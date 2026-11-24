Cuộc thi Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế) đang diễn ra tại Nhật Bản, quy tụ hơn 70 thí sinh. Á hậu Lê Phương Khánh Như là đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay.

Trải qua hai tuần tham gia các hoạt động tại Nhật Bản, người đẹp Việt ghi dấu với hình ảnh tự tin, chỉn chu, tích cực giao lưu và chủ động kết nối cùng các thí sinh quốc tế, nhận được cổ vũ từ khán giả quê nhà.

Ở vòng thi trang phục dân tộc, Khánh Như mang đến thiết kế mang tên “Vũ điệu Đông Hồ”. Thiết kế tái hiện hình ảnh chim công rực rỡ, kết hợp những chuyển động múa, gợi liên tưởng đến các hình tượng trong tranh dân gian Việt Nam.

Ngoài ra, Á hậu cũng ghi dấu ấn trong hành trình tại Miss International 2026 khi trở thành một trong bốn thí sinh được ban tổ chức lựa chọn đồng hành cùng đương kim Miss International 2025 trong chuyến thăm, gặp gỡ Thống đốc tỉnh Niigata, Nhật Bản.

Trong phần thi áo tắm tại bán kết, Khánh Như xuất hiện với phong thái tự tin. Sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa, người đẹp gây thiện cảm với nụ cười tươi tắn, vẻ rạng rỡ, ngọt ngào xuyên suốt phần trình diễn.

Tiếp nối phần thi này, Khánh Như bước vào phần giao lưu cùng Giám đốc Truyền thông Miss International. Cô gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức cùng toàn thể đội ngũ đã dành nhiều thời gian và công sức chuẩn bị cho đêm bán kết. Lời chia sẻ thể hiện sự quan sát tinh tế, thái độ trân trọng văn hóa bản địa cũng như sự ghi nhận của cô dành cho những người đứng sau chương trình.

Khi được hỏi về công việc hiện tại, Khánh Như giới thiệu mình là MC song ngữ Anh - Việt, hoạt động chủ yếu tại TP.HCM và có cơ hội dẫn dắt nhiều sự kiện trên khắp Việt Nam. Chia sẻ về những trải nghiệm từ công việc này, cô cho biết vai trò MC không đơn thuần là truyền tải thông tin mà còn đòi hỏi khả năng lắng nghe, thấu hiểu và kết nối với mọi người.

Thông qua quá trình gặp gỡ những nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực, nền tảng và nền văn hóa khác nhau, Khánh Như có cơ hội tiếp nhận thêm những góc nhìn mới, mở rộng trải nghiệm cá nhân và từng bước xây dựng sự kết nối với cộng đồng quốc tế. Đây cũng là những giá trị cô tích lũy được từ công việc và mong muốn tiếp tục phát huy trong hành trình tại Miss International.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, hiện là sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Năm 2025, cô giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam.

Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cô còn gây ấn tượng với loạt thành tích học tập và kỹ năng nổi bật là MC song ngữ. Nhiều khán giả kỳ vọng Khánh Như sẽ đem về thành tích tốt tại cuộc thi năm nay.

Sau đêm bán kết, Lê Phương Khánh Như sẽ tiếp tục chuẩn bị cho đêm chung kết Miss International 2026 diễn ra vào ngày 25/11.

Miss International (Hoa hậu Quốc tế) là một trong bốn cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1960 và duy trì chủ yếu tại Nhật Bản.

Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy đã vượt qua 75 cô gái khắp thế giới để đoạt vương miện Hoa hậu Quốc tế đầu tiên cho Việt Nam. Năm ngoái, Nguyễn Ngọc Kiều Duy - đại diện Việt Nam gây tiếc nuối khi dừng chân rất sớm tại cuộc thi.