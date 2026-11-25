Đây không phải lần đầu tiên Song Hye Kyo thân thiết với người đàn ông này đến vậy.

Song Hye Kyo vừa đón sinh nhật tuổi 45 đầm ấm bên những người thân thiết, từ một người bạn nam lâu năm đến người bạn học thời trung học, Lee Jin của nhóm Fin.K.L. Trên trang cá nhân, nhà tạo mẫu tóc Joo Hyung Sun đã đăng ảnh chung với Song Hye Kyo cùng lời nhắn gửi "Chúc mừng sinh nhật người bạn xinh đẹp của tôi". Trong ảnh, cả hai nhìn nhau đầy ngọt ngào với nụ cười trìu mến.

Đáng chú ý, Song Hye Kyo đeo kính và mặc trang phục thoải mái, giản dị trước mặt người bạn thân nhất của mình. Tình cảm đặc biệt giữa 2 người hiện rõ khi cô nhìn bạn mình bằng ánh mắt yêu thương, trong khi tựa cằm lên một tay. Bức ảnh tràn đầy sự ngọt ngào nhưng hóa ra mối quan hệ của Song Hye Kyo - Joo Hyung Sun chỉ là bạn bè, cộng sự thân thiết lâu năm.

Song Hye Kyo và "bạn thân" nhìn nhau đầy ngọt ngào. Ảnh: Instagram

Joo Hyung Sun là người đứng sau nhiều kiểu tóc tôn lên nhan sắc của đại mỹ nhân xứ Hàn. Cả hai thường xuyên gặp gỡ đời thường và đăng ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Vào tháng 7/2024, những bức ảnh Song Hye Kyo mặc áo đôi và tạo dáng tương đồng với Joo Hyung Sun từng gây bão. Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo hẹn hò với "người đàn ông lạ mặt" sau nhiều năm ly hôn Song Joong Ki.

Những bức ảnh này từng gây ra tin đồn hẹn hò nhưng Joo Hyung Sun chỉ là bạn thân, cộng sự lâu năm của Song Hye Kyo. Ảnh: Instagram

Bức ảnh khác từ tiệc sinh nhật cho thấy Song Hye Kyo cầm bó hoa, khoe vẻ đẹp rạng rỡ và tràn đầu hạnh phúc. Đặc biệt, sự xuất hiện của người bạn thân Lee Jin cũng khiến fan ấm lòng. Song Hye Kyo - Lee Jin là bạn thân đã 30 năm, kể từ khi còn học chung trường trung học nữ sinh Eungwang. Lee Jin định cư ở New York, Mỹ nhưng năm nay hiện đang ở Hàn Quốc để chuẩn bị các hoạt động tái hợp của nhóm Fin.K.L.

Sau sinh nhật, Song Hye Kyo cũng sẽ bước vào guồng quay bận rộn quảng bá phim mới Tantara. Nữ diễn viên đóng cặp cùng Gong Yoo, bộ phim sẽ được lên sóng vào ngày 11/12 sắp tới.

Nữ diễn viên đón sinh nhật đầm ấm bên những người thân yêu, bao gồm cả bạn thân 30 năm Lee Jin (Fin.K.L) Ảnh: Instagram

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc không tuổi” và “nữ hoàng phim truyền hình châu Á”. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu tuổi teen, trước khi gây tiếng vang qua loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu (2000), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Gió mùa đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2022–2023). Nhờ diễn xuất tinh tế cùng nhan sắc đỉnh cao, khí chất sang trọng, Song Hye Kyo không chỉ là ngôi sao được yêu mến ở Hàn Quốc mà còn là biểu tượng văn hóa Hallyu toàn cầu.

Về đời tư, Song Hye Kyo từng có nhiều mối tình được công chúng quan tâm, đặc biệt là cuộc hôn nhân “thế kỷ” với Song Joong Ki sau khi hợp tác trong Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy hai năm, và vụ ly hôn năm 2019 trở thành tâm điểm truyền thông toàn châu Á. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ phong thái kín tiếng, tập trung vào công việc và tái khẳng định vị thế bằng loạt vai diễn trưởng thành, sâu sắc.

Cô từng có cuộc hôn nhân ồn ào với Song Joong Ki. Ảnh: X

Suốt sự nghiệp, Song Hye Kyo cũng từng đối mặt với một số tranh cãi, trong đó nổi bật là vụ khai thuế thiếu minh bạch năm 2014 - cô sau đó đã công khai xin lỗi và hoàn tất nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế và cách cô xử lý truyền thông sau ly hôn cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận. Dẫu vậy, sau hơn hai thập kỷ trong ngành, Song Hye Kyo vẫn giữ được đẳng cấp ngôi sao hạng A, là đại diện của vẻ đẹp thanh lịch, bản lĩnh và sức hút không phai mờ theo thời gian.

Tính đến năm 2026, sau những sóng gió tình trường và những lời đồn thổi về nhân cách, Song Hye Kyo chọn lối sống kín tiếng, tập trung tuyệt đối cho sự nghiệp và các hoạt động thời trang cao cấp. Cô vẫn là một "đại mỹ nhân độc thân đắt giá", là minh chứng cho sức mạnh của sự im lặng và nỗ lực không ngừng nghỉ trong giới giải trí đầy khắc nghiệt.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Song Hye Kyo vững vàng địa vị sao hạng S sau 3 thập kỷ vào nghề. Ảnh: Instagram

Nguồn: Sports Chosun