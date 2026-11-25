Lâm Khánh Chi vốn nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ Việt không ngại công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.

Tháng 9/2025, Lâm Khánh Chi từng tiết lộ chi 600 triệu đồng cho lần trùng tu nhan sắc thứ 10 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Chỉ sau khoảng hơn 1 năm, Lâm Khánh Chi mới đây gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong ảnh, nữ ca sĩ xuất hiện trên giường bệnh, phần đầu và cằm được băng cố định sau khi thực hiện gọt hàm và căng da cổ. Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Buổi ăn sáng ngày đầu tiên của em ở trong bệnh viện, sau khi gọt hàm và căng lại da cổ".

Trước đó, nữ ca sĩ từng tiết lộ đã suy nghĩ, cân nhắc suốt 3 năm trước khi đưa ra quyết định gọt hàm. Lâm Khánh Chi mong muốn sở hữu gương mặt mềm mại, thanh thoát và hài hòa hơn. Cô cũng cho biết đây là một phần trong hành trình hoàn thiện nhan sắc theo mong muốn của bản thân.

Quyết định tiếp tục can thiệp thẩm mỹ ở tuổi 49 của Lâm Khánh Chi nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh những lời động viên, một số khán giả cũng bày tỏ lo lắng trước việc nữ ca sĩ tiếp tục thay đổi diện mạo.

Lâm Khánh Chi thực hiện gọt hàm và căng da cổ ở tuổi 49. Nguồn: FBNV

Nữ ca sĩ từng tiết lộ đã suy nghĩ, cân nhắc suốt 3 năm trước khi đưa ra quyết định này. Nguồn: FBNV

Lâm Khánh Chi vốn nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ Việt không ngại công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi chuyển giới vào năm 2012, nữ ca sĩ nhiều lần can thiệp để hoàn thiện diện mạo, từ chỉnh sửa mũi, cằm đến phẫu thuật dây thanh quản để có giọng nói nữ tính hơn.

Cuối năm 2022, Lâm Khánh Chi từng sang Thái Lan thực hiện phẫu thuật dây thanh quản với mong muốn sở hữu giọng nói nữ tính hơn. Trước những ý kiến cho rằng bản thân lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, nữ ca sĩ cho biết mỗi người đều có quan điểm riêng và cô luôn tôn trọng những góc nhìn khác biệt.

Lâm Khánh Chi khẳng định bản thân luôn tìm hiểu kỹ về phương pháp, công nghệ và các yếu tố an toàn trước khi quyết định can thiệp thẩm mỹ. Nữ ca sĩ nhấn mạnh việc phẫu thuật xuất phát từ mong muốn cá nhân, không nhằm cổ xúy hay khuyến khích người khác làm theo.

Lâm Khánh Chi vốn nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ Việt không ngại công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.

Tháng 9/2025, Lâm Khánh Chi đã chi 600 triệu đồng cho lần "trùng tu nhan sắc" thứ 10 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Trong lần này, cô thực hiện nhiều hạng mục như hạ mí mắt, cấy mỡ vùng mắt, cấy 4.000 nang tóc, hút mỡ nọng cằm và căng da vùng cổ.

Trước những ý kiến cho rằng bản thân quá phụ thuộc vào phẫu thuật thẩm mỹ, Lâm Khánh Chi từng khẳng định cô không nghiện "dao kéo" mà chỉ muốn hoàn thiện ngoại hình theo mong muốn cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết luôn cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi quyết định làm đẹp.

Tháng 9/2025, Lâm Khánh Chi đã chi 600 triệu đồng cho lần "trùng tu nhan sắc" thứ 10 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Nguồn: FBNV

Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại TP.HCM. Cô từng là giọng ca được yêu thích vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Năm 2012, cô thực hiện phẫu thuật chuyển giới và sau đó hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Lâm Khánh Chi. Những năm gần đây, nữ ca sĩ thường xuyên công khai hành trình làm đẹp và các lần can thiệp thẩm mỹ của mình.