Chỉ trong 1 buổi sáng, từ một sao danh tiếng tại Hàn Quốc, Go Kyung Pyo mất sự nghiệp và bị cắt sóng diện rộng.

Theo tờ Sports Chosun, Go Kyung Pyo đang vướng bê bối lớn nhất sự nghiệp khi gây ra vụ tai nạn giao thông trong tình trạng say rượu vào rạng sáng 14/11 tại khu Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul (Hàn Quốc). Đến tối 23/11, anh đã ra trình diện cảnh sát để tiếp nhận điều tra. Xuất hiện công khai sau 9 ngày dính scandal, Go Kyung Pyo mệt mỏi, tiều tụy. Anh khóc nghẹn, liên tục cúi người 90 độ xin lỗi công chúng.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định vụ việc vừa qua là scandal hiếm hoi trong sự nghiệp 16 năm của Go Kyung Pyo, nhưng cũng là bê bối "chí mạng" khiến nam nghệ sĩ lâm vào cảnh sụp đổ hoàn toàn hình tượng, sớm kết thúc chặng đường làm nghệ thuật ở tuổi 36. "Go Kyung Pyo tự hủy tiền đồ của mình. Một sai lầm, trả giá bằng cả sự nghiệp. Vết đen này không cách nào có thể xóa bỏ", 1 bình luận của khán giả về tình cảnh mất trắng của mỹ nam Bỗng Dưng Trúng Số ở thời điểm hiện tại.

Go Kyung Pyo trình diện cảnh sát vào tối ngày 23/11. Clip: X.



Nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi, tiều tụy, buồn bã và có vết thương trên môi. Ảnh: Osen.

Anh cúi gập người 90 độ xin lỗi. Ảnh: Osen.

Bê bối nghiêm trọng nhất sự nghiệp

"Tôi xin lỗi, chân thành xin lỗi. Mọi người vẫn luôn dành sự quan tâm cho tôi, thế mà cuối cùng tôi lại khiến mọi người thất vọng theo cách này. Tôi đã phụ lòng, phụ tình cảm và sự quan tâm của mọi người. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi thực sự không còn gì để nói, chỉ có thể nói lời xin lỗi đến mọi người", Go Kyung Pyo bày tỏ sự hối hận trước truyền thông sau buổi điều tra.

Tài tử hàng đầu xứ Hàn nghẹn ngào, mắt rưng rưng cho biết điều anh day dứt nhất chính là thái đối của người nhân viên vệ sinh gặp nạn đối xử với anh sau vụ việc. Theo Go Kyung Pyo, anh đã trực tiếp tới gặp để tạ lỗi, đồng thời cảm thấy vô cùng cắn rứt khi nạn nhân chẳng những không trách móc mà còn ân cần hỏi thăm, lo lắng ngược lại cho anh.

Go Kyung Pyo day dứt vì nạn nhân vẫn lo lắng cho anh sau vụ tai nạn. Ảnh: X.

Theo đó, vào khoảng 3h30 phút sáng 14/11, Go Kyung Pyo điều khiển ôtô cá nhân trong tình trạng đã uống rượu và đâm vào một chiếc xe vệ sinh môi trường. Cảnh sát xác nhận nam diễn viên di chuyển một mình, không có người đi cùng trên xe.

Phía cơ quan chức năng cho biết nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên được xác định ở mức đủ để bị tước giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Hàn Quốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của Go Kyung Pyo là 0,150%, gần gấp đôi ngưỡng 0,08% quy định thu hồi giấy phép lái xe. Hình ảnh CCTV xung quanh hiện trường cũng ghi được cảnh nam diễn viên bước xuống xe loạng choạng, cơ thể mất thăng bằng trong giây lát.

Công bố CCTV vụ tai nạn của Go Kyung Pyo. Clip: Yonhap

Tới chiều 15/11, cơ quan chức năng Hàn Quốc xác nhận chuyện 1 nhân viên vệ sinh môi trường ngoài 60 tuổi ngồi trên chiếc xe rác nói trên đã bị thương sau cú va chạm. Cụ thể, nạn nhân này bị thương nhẹ, có biểu hiện đau nhức ngay sau cú tông và dự kiến sẽ tới bệnh viện để kiểm tra chi tiết. Bên ngoài không ghi nhận vết thương rõ rệt nào nhưng nạn nhân đã cảm thấy đau nhức sau vụ việc. Do lực va chạm, chiếc xe rác cũng bị hư hỏng 1 phần nhưng mức độ thiệt hại được đánh giá là không quá nghiêm trọng. Văn phòng quận Mapo (Seoul) cho biết thêm chiếc xe bị Go Kyung Pyo tông trúng thuộc quyền quản lý của 1 công ty vệ sinh tư nhân có ký hợp đồng dịch vụ với quận này.

