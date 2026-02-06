Tất cả những ai nhận được cuộc gọi sau tắt máy ngay

Theo Forbes, Apple vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo tinh vi đang nhắm trực tiếp vào người dùng iPhone. Theo đó, kẻ gian thường gửi tin nhắn giả mạo Apple với nội dung cảnh báo tài khoản có dấu hiệu bất thường hoặc giao dịch bị chặn, nhằm dụ người dùng làm theo hướng dẫn nhằm dụ người dùng làm theo hướng dẫn và vô tình cung cấp thông tin đăng nhập.

Thông tin từ Apple Insider cho biết, các đối tượng lừa đảo thường tạo ra những tin nhắn giả danh Apple với nội dung khiến người dùng hoang mang, chẳng hạn Apple Pay bị tạm dừng, Apple ID có dấu hiệu bất thường hoặc xuất hiện một lịch hẹn lạ. Đáng chú ý, các tin nhắn này được thiết kế rất giống thông báo thật, từ logo, bố cục cho đến tên người gửi, khiến nhiều người dễ mất cảnh giác.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trong khi đó, TechRadar cho biết một thủ đoạn phổ biến khác là kẻ gian gửi email hoặc tin nhắn cảnh báo có giao dịch Apple Pay đáng ngờ, sau đó yêu cầu người dùng gọi đến một số điện thoại để xác minh. Đây được xem là bước dẫn dụ quan trọng, bởi khi nạn nhân gọi lại, kẻ lừa đảo sẽ tìm cách khai thác mật khẩu Apple ID hoặc chiếm đoạt thông tin thanh toán.

Giống với những chiến dịch giả mạo từng nhắm vào người dùng Google, kẻ gian thường tự xưng là bộ phận an ninh, chống gian lận hoặc hỗ trợ kỹ thuật của Apple. Để tăng độ tin cậy, chúng hay gửi tin nhắn thông báo có giao dịch Apple Pay giá trị lớn tại Apple Store, kèm theo mã vụ việc và thời gian cụ thể, khiến người dùng tưởng là cảnh báo thật.

Trước tình trạng các tin nhắn giả mạo lan rộng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, Apple nhấn mạnh người dùng tuyệt đối không phản hồi bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn có nội dung cảnh báo Apple Pay bị chặn hoặc Apple ID có dấu hiệu bất thường, không nhấp vào các đường link đi kèm và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, Apple khuyến cáo người dùng chủ động liên hệ trực tiếp với hãng thông qua các kênh hỗ trợ chính thức. Khi nhận được email đáng ngờ có dấu hiệu giả mạo Apple, người dùng nên chuyển tiếp email đó tới địa chỉ [email protected] để báo cáo. Tương tự, trong trường hợp nhận cuộc gọi lạ từ người tự xưng là nhân viên Apple hoặc bộ phận hỗ trợ, người dùng nên tắt máy ngay lập tức.