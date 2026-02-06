VinFast tuyển dụng 2.000 nhân sự tại quê hương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, thu nhập với vị trí công nhân tới 18 triệu đồng/tháng

Theo Báo Hà Tĩnh, nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức tuyển dụng 2.000 nhân sự với nhiều vị trí.

Theo thông báo từ VinFast Hà Tĩnh, các vị trí tuyển dụng gồm: công nhân sản xuất chung; công nhân bảo trì điện; công nhân hàn, sơn, cơ khí, điện – điện tử, sửa chữa điện, sửa chữa ô tô, lái xe nâng, thao tác; kỹ sư; kỹ thuật viên; tổ trưởng và chuyên viên.

Đối tượng tuyển dụng là lao động nam, nữ trong độ tuổi từ 18 – 45, tốt nghiệp từ THCS trở lên tùy từng vị trí; một số vị trí yêu cầu trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật liên quan. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, tay nghề và các chứng chỉ phù hợp.

Về chế độ phúc lợi, người lao động được hưởng mức thu nhập hấp dẫn từ 12 – 18 triệu đồng/tháng đối với vị trí công nhân; các vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên, tổ trưởng, chuyên viên được thỏa thuận lương theo năng lực, kèm thưởng KPI, thưởng thâm niên.

Ngoài ra, người lao động được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định, được mua thêm bảo hiểm sức khỏe cá nhân, khám sức khỏe định kỳ hằng năm; hưởng chế độ tăng ca, phụ cấp theo quy định. Công ty hỗ trợ xe đưa đón và bố trí nghỉ ca cho người lao động làm việc tại Hà Tĩnh, thời gian làm việc 48 giờ/tuần, nghỉ 4 ngày/tháng theo sắp xếp của đơn vị.

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh được khởi công vào ngày 29/06/2025 tại Khu Kinh tế Vũng Áng, chỉ sau chưa đầy 7 tháng khởi động dự án, là dự án thứ 5 trong hệ thống nhà máy đang được VinFast triển khai trên toàn cầu.



Nhà máy có tổng diện tích 360.000 m2, bao gồm các phân khu chức năng chính là xưởng Hàn thân vỏ, xưởng Sơn, xưởng Lắp ráp, kho Logistics cùng Trung tâm Kiểm định chất lượng. Bên cạnh đó, một cụm nhà máy phụ trợ có tổng diện tích 240.000 m2 cũng đang được xây dựng và sẽ tiếp tục được mở rộng trong các năm tiếp theo.﻿

Giai đoạn đầu, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 200.000 xe/năm, tương đương với tốc độ xuất xưởng trung bình 35 xe mỗi giờ. Trong tương lai, nhà máy sẽ tiếp tục được mở rộng để nâng công suất, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Trong giai đoạn đầu, để tối ưu dây chuyền sản xuất, nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ tập trung sản xuất các dòng xe điện đô thị cỡ nhỏ như VF 3, Minio Green, EC Van và một số mẫu xe mới đang trong lộ trình phát triển.

Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast đã sản xuất 22.000 ô tô điện sau 4 tháng đi vào vận hành.