Những mâm cơm nhà của Khởi My hầu hết do Kelvin Khánh thực hiện.

Khởi My và Kelvin Khánh chính là một trong những cặp đôi có cuộc sống hôn nhân đặc biệt của showbiz Việt. Cách đây 9 năm, cả hai bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Sau gần một thập kỷ về chung nhà, vợ chồng nữ ca sĩ vẫn duy trì cuộc sống vui vẻ, bình yên. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, mọi động thái của cặp đôi vẫn nhận được sự quan tâm.

Những năm qua, Kelvin Khánh gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí, đồng thời cũng không còn thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Những hình ảnh hiếm hoi liên quan đến nam ca sĩ chủ yếu được Khởi My chia sẻ, trong đó đáng chú ý là những bữa ăn do chính tay ông xã chuẩn bị. Qua loạt mâm cơm được hé lộ, Kelvin Khánh cho thấy mình khá đảm đang và có tài nấu nướng.

Thực đơn của nam ca sĩ khá phong phú với những món ăn quen thuộc như bò xào rau muống, gà chiên, trứng ngâm tương hay hải sản ngâm tương. Không chỉ nấu những món mặn trong bữa cơm hằng ngày, Kelvin Khánh còn tự tay làm bánh ngọt, salad và nhiều món ăn hướng đến chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Cách bày biện món ăn cũng khá bắt mắt, đủ để khiến người xem cảm nhận được sự chăm chút của anh dành cho từng bữa ăn gia đình.

Mâm cơm nhà Kelvin Khánh chuẩn bị cho vợ

Khởi My có sở thích đặc biệt với các món ngâm tương

Thực đơn nhà của Khởi My đa số là những món cô yêu thích

Món Salad Mexico Kelvin Khánh làm rất chỉn chu, đẹp mắt

Kelvin Khánh tự tay vào bếp nấu nướng phục vụ vợ

Khởi My không quên dành những lời khen ngợi cho tài nghệ của chồng. Qua những chia sẻ hài hước của nữ ca sĩ, có thể thấy cô khá hài lòng với việc được ông xã chăm sóc bằng những món ăn ngon. Hình ảnh Kelvin Khánh vào bếp, còn Khởi My vui vẻ cổ vũ, tạo nên một nét đáng yêu trong cuộc sống thường ngày của cặp đôi.

Tuy nhiên, không phải lúc nào căn bếp gia đình cũng là nơi Khởi My có thể trổ tài thành công. Nữ ca sĩ cũng từng nhiều lần thử sức với những món ăn, thức uống nhưng thành quả lại khá "độc lạ". Có lần, cô tự tay làm trà sữa trân châu đường đen và bánh su, khiến Kelvin Khánh phải hài hước đưa ra lệnh "cấm tuyệt" bà xã vào bếp.

Kelvin Khánh dở khóc dở cười khi uống món trà sữa của vợ nấu

Biểu cảm khó đỡ của anh khi xem món bánh su của Khởi My làm

Hôn nhân bình dị của Khởi My và Kelvin Khánh

Cách đây 9 năm, Khởi My và Kelvin Khánh từng khiến showbiz Việt bất ngờ khi bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi. Trước đó, cả hai đã được đông đảo khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" nhờ những màn tương tác thân thiết, nhưng người trong cuộc chưa từng chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Chính vì vậy, thông tin hai nghệ sĩ chuẩn bị về chung một nhà khiến nhiều đồng nghiệp lẫn người hâm mộ ngỡ ngàng.

Sau khi kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh dần lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Dù từng có sức hút nhất định trong làng giải trí, cả hai lại hạn chế xuất hiện tại các sự kiện. Sau khi tham gia Ca sĩ mặt nạ, Khởi My dần lui về phía sau sân khấu, dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống bên ông xã. Kelvin Khánh cũng không còn hoạt động sôi nổi với vai trò dẫn dắt các gameshow như trước.

Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ

Hiện tại, cặp đôi tận hưởng cuộc sống trong căn penthouse sang trọng. Thay vì thường xuyên khoe đồ hiệu hay những món tài sản đắt đỏ, Khởi My và Kelvin Khánh có sở thích dành thời gian cho những chuyến du lịch nước ngoài. Vợ chồng nữ ca sĩ còn cùng nhau tập luyện thể thao, chăm chút ngoại hình và duy trì lối sống năng động.

Một trong những quyết định từng khiến công chúng chú ý là việc Khởi My và Kelvin Khánh thống nhất chưa sinh con để tận hưởng cuộc sống riêng của hai người. Năm 2020, Kelvin Khánh từng chia sẻ: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó, thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp".