Thông tin về Căn cước người dân cần nắm rõ

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ Công an gọi điện cho người dân, yêu cầu cập nhật thông tin Căn cước cho trẻ em nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đánh vào tâm lý lo lắng của phụ huynh, các đối tượng giả danh cơ quan chức năng thông báo dữ liệu Căn cước của con em bị “sai lệch” hoặc “chưa cập nhật” trên hệ thống. Tiếp đó, chúng yêu cầu gia đình lập tức làm theo hướng dẫn để “điều chỉnh thông tin” qua điện thoại.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ dụ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, số tài khoản ngân hàng và mã OTP. Từ đó, chúng chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định lực lượng Công an không triển khai việc rà soát, điều chỉnh hay cập nhật thông tin Căn cước trẻ em thông qua hình thức gọi điện thoại. Theo đó, bất kỳ cuộc gọi nào yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc hướng dẫn “chỉnh sửa dữ liệu Căn cước” đều là hành vi giả mạo, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đồng thời, để chủ động ngăn chặn nguy cơ bị lừa đảo, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin và không làm theo các cuộc gọi từ số lạ tự xưng là cơ quan chức năng. Người dân cũng cần tuyệt đối bảo mật thông tin cá nhân, không chia sẻ hình ảnh giấy tờ tùy thân, số tài khoản ngân hàng hay mã xác thực OTP cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoài ra, khi cần giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến Căn cước hoặc giấy tờ cá nhân, người dân nên đến trực tiếp trụ sở Công an hoặc liên hệ qua các kênh thông tin chính thống để được hướng dẫn. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý.

(Nguồn: Công an tỉnh Thái Nguyên)