Vụ việc của Go Kyung Pyo được công chúng đặc biệt quan tâm bởi nam diễn viên từng làm "Đại sứ phòng chống tai nạn giao thông" của Cục Giao thông đường bộ năm 2023. Khi ấy, anh xuất hiện trong video quảng bá của Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Hàn Quốc, trực tiếp kêu gọi người dân không lái xe sau khi uống rượu bia và không chạy quá tốc độ. Thế nhưng, chỉ 3 năm sau, anh đã đi ngược lại những gì mình từng nói: lái xe say rượu, đâm vào xe chở rác, gây nguy hiểm cho chính mình và cả người xung quanh.

Nam diễn viên từng trực tiếp kêu gọi người dân không lái xe sau khi uống rượu bia và không chạy quá tốc độ, nhưng chính anh lại có hành vi vi phạm. Ảnh: Dispatch.

Đến trưa 16/11 - tức 2 ngày sau bê bối, tài tử Reply 1988 viết tâm thư thừa nhận hành vi vi phạm nghiêm trọng luật giao thông, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác. Anh cho biết bản thân hiện vô cùng hối hận và sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi sai lầm của mình. Go Kyung Pyo xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng, gây thiệt hại cho nhiều đoàn phim, ekip show truyền hình và các đồng nghiệp trong showbiz. Do tính chất vụ bê bối, anh quyết định tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, liên quan đến hành động đáng ngờ, nghi vấn về món đồ anh nhét vào túi áo khi nhìn thấy cảnh sát ở hiện trưởng, Go Kyung Pyo giải thích đó chỉ là chìa khóa xe, chứ không phải đồ vật nằm trong danh mục "hàng cấm".

Ngay sau bức tâm thư của Go Kyung Pyo, Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ tại văn phòng quận Jongno. Tại đây, đại diện cảnh sát cho biết họ đang phân tích các đoạn CCTV liên quan đến vụ lái xe say rượu của Go Kyung Pyo, đồng thời đang xem xét các cáo buộc gây thương tích ngoài tội lái xe say rượu.

Cảnh sát đang xem xét các cáo buộc gây thương tích ngoài tội lái xe say rượu vì đã có người bị thương trong vụ việc. Ảnh: Dispatch.

Tối 23/11, Go Kyung Pyo chính thức đến đồn cảnh sát để tiếp nhận điều tra. Buổi thẩm vấn nam diễn viên kéo dài 1 tiếng 40 phút. Trước cánh truyền thông, khi được hỏi đã uống bao nhiêu rượu hôm đó, nam diễn viên trả lời: "Tôi nhớ là đã uống rất nhiều. Tôi sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra". Tuy nhiên khi phóng viên hỏi vì sao không gọi tài xế lái hộ xe về nhà dù biết bản thân đã uống rượu, Go Kyung Pyo im lặng rất lâu mà không đưa ra câu trả lời. Cuối cùng, anh rời đi trong nước mắt.

Go Kyung Pyo đã tiếp nhận thẩm vấn trong 1 tiếng 40 phút vào tối 23/11. Ảnh: X.

Go Kyung Pyo bị "xóa sổ" tại showbiz Hàn

Tại showbiz Hàn Quốc, say rượu lái xe là "tội tày đình", có thể làm sụp đổ sự nghiệp của 1 ngôi sao. Theo Luật Giao thông đường bộ hiện hành, lái xe trong tình trạng say rượu với nồng độ cồn trong máu từ 0,08% trở lên nhưng dưới 0,2% sẽ bị phạt tù từ 1 đến 2 năm, hoặc phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu won (96-192 triệu đồng). Hiện, chưa rõ mức án cuối cùng dành cho Go Kyung Pyo. Tuy nhiên, có 1 điều chắc chắn là Go Kyung Pyo gần như "bít cửa" trở lại showbiz Hàn sau bê bối.

Vào ngày 14/11, ngay sau khi cơ quan chức năng công bố vụ Go Kyung Pyo bị bắt vì lái xe khi say rượu và gây tai nạn, sự nghiệp của anh chịu đòn giáng nặng nề. Chỉ trong 1 buổi sáng, đài truyền hình và nhà sản xuất các chương trình giải trí như Hang Out With Yoo do đài MBC, Sixth Sense: B-Side của tvN, The Great Escape: Urban Legends (bản gốc của TVING), Bogum's Magic Curling 2 của tvN... đều thông báo cắt sóng, gỡ bỏ video quảng bá có hình ảnh của ngôi sao Bỗng Dưng Trúng Số khỏi MXH. Ngoài ra, fan meeting Đêm Go Kyung Pyo ngày 21/11 hiện đã bị hủy bỏ, đơn vị tổ chức thông báo sẽ sớm có thủ tục hoàn tiền vé trong thời gian tới.

