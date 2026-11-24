Hoa hậu Hà Kiều Anh nhận nhiều lời khen ngợi khi đăng loạt ảnh chụp cùng mẹ ruột và con gái.

Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng mẹ ruột và con gái nhân dịp sinh nhật mẹ của cô. Người đẹp 7X dành nhiều lời tri ân cho người mẹ ruột, luôn ở bên yêu thương và che chở cô.

Cô xúc động gửi gắm lời tri ân đến đấng sinh thành: "Dù đã có gia đình và những đứa con của riêng mình, nhưng mỗi khi ở bên mẹ, con vẫn thấy mình bé nhỏ và được chở che như ngày nào. Cả cuộc đời mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cháu, lặng lẽ hy sinh, nhận phần thiệt thòi về mình mà chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì.

Có mẹ, con luôn an lòng vì biết các cháu được bà chăm chút, yêu chiều bằng cả trái tim. Đôi khi con tự hỏi, chẳng biết phải làm bao nhiêu điều mới có thể đền đáp hết tình thương mẹ đã dành cho chúng con.

Sinh nhật mẹ, con chỉ mong mẹ luôn mạnh khỏe, sống thật vui vẻ, bình an. Mong thời gian sẽ thật dịu dàng với mẹ, để mẹ còn ở bên chúng con thật lâu, để con còn được vô tư làm con gái của mẹ, và các cháu còn được lớn lên trong vòng tay ấm áp của bà".

Hoa hậu Hà Kiều Anh khoe tấm ảnh khoe gia đình "3 thế hệ là mỹ nhân".

Bên cạnh đó, nàng hậu còn đăng tải đoạn hình ảnh chụp cùng con gái Huỳnh Viann và bà ngoại. Nhiều người khen ngợi quả là 3 thế hệ mỹ nhân ở chung một khung hình.

"Mỹ nhân lại sinh ra mỹ nhân", một người dùng bình luận.

"Mẹ vẫn đẹp quá em! Cho chị gửi lời thăm sức khoẻ mẹ em nhé!", một người quen với Hoa hậu Hà Kiều Anh bình luận.

Mẹ ruột Hoa hậu Hà Kiều Anh là bà Vương Kiều Oanh. Bà nhiều người chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, phong thái sang trọng và vẻ đẹp quý phái dù đã ở tuổi ngoài 70. Bà xuất thân trong một gia đình có truyền thống tri thức, là con gái của kiến trúc sư Vương Quốc Mỹ, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Hoa hậu Hà Kiều Anh thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ ruột.

Không chỉ có nền tảng gia đình đáng nể, bà còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng khi tốt nghiệp khoa Vô tuyến Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1977.

Cuộc đời bà Vương Kiều Oanh cũng trải qua không ít thăng trầm. Sau những biến cố trong cuộc sống, bà đưa con gái Hà Kiều Anh vào TP.HCM lập nghiệp, một mình xoay xở và nuôi dạy con trong giai đoạn còn nhiều khó khăn.

Mẹ ruột của Hoa hậu Hà Kiều Anh sở hữu nhan sắc nổi bật và sự nghiệp ấn tượng.

Từ xuất phát điểm không dễ dàng, bà từng bước gây dựng sự nghiệp kinh doanh, đồng thời trở thành chỗ dựa vững chắc cho con gái trên hành trình trưởng thành và theo đuổi nghệ thuật. Hà Kiều Anh từng chia sẻ về những năm tháng mẹ vất vả nuôi con, thậm chí có thời điểm phải chắt chiu từng bữa ăn.

Hiện tại, bà Vương Kiều Oanh đã nghỉ hưu và chủ yếu sinh sống tại Mỹ, thỉnh thoảng trở về Việt Nam để thăm con cháu. Dù không hoạt động trong showbiz, bà vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện bên con gái. Ở tuổi ngoài 70, mẹ Hoa hậu Hà Kiều Anh gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung, gu ăn mặc thanh lịch và thần thái nền nã.