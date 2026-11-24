Sơn Tùng và Hải Tú chung lòng thế này khiến dân tình phải bàn tán.

Mới đây, Sơn Tùng M-TP lại khiến mạng xã hội xôn xao khi bất ngờ tung ra loạt tín hiệu khó đoán, mở màn cho chiến dịch quảng bá dự án âm nhạc mới. Tâm điểm lần này là hình ảnh chiếc xích lô đỏ mang màu sắc hoài cổ, xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội của nam ca sĩ và cả ngoài đời thực.

Cụ thể, tối 22/11, Sơn Tùng M-TP bất ngờ thay đổi ảnh đại diện trên các tài khoản mạng xã hội, đồng loạt sử dụng hình ảnh một chiếc xích lô đỏ nổi bật trên phông nền tối. Không kèm theo lời giải thích cụ thể, động thái này lập tức khiến người hâm mộ tò mò, đặt câu hỏi về thông điệp mà nam ca sĩ muốn gửi gắm.

Không lâu sau đó, một mô hình xích lô cỡ lớn có thiết kế tương tự xuất hiện trước Bưu điện Trung tâm TP.HCM. Chiếc xe được đặt trên bục trưng bày, gây chú ý bởi phần mái đỏ, thân xe mang những dòng chữ và tên các bản hit gắn liền với sự nghiệp của Sơn Tùng như Hãy Trao Cho Anh, Chạy Ngay Đi. Đây không đơn thuần là một hình ảnh trang trí ngẫu nhiên mà được nhiều người xem như một phần trong chiến dịch quảng bá tiếp theo của nam ca sĩ.

Sơn Tùng bất ngờ thay đổi ảnh đại diện là hình ảnh một chiếc xích lô

Mô hình xích lô giống như trong ảnh đại diện của Sơn Tùng được đặt tại Bưu điện Trung tâm TP.HCM, khiến dân tình bán tín bán nghi đây là dự án mới của nam ca sĩ

Giữa lúc Sơn Tùng đang khiến cộng đồng mạng tò mò, Hải Tú cũng có động thái đáng chú ý. Trên Instagram, Hải Tú cũng sử dụng hình ảnh chiếc xích lô đỏ làm ảnh đại diện. Cô cũng đăng lại hình ảnh chiếc xích lô trên story kèm dòng trạng thái háo hức.

Xét trên phương diện công việc, việc Hải Tú chia sẻ nội dung tương tự nam ca sĩ cũng có thể lý giải được. Cô hiện hoạt động tại M-TP Entertainment, đồng thời được giới thiệu với vai trò Project & Artist Manager - quản lý dự án và hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình triển khai sản phẩm. Việc cô đồng hành, cập nhật những hoạt động quảng bá của công ty vì thế không phải điều khó hiểu.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý không chỉ nằm ở câu chuyện công việc. Hải Tú và Sơn Tùng vốn là hai cái tên thường xuyên bị đặt cạnh nhau bởi những nghi vấn tình cảm kéo dài nhiều năm. Cả hai chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ ngoài công việc, nhưng mỗi lần có động thái trùng hợp, cư dân mạng lại nhanh chóng soi ra những điểm đáng chú ý.

Hải Tú thay ảnh đại diện y hệt Sơn Tùng, tích cực chia sẻ về hint dự án mới của Chủ tịch

Hải Tú và Sơn Tùng rất đồng lòng hướng về dự án mới lần này

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong cách Hải Tú xuất hiện trên mạng xã hội thời gian gần đây. Sau quãng thời gian khá im ắng, cô bắt đầu hoạt động thường xuyên hơn thông qua tài khoản Instagram mang tên Emma Le. Đây cũng là tài khoản được Hải Tú sử dụng để chia sẻ những khoảnh khắc liên quan đến công việc tại M-TP Entertainment.

Từ khi xuất hiện với vai trò Project & Artist Manager, Hải Tú thường xuyên đăng tải hình ảnh hậu trường, những khoảnh khắc làm việc cùng ekip và các hoạt động liên quan đến sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng. Cô cũng không ngại chia sẻ những hình ảnh của nam ca sĩ, gắn thẻ tài khoản công ty và thể hiện sự ủng hộ dành cho các dự án mới.

Trước đó, vào dịp sinh nhật Sơn Tùng hồi tháng 7/2026, Hải Tú từng sử dụng tài khoản Emma Le để đăng lời chúc dành cho nam nghệ sĩ với dòng trạng thái "Happy birthday to our most beloved artist" (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người nghệ sĩ yêu quý nhất của chúng tôi). Đến khi Sơn Tùng trở lại với Come My Way, cô tiếp tục chia sẻ những hình ảnh hậu trường, cho thấy sự đồng hành trong quá trình thực hiện sản phẩm.

Dạo gần đây, Hải Tú thoải mái công khai sự yêu mến của mình đối với Sơn Tùng

Ngày 20/10 vừa qua, Hải Tú hoá fan girl, đăng lại ảnh Sơn Tùng và công khai si mê ra mặt

Tại buổi tiệc kỷ niệm 14 năm hoạt động nghệ thuật của Sơn Tùng, cô cũng có mặt cùng các thành viên M-TP Entertainment. Nhân dịp đặc biệt này, dàn nhân sự M-TP Entertainment còn cùng nhau thực hiện hoạt động cosplay, tái hiện những tạo hình từng gắn liền với Sơn Tùng trong các sản phẩm âm nhạc.

Trong đó, màn hóa thân của Hải Tú trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Nữ diễn viên lựa chọn tạo hình của Sơn Tùng trong MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, từ bộ vest nhung, mái tóc giả cho đến phần râu được dán thêm. Cô còn bắt chước thần thái lạnh lùng, những dáng pose cá tính của nam ca sĩ, khiến diện mạo thường ngày thay đổi gần như hoàn toàn. Loạt hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi không ít người nhận xét Hải Tú có những đường nét và biểu cảm khá giống Sơn Tùng trong tạo hình này.

Hải Tú hoá trang thành Sơn Tùng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập công ty

Ảnh: IGNV