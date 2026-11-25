Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nên duyên với bạn gái thông qua 1 hoạt động thể thao.

Đời sống tình ái của Lưu Khải Uy (Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bản Trung) chưa bao giờ là đề tài hết hot đối với truyền thông và công chúng. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Dương Mịch cũng như mối tình không thành với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong, tài tử họ Lưu gần đây đã có bạn gái mới. Cách đây khoảng 2 tuần, anh chính thức công khai mối quan hệ hẹn hò với nữ người mẫu kém mình 19 tuổi Lê Kỷ Quân.

Tới sáng 24/11, tờ 163 đưa tin, Lưu Khải Uy đã tổ chức sinh nhật cho Lê Kỷ Quân, người đẹp 9X cũng chia sẻ loạt hình ảnh cùng clip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại bữa tiệc lên mạng xã hội. Trong clip, cặp đôi mới của Cbiz công khai “phát đường” cực kỳ ngọt ngào xuyên suốt buổi tiệc.

Tại buổi sinh nhật mới đây, Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân cùng diện trang phục đôi màu đỏ. Nữ người mẫu sinh năm 1993 cầm micro gửi lời cảm ơn bạn bè đã đến chung vui, còn Lưu Khải Uy đứng ngay bên cạnh thi thoảng lại âu yếm vuốt ve bạn gái.

Clip ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào mùi mẫn của Lưu Khải Uy - Lê Kỷ Quân trong bữa tiệc sinh nhật mới đây đang được dân tình chia sẻ rần rần trên khắp các nền tảng. Nguồn: Weibo



Lưu Khải Uy không ngần ngại âu yếm vuốt ve bạn gái trước ống kính. Ảnh: Weibo

Theo tiết lộ từ truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân quen nhau vào tháng 8 thông qua 1 hoạt động thể thao, sau đó dần phát triển từ bạn chơi bóng thành người yêu. Vào ngày 13/10, Lê Kỷ Quân âm thầm chúc mừng sinh nhật Lưu Khải Uy trên mạng xã hội, chỉ là lúc đó không ai để ý tới, mãi đến khi truyền thông chụp được cảnh 2 nghệ sĩ nắm tay nhau dạo phố thì chuyện tình cảm giữa họ mới hoàn toàn bị phanh phui.

Hiện Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân đang yêu nhau say đắm. Ngoài chơi pickleball vào các ngày trong tuần, họ còn dành phần lớn thời gian đi mua sắm và ăn uống cùng nhau, không thể tách rời. Chỉ trong hơn nửa tháng công khai, cặp đôi đã có ít nhất 5 lần xuất hiện chung trước công chúng với những cử chỉ ngày càng thân mật. Điển hình như ngày 31/10, tại một bữa tiệc Halloween, Lưu Khải Uy diện sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ vàng và còn nửa ngồi nửa quỳ, vòng tay ôm eo bạn gái từ phía sau. Đến buổi tiệc ngày 3/11, anh ôm bạn gái từ phía sau trong lúc cả 2 cùng chơi game. Ngày 4/11, 2 người lại được bắt gặp chụp ảnh selfie, khoác vai nhau tình cảm trên khán đài sân pickleball mà không đeo khẩu trang hay cố tình tránh ống kính của người xung quanh.

Cặp sao hàng đầu xứ Hương Cảng như hình với bóng sau khi chính thức xác nhận hẹn hò. Ảnh: Sina.

Tới hôm 18/11, tài tử họ Lưu và Lê Kỷ Quân được “team qua đường” tóm gọn cảnh đi chơi ở trung tâm thương mại tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Trong những bức ảnh được chia sẻ, Lưu Khải Uy đội mũ đen, diện nguyên set đồ thể thao màu đen, trong khi Lê Kỷ Quân đội mũ trắng, mặc trang phục thể thao màu trắng. Cả 2 phối đồ theo phong cách đen - trắng đồng điệu, nắm chặt tay nhau cùng dạo quanh trung tâm thương mại.

Sau đó, cặp đôi ghé vào 1 nhà hàng để dùng bữa. 1 người hâm mộ cho biết Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân rất thân thiện, còn chào hỏi những thực khách ngồi sát cạnh bàn mình. Lưu Khải Uy - Lê Kỷ Quân gọi 4 món chính, kèm đồ uống. Tổng cộng buổi hẹn hò của cặp sao xứ Hương Cảng tiêu tốn khoảng 300 NDT (khoảng 1,2 triệu đồng).

Bữa ăn hẹn hò của cặp sao mới đây tiêu tốn 1,2 triệu đồng. Ảnh: Sina

Lê Kỷ Quân sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Bách Khoa Hong Kong (Trung Quốc) rồi vào showbiz với vai trò người mẫu. Ngoài ra, cô từng góp mặt trong các bộ phim Hướng Tây Văn Ký, Trục Lưu Thời Đại, Pháp Và Tình. Lê Kỷ Quân cũng từng mở 1 studio làm bánh trước khi chuyển hướng kinh doanh đồ ăn vặt dành cho thú cưng

Trước khi đến với Lưu Khải Uy, cô từng có mối tình kéo dài 6 năm với một người đàn ông ngoại quốc làm trong lĩnh vực tài chính. Đến tháng 7/2026, Lê Kỷ Quân mới đăng bài viết dài thông báo chia tay người này.

Lê Kỷ Quân sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Bách Khoa. Cô kém Lưu Khải Uy tận 19 tuổi. Ảnh: 163

Trong khi đó, Lưu Khải Uy sinh năm 1974, từng được mệnh danh là “nam thần của các bà nội trợ” với những tác phẩm truyền hình thành công như Gia Đình Vui Vẻ, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Như Ý, Cạm Bẫy Tình Thù, Bí mật Của Người Vợ, Thiên Kim Nữ Tặc...

Anh và Dương Mịch đăng ký kết hôn vào cuối năm 2013, tổ chức đám cưới vào đầu năm 2014 ở đảo Bali, Indonesia. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm chung sống, Lưu Khải Uy đã ngoại với bạn diễn Vương Âu trên phim trường. Đến năm 2018, Lưu Khải Uy và Dương Mịch ly hôn. Nam diễn viên giành quyền nuôi con gái Tiểu Gạo Nếp và đưa bé về Hong Kong (Trung Quốc) sống với nhà nội. Vụ bê bối khiến hình tượng quý ông vạn người mê của Lưu Khải Uy sụp đổ, giới sản xuất Đại lục cũng tiến hành tẩy chay ngầm, không mời anh đóng phim. Năm 2022, ngôi sao hết thời này nhận lời tham gia show giải trí Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bản Trung với hy vọng vực dậy danh tiếng, nhưng lại sớm bị loại.

Lưu Khải Uy ngoại tình với Vương Âu, khiến hôn nhân với Dương Mịch đổ vỡ. Ảnh: Weibo

Nguồn: 163