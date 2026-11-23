Á hậu Khánh Như có màn trình diễn gây tranh cãi tại Hoa hậu Quốc tế.

Chiều 23/11, Á hậu Lê Phương Khánh Như bước vào đêm Bán kết Miss International 2026 diễn ra tại Nhật Bản. Trong phần thi bikini, người đẹp xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, thần sắc tươi tắn và phong thái tự tin. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho diện mạo của đại diện Việt Nam, màn trình diễn của cô lại trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Khánh Như không sử dụng chiếc khăn choàng như trang phục được công bố trước đó. Đáng chú ý, đôi giày mà người đẹp lựa chọn cũng bị nhận xét là chưa thực sự phù hợp với tổng thể tiết mục bikini, tạo cảm giác thiếu đồng nhất. Một số khán giả cho rằng phụ kiện này khiến phần trình diễn trở nên kém hài hòa, phong cách catwalk của Khánh Như bị đánh giá là khá an toàn, chưa đủ năng lượng và điểm nhấn để tạo ấn tượng trên sân khấu quốc tế.

Clip: Phần trình diễn của Khánh Như ở Bán kết Miss International 2026

Khánh Như gây tranh cãi vì diện giày thiếu đồng nhất với trang phục

Khánh Như ghi điểm nhan sắc rạng rỡ, tự tin

Cô gây ấn tượng bởi nụ cười tươi rói khi xuất hiện trên sóng

Tổng thể trang phục được Khánh Như công bố trước đó có khăn choàng

Trước những ý kiến trái chiều, Khánh Như đã trực tiếp lên tiếng trên mạng xã hội. Người đẹp viết: "Xin lỗi cả nhà nay Như walk với đôi giày này chưa được tốt lắm". Lời chia sẻ ngắn gọn cho thấy cô đã ghi nhận những góp ý liên quan đến phần trình diễn, đặc biệt là lựa chọn giày trong đêm bán kết.

Bên dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ gửi lời động viên, mong Khánh Như không quá áp lực và giữ tinh thần tốt cho đêm chung kết. Một số ý kiến cũng cho rằng đại diện Việt Nam đã nỗ lực hết sức, đồng thời hy vọng cô sẽ có màn thể hiện tự tin, bứt phá hơn trong chặng cuối của cuộc thi.

Khánh Như gửi lời xin lỗi sau màn trình diễn gây tranh cãi

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Trước đó, cô từng đăng quang Én Vàng UEF 2024, đạt Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023. Người đẹp hiện là sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, sở hữu học bổng 150% và có thế mạnh ở vai trò MC song ngữ. Bên cạnh thành tích học tập, Khánh Như còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, dự án xã hội và học thuật.

Sau khi đăng quang, Khánh Như từng chia sẻ cô chưa đặt trọng tâm vào chuyện tình cảm mà muốn ưu tiên hoàn thành tốt vai trò Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Người đẹp bày tỏ: “Thú thật với mọi người rằng hiện tại tôi chưa đặt sự tập trung của mình vào câu chuyện tình cảm, thay vào đó là dành sự ưu tiên cho việc làm thế nào để hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh của Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Về hình mẫu người yêu thì tôi không quá cụ thể, chỉ cần người đó quan tâm, thấu hiểu và tạo cho tôi cảm giác an toàn để cả hai cùng nhau đồng hành”.

Chung kết Miss International 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25/11 tại Nhật Bản. Sau những tranh luận ở bán kết, người hâm mộ đang chờ đợi Khánh Như có thể lấy lại phong độ, thể hiện bản lĩnh và để lại dấu ấn đẹp trong đêm thi quan trọng nhất.

Khánh Như đại diện Việt Nam chinh chiến ở Miss International

Khánh Như sẽ bước vào Chung kết vào ngày 25/11



