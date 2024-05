Bên cạnh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Anh Trai Say Hi cũng là chương trình hot được nhiều khán giả mong chờ trong tháng 6 tới. Trong khi dàn "anh tài" liên tục "quậy đục nước" trên MXH thời gian qua thì các "anh trai" lại khá im ắng. Tuy nhiên vào tối 23/5, fanpage Anh Trai Say Hi đã "xả kho" loạt ảnh hậu trường hiếm hoi của dàn sao nam tham gia chương trình như HIEUTHUHAI, Anh Tú, Isaac, Song Luân, Đức Phúc...

Trong đó, khung hình hội tụ 4 sao nam là rapper HIEUTHUHAI, Quang Trung, Hùng Huỳnh, Ali Hoàng Dương đã lập tức gây sốt. Ai ai cũng sở hữu vẻ ngoài nam tính, điển trai. Trong bức hình, nam rapper sinh năm 1999 còn có hành động nháy mắt gây đốn tim. Trong đó, Hùng Huỳnh cũng là nhân tố sở hữu ngoại hình sáng, lượng fan khủng khi bước ra từ show sống còn Asia Super Young tại Trung Quốc. Người hâm mộ chắc chắn sẽ còn được chiêu đãi bữa tiệc visual no mắt với những cái tên này khi show rục rịch lên sóng.

Bên cạnh những giây phút luyện tập chăm chỉ, dàn "anh trai" còn khiến cư dân mạng cười ngả nghiêng vì khung hình làm trò lầy lội. Ca sĩ Anh Tú gây sốc khi chu môi thơm má 1 sao nam điển trai là diễn viên Song Luân. Bức hình này đã nhận được lượt thả cảm xúc "haha" nhiều nhất trong bài đăng trên fanpage của chương trình. Khán giả đang rất mong chờ những phần thể hiện sắp tới của 30 "anh trai".

Vào tháng 6/2024 sắp tới, Anh Trai Say Hi sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên. Tại Anh Trai Say Hi có sự góp mặt của loạt cái tên gây sốt như rapper HIEUTHUHAI, ca sĩ Isaac, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Erik, ca sĩ Quang Hùng MasterD, diễn viên Quang Trung, ca sĩ JSOL, ca sĩ Lou Hoàng, ca sĩ Đỗ Phú Quí, ca sĩ - diễn viên Song Luân, ca sĩ Quân A.P, ca sĩ Hùng Huỳnh, ca sĩ Nicky, ca sĩ - diễn viên Gin Tuấn Kiệt, hot boy Hải Đăng Doo, rapper Tage, ca sĩ Dương Domic, rapper Pháp Kiều, ca sĩ Ali Hoàng Dương...

Anh Trai Say Hi là chương trình âm nhạc thực tế đầu tiên quy tụ 30 nam nghệ sĩ là những tên tuổi cực hot và có sức ảnh hưởng trong Vbiz và mạng xã hội. Tất cả những cái tên này được dự đoán sẽ là những nhân tố được dự đoán sẽ tạo bất ngờ trong chương trình Anh Trai Say Hi. Tuy nhiên việc lên sóng cùng thời điểm với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cũng như format quy tụ khá đông nghệ sĩ nam khiến 2 chương trình ngay lập tức trở thành đối thủ. Cuộc đối đầu căng đét trên truyền hình mùa hè năm nay khiến khán giả yêu nhạc vô cùng trông đợi.

Khi tham gia chương trình, các "anh trai" sẽ phải trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp, để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc, nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ.



Các tiết mục trên sân khấu Anh Trai Say Hi được dàn dựng công phu và biểu diễn ấn tượng. Các "anh trai" sẽ đưa khán giả khai phá một hành trình hoàn toàn mới, đồng thời lan tỏa âm nhạc chất lượng và hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam đến với thế giới.

