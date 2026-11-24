Ở tuổi 39, Triệu Lệ Dĩnh dường như không còn xem tình yêu hay hôn nhân là điều bắt buộc phải có trong cuộc sống.

Ngày 19/11, tại thảm đỏ giải thưởng Mẫu Đơn, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý khi xuất hiện cùng 2 diễn viên của Minh Lan Truyện là Tào Thúy Phân và Vương Nhân Quân. Nụ cười dịu dàng của cô khiến nhiều người nhớ đến nàng Thịnh Minh Lan năm nào. Tuy nhiên, khi câu chuyện chuyển sang chủ đề tình cảm, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ thái độ kín tiếng quen thuộc.

Lần gần nhất chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm truyền thông là vào tháng 4/2021, khi cô và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn. Chuyện tình của 2 người vốn bắt đầu từ những lần hợp tác trên phim trường. Năm 2016, họ từng vướng tin đồn tình cảm sau khi cùng tham gia Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc. Đến năm 2018, cả 2 tiếp tục hợp tác trong Minh Lan Truyện, tình cảm dần ổn định và bất ngờ công bố kết hôn vào tháng 10 cùng năm.

Tháng 3/2019, con trai đầu lòng của cặp đôi chào đời. Nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 2 năm rưỡi trước khi cả 2 thông báo chia tay. Đáng chú ý, tuyên bố ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khá ngắn gọn, sử dụng nội dung gần như giống nhau. Họ không công kích hay đổ lỗi cho đối phương, đồng thời cho biết sẽ cùng nuôi dạy con.

Sau khi chia tay, cuộc sống của 2 người dần đi theo những hướng khác nhau. Triệu Lệ Dĩnh tập trung mạnh mẽ vào sự nghiệp và liên tục có những bước tiến đáng kể. Cô chuyển hướng sang các tác phẩm mang màu sắc hiện thực như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, sau đó gây tiếng vang với Gió Thổi Bán Hạ. Vai diễn trong bộ phim này giúp cô giành 2 giải thưởng Thị hậu tại Phi Thiên và Kim Ưng.

Trên màn ảnh rộng, Triệu Lệ Dĩnh cũng tạo được dấu ấn với Điều Thứ 20, qua đó giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Bách Hoa. Bộ phim cổ trang Dữ Phượng Hành tiếp tục đạt thành tích phát sóng tốt, đồng thời đánh dấu lần đầu cô thử sức với vai trò giám chế. Những thành quả liên tiếp giúp vị thế của cô ngày càng vững chắc, các hợp đồng quảng cáo và danh tiếng thương mại cũng tăng đáng kể.

Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong xuất hiện ít hơn trên màn ảnh. Tài tử 7x vẫn tham gia một số dự án điện ảnh và sân khấu, nhưng tần suất hoạt động không còn dày đặc như trước. Không thể nói lựa chọn của ai đúng hay sai, chỉ có thể thấy 2 người đã có những ưu tiên riêng sau khi kết thúc hôn nhân.

Một trong những điều khiến công chúng tò mò là việc ai sẽ trực tiếp chăm sóc con trai sau ly hôn. Theo tuyên bố ban đầu, cả 2 cùng có trách nhiệm nuôi dạy con. Một số hình ảnh được người qua đường ghi lại cho thấy Triệu Lệ Dĩnh thường dành thời gian đưa con đi mua sắm, đến công viên sau giờ làm việc. Dù lịch trình đóng phim và hoạt động đều đã kín, cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cho con. Ngôi sao sinh năm 1987 đặc biệt kín kẽ trong việc bảo vệ đời tư của bé, hiếm khi để lộ hình ảnh rõ mặt con trước truyền thông.

Trong những năm qua, Triệu Lệ Dĩnh cũng không tránh khỏi các tin đồn tình cảm. Chỉ có điều, những đồn đoán thường nhanh chóng lắng xuống sau khi phía người đẹp lên tiếng phủ nhận. Bản thân Triệu Lệ Dĩnh gần như không trực tiếp đề cập đến chuyện yêu đương trong các cuộc phỏng vấn. Khi được hỏi về quan điểm tình cảm, cô thường chuyển sự chú ý về vai diễn và công việc.

Thực tế, Triệu Lệ Dĩnh không phải trường hợp duy nhất trong nhóm diễn viên sinh sau năm 1985 lựa chọn giữ kín đời sống riêng sau ly hôn. Dương Mịch và Angelababy cũng hiếm khi công khai những mối quan hệ mới kể từ khi kết thúc hôn nhân. Những nữ nghệ sĩ này đều có sự nghiệp riêng, tài chính độc lập và con cái cần quan tâm. Họ không nhất thiết phải tìm kiếm một cuộc hôn nhân khác để chứng minh rằng cuộc sống vẫn hạnh phúc.

Với Triệu Lệ Dĩnh, không ai biết cô có còn mong muốn bước vào một mối quan hệ mới hay không. Nhưng những gì thể hiện trước công chúng cho thấy nữ diễn viên đang dành ưu tiên cho sự nghiệp và con trai. Cô không cần vội vàng tìm kiếm tình yêu, cũng không phải giải thích vì sao mình vẫn độc thân. Sau một cuộc hôn nhân, có lẽ điều quan trọng hơn cả với Triệu Lệ Dĩnh là được tự quyết định cuộc sống, tiếp tục theo đuổi những mục tiêu riêng và dành thời gian cho những người thân yêu.