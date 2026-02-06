Hỗ trợ thiết thực cho người dân vùng biên Đồng Nai: Khám bệnh, tặng quà và hướng dẫn an toàn tài chính

Vừa qua, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cùng nhiều đơn vị y tế, tổ chức, lực lượng tình nguyện và doanh nghiệp đồng hành - đã phối hợp tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã biên giới Đắk Ơ, tỉnh Đồng Nai.

Tham gia chương trình, gần 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc theo đơn. Bên cạnh đó, người dân còn nhận các phần quà gồm nhu yếu phẩm, thiết bị y tế phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Các hộ gia đình sinh sống xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn hiếm khi có cơ hội được thăm khám sức khỏe ngay tại địa phương

Tham dự và phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị, lực lượng y tế và doanh nghiệp đã cùng chung tay tổ chức các hoạt động hướng về người dân vùng biên giới, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sẻ chia đối với cộng đồng. Ông nhấn mạnh: “Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn là mục tiêu xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước; việc đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vừa là nhiệm vụ chuyên môn, vừa là trách nhiệm chính trị và xã hội của ngành Y tế.”

Đồng hành cùng chương trình, Viettel Money đã mang đến những phần quà hỗ trợ tài chính để động viên tinh thần những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước thềm năm mới. Doanh nghiệp cũng đã góp phần nâng cao kỹ năng an toàn tài chính số cho bà con Đắk Ơ qua hội thảo “An toàn Tài chính số".

Gần 1000 phần quà đã được Viettel Money trao gửi tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn

Các nội dung tập huấn bao gồm kỹ năng nhận diện rủi ro lừa đảo, cách chủ động bảo vệ bản thân và các công cụ thanh toán, tài chính số an toàn của Viettel Money. Thông qua các buổi chia sẻ và hỏi đáp trực tiếp, người dân từng bước được trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình trước các rủi ro tài chính trên không gian số, một vấn đề ngày càng đáng lo ngại tại nhiều địa phương.

Các nội dung an toàn tài chính số được truyền đạt theo hình thức trực tiếp, dễ hiểu, phù hợp với người lớn tuổi và những người ít tiếp xúc với công nghệ

Được biết, hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại xã Đắk Ơ cũng chính là điểm khởi động Hành trình Chuyển động số mùa 3 do Viettel Money thực hiện. Khởi động từ năm 2023 và bền bỉ suốt 3 năm qua, Hành trình Chuyển động số của Viettel Money không đơn thuần là một chiến dịch, mà là lời cam kết dài hạn: luôn hiện diện, luôn đồng hành và luôn hướng tới những giá trị thực chất cho cộng đồng.

Năm 2026, hành trình của Viettel Money sẽ tiếp nối với chủ đề “Tết Vẹn Toàn”. Vẹn toàn không chỉ là đủ đầy trong mâm cơm ngày Tết, mà còn là có sức khỏe để gia đình sum vầy, có sự hỗ trợ kịp thời để vượt qua giai đoạn khó khăn và có đủ hiểu biết để tự bảo vệ mình trước những rủi ro tài chính trên không gian số.

Hành trình Chuyển động số 2026 được Viettel Money triển khai tại 8 tỉnh trên cả nước trong Quý I 2026, đặc biệt ưu tiên những tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng, thiệt hại sau bão lũ. Những chuyến xe lăn bánh dọc khắp dải đất hình chữ S đồng thời là nỗ lực sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương của Viettel Money, trong việc phổ cập tài chính số và cải thiện đời sống người dân, ngay tại cả những vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.