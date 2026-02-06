Chuyên gia: Siêu pin thể rắn chỉ là 'cú lừa' của xe điện, không có chuyện sạc đầy chỉ trong 5 phút

Ông Yang Hongxin, Chủ tịch SVolt Energy, mới đây đã gây chú ý mạnh mẽ khi thẳng thắn tuyên bố rằng cái gọi là “siêu pin” - pin hoàn toàn thể rắn (all solid-state battery) - hiện nay thực chất là một phi vụ lừa đảo, được quảng bá vượt xa khả năng công nghệ thực tế. Phát ngôn này được ông Yang đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông địa phương Trung Quốc.

Theo ông Yang Hongxin, vấn đề lớn nhất nằm ở việc đánh tráo khái niệm. Nhiều công ty, đặc biệt là các startup, đang gắn mác “pin hoàn toàn thể rắn” cho những sản phẩm mà trên thực tế vẫn sử dụng chất điện phân bán rắn hoặc pha lỏng, nhằm tạo cảm giác về một bước đột phá mang tính cách mạng để thu hút vốn đầu tư. Ông nhấn mạnh rằng, về mặt khoa học, nếu pin vẫn cần thành phần lỏng để đảm bảo khả năng vận hành ổn định, thì không thể gọi đó là pin thể rắn đúng nghĩa, càng không thể xem là công nghệ đã sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt.

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch SVolt đã chỉ đích danh Donut Lab, một công ty khởi nghiệp đang quảng bá công nghệ “siêu pin” với những tuyên bố về mật độ năng lượng vượt trội, sạc siêu nhanh và khả năng thay đổi cục diện ngành xe điện. Theo các phân tích được Nikkei Asia trích dẫn, ông Yang cho rằng những tuyên bố này thiếu nền tảng kỹ thuật đủ mạnh để chứng minh tính khả thi thương mại và chủ yếu phục vụ cho chiến lược truyền thông hơn là sản xuất công nghiệp. Ông cảnh báo rằng, khi đưa các công nghệ này ra khỏi phòng thí nghiệm và đặt vào dây chuyền sản xuất thực tế, hàng loạt vấn đề về độ ổn định, chi phí và tuổi thọ pin sẽ lập tức bộc lộ.

Trước đó, Donut Lab đã đưa ra thông báo gây sốc tại CES 2026 về việc thương mại hóa loại pin all solid-state đầu tiên trên thế giới. Hãng quảng cáo rằng loại pin này sở hữu những thông số không tưởng như mật độ năng lượng 400 Wh/kg, sạc đầy chỉ trong 5 phút, tuổi thọ lên tới 100.000 chu kỳ và hoạt động ổn định từ -30 đến 100 độ C. Đặc biệt, hãng khẳng định pin không chứa lithium hay đất hiếm nhưng giá thành lại rẻ ngang pin LFP hiện nay.

Lập luận của ông Yang Hongxin được nhìn nhận như tiếng nói của một người trong cuộc ngành pin. Khác với nhiều startup công nghệ, SVolt Energy là doanh nghiệp đã và đang sản xuất pin xe điện ở quy mô lớn, với nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm thương mại hóa thực tế. Theo Reuters, chiến lược của SVolt hiện nay tập trung vào pin lithium-ion thế hệ mới, pin bán rắn và tối ưu hóa chi phí, thay vì chạy theo cuộc đua pin hoàn toàn thể rắn vốn còn nhiều rủi ro.

Ông Yang cho rằng, trong ít nhất vài năm tới, pin lithium-ion vẫn sẽ là trụ cột của ngành xe điện toàn cầu, còn pin hoàn toàn thể rắn, nếu có thể trở thành hiện thực, cũng khó xuất hiện trước cuối thập kỷ này và chỉ ở quy mô rất hạn chế.

Các hãng truyền thông quốc tế nhận định, phát ngôn thẳng thắn của Chủ tịch SVolt phản ánh sự căng thẳng ngày càng lớn trong cuộc đua công nghệ pin. Một bên là các tập đoàn sản xuất truyền thống, đặt trọng tâm vào khả năng sản xuất hàng loạt và hiệu quả kinh tế; bên kia là các công ty khởi nghiệp, theo đuổi những lời hứa đột phá để giành lợi thế gọi vốn.

Trong bối cảnh hàng tỷ USD đang được rót vào nghiên cứu pin thế hệ mới, tuyên bố coi pin hoàn toàn thể rắn là “phi vụ lừa đảo” được xem như lời cảnh báo mạnh mẽ, buộc thị trường và nhà đầu tư phải tỉnh táo trước ranh giới mong manh giữa đổi mới công nghệ thực chất và sự thổi phồng mang tính tiếp thị.

Theo: Reuters