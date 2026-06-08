Phản ứng của Lệ Quyên khi bị nói đứng bên bạn trai như cô cháu

Động thái của Lệ Quyên thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, Lệ Quyên thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai Lâm Bảo Châu trong chuyến đi nghỉ dưỡng. Bức ảnh ghi lại cảnh cặp đôi đứng ôm nhau bên hồ nước thơ mộng, thể hiện tình cảm gắn bó sau nhiều năm đồng hành.

Lệ Quyên khoe ảnh tình cảm bên Lâm Bảo Châu

Đi kèm ảnh, nữ ca sĩ trải lòng về tâm trạng và công việc âm nhạc của mình. Cô viết: "Một bài hát mới mà thu mãi chưa xong, chưa ưng... Nguyên nhân, vì bản thân ta đã buông...

Cảnh giới buông cho tất cả những thứ làm ta muộn phiền. Ta yêu bản thân mình quá, ta thấy cuộc đời đẹp quá, nên chỉ giữ lại những điều tốt đẹp thôi, không có chỗ cho những ngổn ngang nào đọng lại.

Vì thế hát chưa chạm, chưa đẫm, chưa sâu. Chắc lại phải gom giông bão đã qua, nhóm thành lửa cho đêm nay hát thật say đắm rồi".

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu, đồng thời khen ngợi nhan sắc trẻ trung của nữ ca sĩ ở tuổi U50.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc vẫn xuất hiện một số bình luận kém duyên liên quan đến khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Khi một cư dân mạng để lại bình luận: "Hai cô cháu dáng đẹp", Lệ Quyên lập tức đáp trả thẳng thắn: "Bọn chị làm bọn em khổ sở lâu đến thế cơ à? Suốt bao nhiêu năm vẫn bám chặt không buông".

Chưa dừng lại ở đó, khi tài khoản này tiếp tục có lời lẽ mỉa mai, giọng ca "Giấc mơ có thật" phản ứng gay gắt hơn: "Ừ thì chị cũng khuyên em nên chọn nghề đúng với sở trường của em cho đỡ phí bản năng đeo bám của em đấy".

Đây không phải lần đầu tiên Lệ Quyên lên tiếng trước những bình luận tiêu cực về chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ nhiều lần bảo vệ bạn trai trước những ý kiến cho rằng cả hai không xứng đôi vì chênh lệch tuổi tác.