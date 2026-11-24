Đôi tình nhân này thường xuyên được trông thấy ra vào, dắt cún đi dạo trong 1 khu căn hộ.

Ngày 24/11, tờ Sohu đưa tin paparazzi tung video Âu Dương Na Na và tay trống An Vũ cùng nhau dắt cún cưng đi dạo rồi trở về 1 khu căn hộ trong nhiều ngày. Không chỉ vậy, họ còn bị quay được khoảnh khắc cùng bạn bè đi ăn uống. Sau khi kết thúc bữa tiệc, An Vũ bế chú chó cưng cùng Âu Dương Na Na lên xe trở về nhà.

Theo cánh săn ảnh Trung Quốc, Na Na và An Vũ đã bí mật hẹn hò suốt 3 năm qua. Họ có mối quan hệ tình cảm ổn định, ngọt ngào. Cặp đôi đã dọn về sống thử với nhau từ khá lâu.

Âu Dương Na Na hẹn hò An Vũ. Clip: Weibo.



Cặp đôi được cho biết đã bí mật yêu đương 3 năm. Họ cũng đã dọn về sống chung nhà. Ảnh: Sina.

An Vũ sinh năm 1994, là tay trống tài năng của làng nhạc rock xứ tỷ dân. An Vũ hơn Âu Dương Na Na 6 tuổi, từng qua lại với "tiểu Châu Tấn" Lý Canh Hy và nữ idol 10X Vương Di Nhân.

Cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 4/2024. Họ được cho nảy sinh tình cảm sau những lần hợp tác biểu diễn. Tháng 7/2024, cả hai bị bắt gặp hẹn hò tại Italy trong thời gian Na Na sang nước này tham dự trại hè cello. Đến tháng 7/2025, người đẹp 10X được trông thấy đích thân lái xe đón bạn trai sau giờ làm.

Bạn trai của Na Na có ngoại hình điển trai và được đánh giá là nghệ sĩ trẻ tài năng. Ảnh: Sina.

Công chúa Cbiz và An Vũ từng bị "team qua đường" bắt gặp hẹn hò ở Ý. Ảnh: Sina.

Sinh năm 2000, Âu Dương Na Na là một trong những tiểu hoa đán thế hệ 10X nổi bật và nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay. Nhờ nét đẹp trong trẻo, thuần khiết phảng phất hình ảnh Lưu Diệc Phi, cô từng được bình chọn là "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Na Na còn xuất thân từ gia đình bề thế khi có cha là chính trị gia kiêm doanh nhân Âu Dương Long và mẹ là nữ diễn viên Phó Quyên.

Cô là tài năng âm nhạc được truyền thông ưu ái gọi là "công chúa cello" hay "thần đồng cello xứ Đài". Tính đến nay, nữ nghệ sĩ đã biểu diễn tại hơn 130 buổi hòa nhạc cello. Năm 2019, cô cũng ghi dấu ấn khi góp mặt trong danh sách "30 Under 30 Asia" (30 gương mặt dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng khu vực châu Á) lần thứ 4 của tạp chí Forbes.

Bên cạnh niềm đam mê âm nhạc cổ điển, Âu Dương Na Na còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như thời trang và diễn xuất. Cô từng góp mặt trong một số tác phẩm đáng chú ý như Bí Quả, Vâng Thượng Tiên Sinh, Quả Tim Thép, Không Thể Chạm Tới Người Ấy hay Vĩnh An Mộng. Dù vậy, năng lực diễn xuất của nữ nghệ sĩ vẫn chưa nhận được đánh giá tích cực từ khán giả.

Âu Dương Na Na được mệnh danh là "công chúa Cbiz". Ảnh: Sina.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, người đẹp sinh năm 2000 còn gây chú ý bởi tình sử ồn ào và thay đổi đối tượng hẹn hò liên tục. Năm 2022, cô từng lộ ảnh hẹn hò, thậm chí sống chung với nam diễn viên Trạch Tử Lộ. Sang tháng 1/2023, Âu Dương Na Na tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện thân thiết bên thiếu gia Quách Hy Vực. Ngoài hai cái tên kể trên, danh sách "bạn trai tin đồn" của cô còn kéo dài với loạt sao nam như Trần Phi Vũ, Trần Vỹ Đình, Phạm Thừa Thừa, Vương Nguyên hay Thôi Thủy Nguyên.

Na Na từng chung sống với nam diễn viên Trạch Tử Lộ...

... hay vướng tin hẹn hò với "thái tử Cbiz" Trần Phi Vũ. Ảnh: X.

Nguồn: Sina, Sohu