Nàng thơ của Sơn Tùng đâm đầu cưới thiếu gia ngành khách sạn đang làm bục mặt trả nợ hàng tỷ/tháng

Nàng thơ của Sơn Tùng không rời bỏ thiếu gia này sau khi nhà trai sa cơ, gặp nạn.

Chuyện tình giữa Pimtha (nữ chính MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng) và nam tài tử kiêm thiếu gia Bank Thiti đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng trong suốt những năm qua. Tới sáng 16/10, tờ Khaosod đưa tin, Pimtha - Bank Thiti đã bàn tính tới chuyện kết hôn. Thông tin này cho thấy nàng ngọc nữ sinh năm 1993 không hề muốn rời bỏ bạn trai thiếu gia dù nhà anh này đang gặp khủng hoảng tài chính lớn, phải gánh khoản nợ khổng lồ từ kinh doanh khách sạn thua lỗ.

Theo nguồn tin, trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Murder In The Kitchen mới đây, Bank cho biết mình và Pimtha đã bàn bạc về chuyện kết hôn: “Thực ra chúng tôi cũng có nói chuyện với nhau về chuyện tương lai. Nhưng tôi và cô ấy chưa đến mức chốt được lịch cưới, chưa nói đến mức đó đâu. Nhưng chúng tôi đang tự xây dựng nền tảng vững chắc cho bản thân”.

Theo lời Bank, việc gia đình đang nợ nần chồng chất cũng ảnh hưởng tới chuyện kết hôn của anh. Nam diễn viên sinh năm 1996 tâm sự: “Tôi cảm thấy hiện tại chúng tôi đều đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp, tích lũy để tạo dựng nền tảng sẵn sàng cho cuộc sống gia đình sau này. Thẳng thắn mà nói, tôi vẫn còn trách nhiệm với gia đình ruột thịt. Như mọi người đã biết gia đình tôi phải gánh khoản nợ từ kinh doanh thua lỗ. Tôi muốn giải quyết chuyện này cho êm xuôi trước đã rồi mới có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình”.

Bank - Pimtha đã bàn tính tới chuyện kết hôn. Ảnh: Line Today

Trong buổi họp báo mới đây, Bank cũng không ngần ngại chia sẻ về tình hình trả nợ của gia đình anh: “Chúng tôi cũng đã tháo gỡ và giải quyết được khá nhiều rồi. Cũng tầm hơn 1 nửa số nợ đã được giải quyết xong. Tôi cảm thấy hiện tại chúng tôi không còn chật vật như trước nữa. Nhưng tôi vẫn muốn làm cho bố mẹ được thảnh thơi trước, rồi mới sẵn sàng để lo cho gia đình riêng của mình. Trách nhiệm tôi phải gánh vác cho gia đình lúc này cũng không còn quá lớn. Hiện tại chúng tôi cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, và nguồn thu chính của gia đình đến từ việc bán quần áo, kinh doanh khách sạn, quán cà phê và nghề diễn của tôi. Cả nhà cùng chung tay, nên bây giờ mọi người đang sát cánh bên nhau. Tôi thì muốn bố mẹ được nghỉ ngơi”.

Trước đó, trong 1 sự kiện, Bank Thiti cho biết anh đã phải nỗ lực kiếm hàng triệu baht Thái (hàng tỷ đồng) mỗi tháng để giúp gia đình trả nợ, đồng thời thừa nhận từng nản lòng đến rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh bố mẹ vất vả. Khi ấy, bạn trai Pimtha còn chia sẻ về những trăn trở của bản thân: “Chính gia đình từng giúp tôi được hưởng nền giáo dục tốt, giúp tôi có thể đứng ở vị trí như ngày hôm nay. Gia đình đã từng nuôi dưỡng tôi. Và khi tôi lớn lên, học xong, có thể tự kiếm tiền, tôi muốn quay lại giúp đỡ để bố mẹ được sống thoải mái hơn. Tôi muốn bố mẹ được nghỉ hưu, được nghỉ ngơi hoàn toàn. Sau đó, tôi sẽ tiếp quản toàn bộ công việc kinh doanh của gia đình. 1 phần vì tôi muốn bố mẹ được nghỉ ngơi, đi du lịch đó đây, nhưng để làm được điều đó, chúng tôi phải trả sạch nợ nần trước đã. Tôi muốn giúp khách sạn và công việc kinh doanh bất động sản của gia đình mình có thể tiếp tục duy trì và vượt qua giai đoạn khó khăn, để trong tương lai chúng tôi có thể thu lại lợi nhuận từ đó”.

Pimtha không rời bỏ Bank dù nhà anh đang nợ ngập đầu. Ảnh: Line Today

Được biết, Pimtha - Bank đã hẹn hò được khoảng 6 năm, nhưng phải tới năm 2022, họ mới chính thức công khai mối quan hệ với công chúng.

Pimtha sinh năm 1993 tại tỉnh Chiang Mai (Thái Lan). Cô tốt nghiệp trung học phổ thông ở Úc sau đó theo học đại học tại Nhật Bản. Trước khi bắt đầu lấn sân diễn xuất, Pimtha đã là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội.

Sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu từ năm 2023 với vai diễn chính trong bộ phim truyền hình mang tên Sanya Ban Plai (đài GMM25). Sau đó, nàng ngọc nữ 9X tiếp tục tham gia bộ phim Cherry Magic Thailand.

Với gần 5 triệu followers trên Instagram, sức hút của Pimtha không chỉ gói gọn ở quê nhà mà còn lan rộng đến Việt Nam, đặc biệt sau khi cô tham gia đóng vai nữ chính MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng M-TP.

Trong khi đó, Bank Thiti sinh năm 1996, trở nên quen thuộc với khán giả châu Á qua hàng loạt bộ phim ăn khách bao gồm Tuổi Nổi Loạn, Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo,...

“Nhất cử nhất động” của Pimtha - Bank đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Ảnh: X

Nguồn: Khaosod