Các đài truyền hình đã thông báo cắt sóng Go Kyung Pyo sau khi anh dính bê bối. Ảnh: X.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ảnh hưởng tiêu cực của vụ việc còn kéo dài với Go Kyung Pyo. Sự sụp đổ của nam diễn viên kéo theo nhiều hệ lụy khi các chương trình có anh tham gia phải chỉnh sửa xóa cảnh quay, các dự án phim không thể ra mắt. Go Kyung Pyo nhiều khả năng sẽ phải trả một khoản tiền phạt, bồi thường hợp đồng khổng lồ cho nhà sản xuất phim, show truyền hình và các nhãn hàng anh làm đại diện sau vụ bê bối rúng động. Chính Go Kyung Pyo trong lần ra trình diện cảnh sát vào tối qua (23/11) cũng cay đắng thừa nhận mọi chuyện với anh đã không thể thay đổi và cứu vãn.

Danh tiếng, sự nghiệp của anh tiêu tan ở tuổi 36. Ảnh: X.

Trước khi dính scandal, trong lứa diễn viên nam sinh đầu thập niên 1990 của màn ảnh Hàn Quốc, Go Kyung Pyo từng được xem là một trong những gương mặt nổi bật nhờ thực lực diễn xuất cùng gia tài tác phẩm đáng chú ý. Anh ghi dấu ấn qua loạt bộ phim đình đám như Reply 1988, Jealousy Incarnate, Chicago Typewriter hay 6/45... Sở hữu lối diễn tự nhiên, duyên dáng và hình tượng giản dị, Go Kyung Pyo có thể dễ dàng chinh phục mọi thế hệ khán giả.

Đặc biệt, vai diễn Sung Sun Woo trong Reply 1988 từng đưa tên tuổi Go Kyung Pyo đến gần hơn với công chúng châu Á. Hình tượng chàng trai ấm áp, trưởng thành và luôn chân thành với những người xung quanh đã trở thành một trong những dấu ấn khó phai trong sự nghiệp của nam diễn viên. Đến năm 2022, anh tiếp tục bùng nổ với Bỗng Dưng Trúng Số, tác phẩm tạo nên cơn sốt phòng vé, liên tiếp xô đổ nhiều kỷ lục tại Hàn Quốc và được khán giả nhiều nước châu Á đón nhận nồng nhiệt.

Tuy nhiên, từ diễn viên có tương lai sáng, Go Kyung Pyo hiện vấp phải sự tẩy chay từ dư luận, có nguy cơ đi tù 1-2 năm vì hành vi vi phạm luật giao thông rất nguy hiểm của mình.

Anh từng gây sốt khắp châu Á với phim Reply 1988...

... và Bỗng Dưng Trúng Số. Ảnh: X.

Đừng biến Go Kyung Pyo trở thành Kim Sae Ron hay Song Young Kyu thứ 2

Go Kyung Pyo rõ ràng đã sai, thậm chí là sai nghiêm trọng trong vụ việc lần này. Bản thân nam diễn viên cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng, hành vi vi phạm pháp luật của mình và đang phải trả giá cho những hậu quả do chính anh gây ra. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng lên tiếng kêu gọi công chúng giữ sự tỉnh táo, đừng biến mình thành những "thẩm phán", lấy sai lầm của một người làm lý do để dồn họ đến đường cùng. Một người đã mắc lỗi cần phải chịu trách nhiệm, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ phải sống mãi trong một phiên tòa dư luận không có ngày kết thúc.

Không ai muốn những bi kịch đau lòng từng xảy ra tại showbiz Hàn Quốc tiếp tục tái diễn. Kim Sae Ron qua đời vào tháng 2/2025, sau quãng thời gian sự nghiệp lao dốc vì bê bối lái xe khi say rượu năm 2022 và liên tục trở thành mục tiêu của những lời công kích. Đến tháng 8/2025, nam diễn viên Song Young Kyu cũng được phát hiện qua đời, chỉ vài tháng sau vụ việc lái xe khi say rượu khiến ông bị gạch tên khỏi một số dự án. Những mất mát này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sức hủy hoại khủng khiếp của bạo lực mạng và áp lực dư luận đối với nghệ sĩ.

Đáng chú ý, hình ảnh Go Kyung Pyo xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, gương mặt căng thẳng và cơ thể co rúm run rẩy sau vụ việc càng khiến nhiều người không khỏi lo ngại về tình trạng tinh thần của nam diễn viên. Trước những lời công kích dữ dội từ công chúng, một bộ phận khán giả mong dư luận không tiếp tục đẩy anh vào tình thế ngột ngạt, tuyệt vọng. Go Kyung Pyo cần chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nhưng anh cũng cần có cơ hội đối diện với sai lầm, khắc phục hậu quả và làm lại từ đầu. Sự lên án là cần thiết, song không nên biến thành một cuộc săn đuổi không hồi kết, tước đi cơ hội sửa sai của một con người.

Xin đừng để bi kịch của Kim Sae Ron hay Song Young Kyu lặp lại trong vụ việc của Go Kyung Pyo. Ai trong cuộc đời này cũng có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Osen.

Nguồn: Nate, Starnews