố không nên dồn lên vai 2 đứa trẻ mới hơn 10 tuổi.

Shakira đang đề nghị chồng cũ điều chỉnh thỏa thuận quyền nuôi con, đặc biệt là vấn đề 2 đứa trẻ phải di chuyển giữa Miami và Barcelona. Ảnh: X.

Sinh năm 1977 tại Colombia, Shakira đã bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Sự nghiệp của cô là một bản danh sách dài những kỷ lục: hơn 80 triệu đĩa nhạc bán ra, 3 giải Grammy và 14 giải Latin Grammy. Nhắc đến Shakira, người ta nhắc đến sự đa tài khi cô có thể hát, nhảy, sáng tác và chơi nhiều loại nhạc cụ.

Tuy nhiên, đỉnh cao âm nhạc mà Shakira để lại cho nhân loại chính là danh xưng "Nữ hoàng World Cup". Kể từ năm 2006, cô đã trở thành "linh hồn" của những kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Năm 2006, cả thế giới đã phải lắc hông theo giai điệu Hips Don't Lie của mỹ nhân này. Ca khúc Waka Waka (This Time for Africa) tại World Cup 2010 không chỉ đơn thuần là một bài hát cổ động, mà nó đã vượt xa khỏi giới hạn của âm nhạc để trở thành biểu tượng của sự đoàn kết và niềm vui nhân loại.

Nối tiếp chuỗi thành công, Shakira chiếm lĩnh World Cup 2014 với ca khúc sôi động hào hùng La La La. Đại hội bóng đá thế giới toàn cầu dường như đã kém phần sôi động khi Shakira không phát hành nhạc mới vào các kỳ năm 2018 và 2022. May mắn là đến năm 2026, nữ ca sĩ đã quay trở lại "giải cứu" World Cup với nhạc phẩm Dai Dai.

Shakira có sự nghiệp âm nhạc đồ sộ và gắn liền với giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: X

Nguồn: Instyle

