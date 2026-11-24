Loạt ảnh tình tứ của nữ ca sĩ và bạn trai người mẫu khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Bảo Châu vừa đăng tải loạt bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc bên Lệ Quyên tại Seattle, Washington (Mỹ). Kèm theo loạt hình, nam người mẫu hài hước viết: "Lâu không up ảnh với Gấu trắng. Ngày vi vu ở Seattle".

Trong chuyến đi này, cả hai lựa chọn trang phục mang tông màu trầm, phù hợp với tiết trời mùa lạnh. Lâm Bảo Châu diện nguyên set đồ đen với áo khoác dáng rộng, bên trong phối áo cổ lọ, tạo vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn lịch lãm. Trong khi đó, Lệ Quyên nổi bật với bộ trang phục màu đỏ rượu vang gồm áo khoác và chân váy đồng điệu, kết hợp cùng quần tất tối màu và túi xách hàng hiệu. Nữ ca sĩ để tóc đen buông tự nhiên, mang đến vẻ ngoài vừa cá tính vừa sang trọng.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu tình tứ trên đường phố Mỹ

Cả hai diện đồ "chanh sả", chăm tạo dáng chụp ảnh trong chuyến đi cùng nhau

Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên thoải mái nắm tay nhau dạo phố, trao ánh nhìn đầy tình tứ. Có khoảnh khắc nữ ca sĩ ngước lên nhìn bạn trai với nụ cười rạng rỡ, trong khi anh cũng hướng ánh mắt về phía cô.

Đặc biệt, hình ảnh được chụp từ phía sau ghi lại cảnh hai người nắm tay băng qua đường càng khiến dân tình cảm nhận sự ngọt ngào. Sau nhiều năm đồng hành, cặp đôi dường như vẫn duy trì được những khoảnh khắc hẹn hò đầy tình cảm.

Sau nhiều năm bên nhau, cả hai vẫn thoải mái cho nhau sự ngọt ngào

Không chỉ cùng nhau tận hưởng những chuyến du lịch, Lâm Bảo Châu còn là người đồng hành quen thuộc trong công việc của Lệ Quyên. Từ nhiều năm nay, nam người mẫu thường xuyên xuất hiện bên cạnh bạn gái trong các chuyến lưu diễn trong và ngoài nước. Nam người mẫu không đơn thuần là người đi cùng mà còn hỗ trợ, chăm sóc nữ ca sĩ trong những lịch trình kéo dài và bận rộn. Không chỉ hộ tống Lệ Quyên đi diễn, Lâm Bảo Châu còn ngày càng tham gia sâu vào các dự án âm nhạc của cô.

Nói về bạn trai, trong cuộc phỏng vấn với tôi, Lệ Quyên chia sẻ: "Mối tình này không có gì quá to tát đâu mọi người, chẳng qua nó được chú ý nhiều hơn bởi vì Châu xuất hiện vào thời điểm mà Quyên nổi tiếng như thế này, đây thật sự là áp lực nhưng không phải cho Quyên, mà là cho Châu. Trong mắt Quyên đây là một tình yêu đơn thuần, là sự chia sẻ của một người đàn ông và một người phụ nữ và hai người họ có nhu cầu yêu thương và nhu cầu được chăm sóc. Có chăng sự khác biệt là vì trong mối quan hệ này, cô ấy là một người được quan tâm và anh ấy phải chịu nhiều thiệt thòi vì ở bên một người có quá nhiều điều rực rỡ. Nếu anh ấy ở cạnh một người phụ nữ bình thường hơn Quyên thì có thể anh ấy sẽ được nhiều hơn sự chú ý, mọi người sẽ wow vì những điều rực rỡ vốn có của anh ấy. Nhưng ở bên cạnh Quyên thì điều đó rất ít, ngoài việc anh ấy chỉ được khen là quá đẹp trai, rõ ràng đây là sự thay đổi.

Thêm một cái nữa, giai đoạn Quyên lập gia đình, lúc đó mình chưa nổi tiếng như bây giờ và mạng xã hội cũng chưa bùng nổ để trở thành nơi mà ai cũng có quyền nhảy vào đưa ra luận điểm. Hiện tại trên mạng xã hội có quá nhiều luận điểm, đúng cũng có mà chưa được kiểm chứng lại có nhiều hơn, điều này tác động rất nhiều vào cuộc sống của người nghệ sĩ nói riêng và chúng ta nói chung. Ngay cả một người bình thường cũng dễ bị thêu dệt và bị mang ra 'mổ xẻ' theo nhiều hướng khác nhau chứ đừng nói chi đến nghệ sĩ. Trời ơi… thử một người nghệ sĩ có chuyện gì đó thôi là trên mạng đã có dị bản được nhân lên gấp tỷ lần, nó như một bộ phim hành động được sáng tác bởi rất nhiều biên kịch khác nhau. Thôi không sao cả, mình sống ở thời nào thì theo thời đó, nhưng Quyên biết bất kể vấn đề gì của mình ở thời điểm hiện tại cũng được chú ý hơn cả".

Trong những năm gần đây, Lâm Bảo Châu là người đồng hành bên Lệ Quyên, và tham gia sản xuất các dự án âm nhạc của nữ ca sĩ

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu bắt đầu được chú ý khi liên tục xuất hiện cùng nhau vào cuối năm 2020. Đến dịp đầu năm 2021, nữ ca sĩ chính thức công khai mối quan hệ bằng hình ảnh tình tứ bên bạn trai trên mạng xã hội. Thời điểm đó, chuyện tình chị - em lệch nhau 12 tuổi nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận của công chúng.

Lệ Quyên là giọng ca nổi tiếng, có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi đến với Lâm Bảo Châu. Trong khi đó, nam người mẫu sinh năm 1993, hoạt động trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và từng tham gia một số dự án truyền hình. Sự khác biệt về tuổi tác, vị thế trong showbiz cũng như hành trình sự nghiệp khiến mối quan hệ của cả hai nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Không ít lần, Lâm Bảo Châu trở thành tâm điểm của những bình luận soi mói, thậm chí bị đặt câu hỏi về việc gắn bó với một nữ ca sĩ nổi tiếng và thành đạt hơn mình. Nam người mẫu từng thẳng thắn thừa nhận bản thân cũng có lúc chạnh lòng, buồn trước những lời bàn tán. Tuy nhiên, anh cho rằng cuộc sống luôn có những bài học và vấp ngã, điều quan trọng là phải đứng dậy để bước tiếp.

Về phía Lệ Quyên, nữ ca sĩ nhiều lần lên tiếng bảo vệ bạn trai trước những ý kiến tiêu cực. Cô cho biết Lâm Bảo Châu đã chịu không ít thiệt thòi khi lựa chọn đồng hành cùng mình, đồng thời khẳng định sự chênh lệch tuổi tác chưa bao giờ là rào cản quyết định hạnh phúc của hai người.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã có năm thứ 6 bên nhau

Ảnh: FBNV