Năm 2025 cũng đánh dấu một giai đoạn bứt tốc của Viettel Money - ứng dụng tài chính số 30 triệu người dùng được phát triển bởi Tổng Công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel. Viettel Money vừa mở rộng quy mô dịch vụ, vừa ghi nhận nhiều thành tựu trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện và đồng hành cùng các chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Quá trình số hóa các sản phẩm, dịch vụ tài chính tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ. Theo báo cáo Global Findex 2025 của Ngân hàng Thế giới , hơn 70% người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên tại Việt Nam có tài khoản ngân hàng, và 62% trong số họ sử dụng thanh toán số - được hỗ trợ bởi độ phủ sóng internet đạt 80% dân số. Những con số này cho thấy cả những tiến bộ đã đạt được và những cơ hội đáng kể phía trước để mở rộng dịch vụ tài chính số đến các cộng đồng chưa được tiếp cận đầy đủ.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường cũng đặt ra những thách thức không nhỏ. Không phải doanh nghiệp fintech nào cũng có đủ điều kiện để triển khai dịch vụ trên diện rộng, hay đảm bảo tiếp cận tới mọi đối tượng người dân. Trên thực tế, phần lớn các dịch vụ tài chính số hiện vẫn tập trung ở khu vực đô thị, trong khi tại nhiều địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính số của người dân vẫn còn hạn chế.

Từ những ngày đầu triển khai, Tổng Công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel lựa chọn phát triển Viettel Money như một nền tảng tài chính số có khả năng triển khai trên quy mô toàn quốc. Kế thừa lợi thế hạ tầng của Tập đoàn Viettel, cùng đội ngũ kỹ sư 100% người Việt, Viettel Money có nền tảng công nghệ và năng lực tổ chức toàn trình để phục vụ người dân ở mọi khu vực, dù là đô thị hay miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa.

Hiện Viettel Money cung cấp hơn 350 dịch vụ, từ thanh toán số đến tài chính số như bảo hiểm, tiết kiệm, tín dụng, đầu tư trực tuyến… phục vụ gần 30 triệu khách hàng. Quy mô này không chỉ phản ánh tốc độ phát triển của Viettel Money, mà còn cho thấy khả năng triển khai tài chính số trên diện rộng – một yếu tố then chốt trong mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện.

Định hướng tài chính toàn diện của Viettel Money được cụ thể hóa thông qua các sản phẩm và trải nghiệm người dùng. Trong đó, Tiền di động (Mobile Money) là trường hợp tiêu biểu nhất cho cách Viettel Money giúp người dùng làm quen với các thao tác tài chính số cơ bản. Thông qua việc cho phép sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán các dịch vụ thiết yếu, Mobile Money góp phần giảm bớt rào cản ban đầu đối với những người chưa từng sử dụng ví điện tử hay tài khoản ngân hàng.

Từ 01/01/2026, hạn mức sử dụng Mobile Money đã được điều chỉnh tăng từ 10 triệu đồng lên tối đa 100 triệu đồng/tháng/khách, theo Nghị định 368/2025/NĐ-CP. Việc nới hạn mức sẽ giúp Mobile Money mở rộng tiếp cận, không chỉ phục vụ các giao dịch nhỏ lẻ mà còn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, sản xuất kinh doanh lớn hơn của người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. Đến cuối 2024, Mobile Money của Viettel Money đứng số 1 về thị phần trong nước và vẫn đang duy trì vị thế dẫn đầu đến nay (trong đó 74% người dùng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa).

Từ nền tảng Mobile Money, người dùng có thể dần mở rộng sang các trải nghiệm khác trong cùng hệ sinh thái Viettel Money, từ thanh toán hóa đơn, thanh toán điện - nước, mua sắm trực tuyến đến tham gia các dịch vụ tài chính số... Cách tiếp cận theo từng bước này giúp quá trình chuyển đổi hành vi tài chính diễn ra tự nhiên hơn, phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Trên hết, mấu chốt cho những thành tựu của Viettel Money năm 2025 đến từ quá trình nghiên cứu và thấu hiểu nhu cầu người dùng Việt, từ đó ứng dụng sáng tạo các công nghệ quốc tế, tạo nên các giải pháp có chi phí hợp lý và đảm bảo hiệu quả.

Một trong những ứng dụng đáng chú ý nhất là việc Viettel Money triển khai công nghệ RPA (Robotic Process Automation) để tự động hóa quá trình phát hiện và xử lý lỗi, khiếu nại, giúp tăng 50% năng suất phục vụ và giảm 5 lần thời gian xử lý chỉ sau 1 năm áp dụng. Đặc biệt, hệ thống Customer 360 tích hợp dữ liệu nhân khẩu học của Viettel Money có thể đưa ra các gợi ý sản phẩm tài chính số cá nhân hóa cho mỗi khách hàng dựa trên hành vi theo thời gian thực. Bên cạnh đó, Chatbot AI được đào tạo trên hành vi và ngôn ngữ đặc thù của người dùng Việt Nam, cũng mang đến trải nghiệm hỗ trợ thông minh hơn cho khách hàng trên cả ứng dụng và website.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Viettel Money còn tham gia vào nhiều chương trình gắn với chuyển đổi số dịch vụ công và số hoá an sinh xã hội trên phạm vi toàn quốc. Việc Viettel Money liên kết với VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia; và các ứng dụng chính quyền điện tử iHanoi, Hue-S đã mang đến lựa chọn tiện lợi hơn cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, hay nhận trợ cấp an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực giao thông, Viettel Money hiện là phương thức thanh toán đạt chuẩn tiêu biểu liên kết với tài khoản giao thông của khách hàng ePass theo quy định trong Nghị định 119/2024/NĐ-CP, góp phần thúc đẩy phát triển hành vi giao thông thông minh cho hàng triệu người Việt. Các hoạt động truyền thông liên quan đến chương trình này trong năm 2025 cũng thu hút sự quan tâm lớn từ báo chí và dư luận.

Sự phát triển đáng chú ý của Viettel Money năm 2025 còn mở ra mô hình fintech đang dần hình thành tại Việt Nam: gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội và phù hợp với các định hướng phát triển quốc gia. Từ đó, vai trò của các nền tảng tài chính số Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế số ngày càng trở nên rõ nét hơn - không chỉ ở quy mô hoạt động, mà còn ở khả năng xây dựng niềm tin, chuẩn hóa trải nghiệm và từng bước hình thành thói quen tài chính số cho người dùng. Đồng thời, những mô hình như Viettel Money cũng góp phần định hình hướng đi cho fintech Việt theo hướng phát triển bền vững, lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm và gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số quốc gia.







