Sắp "hết thời" dán tem đăng kiểm trên kính ô tô?

Trong Tờ trình gửi Chính phủ tháng 2/2026 về dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, Bộ Xây dựng đề xuất thay thế Nghị định 166/2024/NĐ-CP nhằm phù hợp hơn với thực tiễn và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng kiểm.

Theo dự thảo này, việc cấp tem đăng kiểm (hay tem kiểm định, là loại tem dán trên kính xe) sẽ chỉ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2026. Từ thời điểm đó trở đi (từ 1/1/2027 trở đi), phương tiện đạt yêu cầu kiểm định sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới dạng điện tử.

Đề xuất này đang chờ Chính phủ phê duyệt để ban hành nghị định chính thức. Hiện tại (tháng 2/2026), tem đăng kiểm (bản cứng) vẫn bắt buộc phải dán theo quy định hiện hành, nên chủ xe chưa cần thay đổi gì ngay.

Chứng nhận đăng kiểm điện tử - Bước tiến lớn "giảm đau" môi trường

Nếu đề xuất này được thông qua, đây sẽ là bước tiến lớn trong số hóa quản lý phương tiện giao thông tại Việt Nam, hạn chế nguy cơ mất, hỏng giấy chứng nhận kiểm định.

Các chủ phương tiện đều hiểu rõ tem đăng kiểm là một nhãn dán nhỏ, dán ở góc trên bên phải kính chắn gió (mặt trong, hướng ra ngoài) của phương tiện để cảnh sát giao thông dễ quan sát khi kiểm tra trên đường. Tem đăng kiểm do Phòng Kiểm định xe cơ giới (tổ chức tham mưu trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thuộc Bộ Xây dựng) in ấn, phát hành.

Theo Bộ Xây dựng, việc bỏ tem đăng kiểm dán kính ô tô giúp giảm chi phí in ấn, giảm giấy in cho các cơ sở đăng kiểm, từ đó giảm gánh nặng về môi trường một cách gián tiếp, cụ thể:

Giảm lượng giấy và chất thải rắn: Mỗi năm Việt Nam có hàng triệu xe cơ giới (ô tô, xe máy lớn) cần kiểm định, dẫn đến in ấn hàng triệu tem giấy (thường là decal phản quang có lớp keo, màng bảo vệ). Bỏ tem giấy sẽ loại bỏ hàng triệu mảnh giấy/nilon/decal thải ra sau mỗi chu kỳ (thường 6-36 tháng).

Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên: Sản xuất giấy/decal đòi hỏi gỗ (nguyên liệu chính), nước, năng lượng và hóa chất. Giảm in ấn tem giúp bảo vệ rừng (giảm khai thác gỗ), tiết kiệm nước và giảm khí thải từ quá trình sản xuất giấy (một ngành công nghiệp gây ô nhiễm cao).

Giảm khí thải gián tiếp từ sản xuất và vận chuyển: In ấn, phân phối tem đến hàng nghìn trung tâm đăng kiểm trên cả nước cần năng lượng (điện, nhiên liệu vận chuyển). Chuyển sang chứng nhận điện tử + giám sát AI/camera sẽ loại bỏ chuỗi cung ứng vật lý này, giảm phát thải CO2 từ nhà máy in, xe tải vận chuyển tem.