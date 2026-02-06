Người dùng Android, iPhone chú ý: Các ứng dụng ngân hàng sẽ không thể chuyển khoản, nạp rút tiền,... nếu điện thoại bật tính năng này

Tuân thủ theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đang đồng loạt siết chặt hàng rào bảo mật đối với ứng dụng ngân hàng trên điện thoại nhằm đối phó với tội phạm công nghệ cao.

Theo thông báo mới nhất từ Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), từ ngày 01/03/2026, ứng dụng MyVIB sẽ tự động thoát hoặc dừng hoạt động nếu phát hiện thiết bị có một trong các dấu hiệu: Điện thoại đã bị can thiệp hệ thống (root, jailbreak hoặc mở khóa bootloader); Sử dụng trình giả lập, máy ảo hoặc bật các chế độ can thiệp kỹ thuật như chế độ gỡ lỗi, ADB, Chế độ nhà phát triển (Developer Options); Ứng dụng ngân hàng bị chỉnh sửa hoặc đóng gói lại không chính thức.

Để không gián đoạn trải nghiệm, VIB khuyến nghị khách hàng tắt các tính năng dành cho nhà phát triển (Developer Options) khi giao dịch ngân hàng; đồng thời sử dụng thiết bị di động chính hãng, hệ điều hành nguyên bản và luôn cập nhật phiên bản MyVIB mới nhất trên App Store hoặc CH Play.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank) cho biết đã triển khai giải pháp bảo mật nâng cao trên ứng dụng LPBank (iOS) phiên bản 4.2.4. Theo đó, ứng dụng sẽ tự động phát hiện và tạm ngưng hoạt động khi thiết bị: Bật Chế độ nhà phát triển (Developer Mode) và Chia sẻ hoặc ghi màn hình (HDMI, AirPlay, Smart View, Screen Mirroring…). Điều này đồng nghĩa, mọi giao dịch qua ứng dụng như chuyển khoản, nạp rút tiền,... có thể bị gián đoạn.

Để khắc phục, người dùng cần Tắt Chế độ nhà phát triển (Vào phần Cài đặt → Quyền riêng tư & Bảo mật → Chế độ nhà phát triển → Tắt) và Tắt chức năng chia sẻ/ghi màn hình đang sử dụng. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể sử dụng app LPBank bình thường.

Ngoài ra, khách hàng bắt buộc cài đặt, sử dụng phiên bản mới nhất hoặc phiên bản gần nhất bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo mật nếu kích hoạt trên thiết bị mới hoặc kích hoạt lại ứng dụng Mobile Banking.