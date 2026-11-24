Cả hai không còn né tránh mà thoải mái chia sẻ những hình ảnh trong chuyến du lịch riêng tư cùng nhau.

"Không công khai nhưng ai cũng biết" là cách nhiều khán giả mô tả mối quan hệ giữa Uyển Ân và Negav thời gian qua. Cả hai liên tục bị soi ra những chi tiết thân thiết, từ việc xuất hiện cùng nhau trong các buổi tụ tập đến những khoảnh khắc được người qua đường ghi lại. Thậm chí, một số người bạn thân cũng có những động thái úp mở khiến tin đồn hẹn hò càng được bàn luận. Dù vậy, Uyển Ân và Negav vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Mới đây nhất, cả hai tiếp tục trở thành tâm điểm khi cùng chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch Đà Lạt. Đáng chú ý, những khoảnh khắc được đăng tải có nhiều điểm trùng hợp, từ địa điểm check-in khách sạn, ăn uống đến tham quan. Không chỉ xuất hiện tại cùng những địa điểm, phong cách chụp ảnh của cả hai cũng khiến cư dân mạng chú ý.

Theo những hình ảnh được lan truyền, chuyến đi lần này được cho là không có sự đồng hành của hội bạn thân như những lần trước đó. Một số khán giả còn chia sẻ đã bắt gặp Uyển Ân và Negav xuất hiện riêng tư cùng nhau tại Đà Lạt. Chính loạt chi tiết trùng hợp này khiến nhiều người cho rằng cả hai đang ngày càng thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư, thay vì né tránh sự chú ý như trước.

Uyển Ân và Negav không úp mở mà tung luôn ảnh du lịch Đà Lạt cùng nhau

Cả hai chụp ảnh check in y hệt nhau, đăng tải trên MXH cùng thời điểm

Những món ăn Uyển Ân thưởng thức trùng với bàn tiệc của Negav chia sẻ

Góc chụp du lịch đôi không lệch đi đâu được của cả hai

Chuyến đi này chỉ có sự tham gia riêng tư của Negav và Uyển Ân chứ không có hội bạn xuất hiện

"Team qua đường" bắt gặp cả hai dạo phố Đà Lạt

Uyển Ân và Negav vốn đã quen biết nhau trước khi cùng góp mặt trong bộ phim Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành. Trong tác phẩm này, cả hai hóa thân thành một cặp vợ chồng nên có nhiều phân cảnh tình cảm. Sau khi dự án kết thúc, họ vẫn giữ liên lạc và thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ tập cùng nhóm bạn thân.

Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền những bức ảnh do "team qua đường" ghi lại cảnh cả hai cùng dạo phố. Trong khoảnh khắc ấy, Negav diện trang phục tông đen, còn Uyển Ân chọn outfit đơn giản với áo tím và quần jeans. Điều khiến dân tình đặc biệt chú ý là cả hai thoải mái nắm tay, vừa đi vừa trò chuyện giữa nơi đông người. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, khiến nghi vấn tình cảm giữa hai nghệ sĩ càng được quan tâm.

Cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện chung

Không chỉ vậy, Pháp Kiều còn nhiều lần bị cho là có những động thái úp mở về mối quan hệ của Uyển Ân và Negav. Trong một buổi đi ăn gần đây cùng hai người, nam rapper để lại bình luận: "Nhìn em bén quá, bén đòng". Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại được cư dân mạng liên tưởng đến cách đọc lái thành "bóng đèn", qua đó hài hước suy đoán về vai trò của người đi cùng một cặp đôi. Cách đây không lâu, Nhâm Phương Nam cũng từng đăng tải hình ảnh được cho là ghi lại cảnh Negav và Uyển Ân đi ăn riêng, nhưng sau đó nhanh chóng xóa bài viết.

Đáng chú ý, chúng tôi cũng ghi nhận khoảnh khắc Uyển Ân và Negav xuất hiện cùng nhau tại một quán ăn ở TP.HCM. Cả hai lựa chọn trang phục khá đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Trong suốt bữa ăn, họ ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện và tương tác tự nhiên. Negav được ghi nhận có một số cử chỉ quan tâm dành cho Uyển Ân, trong khi nữ diễn viên cũng vui vẻ cầm điện thoại chụp ảnh cho nam rapper.

Sau khi dùng bữa, Uyển Ân và Negav cùng rời khỏi quán. Cả hai khoác tay nhau bước ra ngoài trước khi lên chung một chiếc taxi. Theo ghi nhận, chiếc xe đưa hai người đến một khu chung cư tại TP.HCM. Những hình ảnh này tiếp tục khiến cư dân mạng đặt nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nghệ sĩ.

Từ những lần xuất hiện cùng hội bạn, khoảnh khắc nắm tay giữa phố đến chuyến du lịch Đà Lạt mới nhất, Uyển Ân và Negav liên tục khiến người hâm mộ chú ý. Dù người trong cuộc chưa đưa ra xác nhận chính thức, những tương tác ngày càng tự nhiên của cả hai vẫn khiến netizen nhiệt tình "đẩy thuyền".

Clip: Tóm dính Uyển Ân và Negav hẹn hò riêng tư cùng nhau

Hạ Anh