Trấn Thành tung loạt hint Anh Trai "Say Hi": "Có 1 người nhan sắc tuyệt đỉnh, có mấy người từ nước ngoài về"

Anh Trai "Say Hi" và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là 2 cuộc thi dành cho những nghệ sĩ nam thu hút sự quan tâm của công chúng mấy ngày qua. Sau khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai công bố 5 thí sinh đầu tiên thì Anh Trai "Say Hi" cũng tung ra "ác chủ bài" là MC Trấn Thành. Vốn là người dẫn dắt nhiều chương trình lớn, lại là MC góp phần làm nên tên tuổi Rap Việt - chương trình chung NSX nên Trấn Thành được "chọn mặt gửi vàng" cũng là điều dễ hiểu.

Đến tối 10/4, trên Fanpage chính thức của Anh Trai "Say Hi" đã tung clip phỏng vấn Trấn Thành, qua đó hé lộ nhiều thông tin hấp dẫn của chương trình. Giữa lúc cư dân mạng bàn tán trái chiều về vai trò của Trấn Thành, nam MC lên tiếng chia sẻ: "Tôi nhận lời vì đây là một chương trình mới, tôi thích làm những cái cái mới. Tôi luôn tìm kiếm những cái khác với ngày hôm qua, làm lại những cái gì mình đã thì hơi nhàm chán. Đặc biệt, chương trình này hội tụ những bạn trẻ, đẹp, tài năng, văn minh, thông minh, lực lưỡng, cao to... thì không có lý do gì mình không tham gia. Bởi vì mình cũng là một trong số đó mà (cười)".

Clip: Trấn Thành tiết lộ những chi tiết hấp dẫn, thú vị về dàn “Anh trai” trong Anh Trai “Say Hi"

Trấn Thành tiết lộ Anh Trai "Say Hi" là chương trình mới mẻ, có nhiều yếu tố hấp dẫn khiến anh phải nhận lời làm MC

Trấn Thành cho biết điểm khác biệt của Anh Trai "Say Hi" so với những chương trình anh từng dẫn dắt là dàn thí sinh toàn nam, từ khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực cùng "tranh đấu" để chọn ra 5 người xuất sắc nhất thành nhóm nhạc. Ngoài ra, Anh Trai "Say Hi" là chương trình thực tế kết hợp được yếu tố giải trí và chuyên môn âm nhạc.

Nói về những "Anh trai" tham gia chương trình, Trấn Thành tung hint đây là những người có tài năng đi đôi với sắc đẹp, hát hay, nhảy giỏi, biết sáng tác... Nam MC cho rằng đây sẽ là chương trình khiến phụ nữ phải "gào thét" và tạo nên sự bùng nổ trong thời gian tới.

Đặc biệt, Trấn Thành còn úp mở về nhân vật bản thân chờ đợi ở Anh Trai "Say Hi": "Hiện tôi không biết tất cả các 'Anh trai' có ai, nhưng tôi nghe nói có 1 'Anh trai' nhan sắc tuyệt đỉnh, hấp dẫn nhất trong cả dàn đó. Tôi cũng rất chờ mong phần thể hiện của bạn đó. Hình như còn có mấy anh rất đẹp mời từ nước ngoài về nữa".

Trấn Thành cho biết dàn thí sinh của chương trình rất "xịn", tài sắc vẹn toàn

Các thí sinh được chọn lựa kỹ, ai cũng có những tài năng riêng biệt tạo nên những tiết mục đáng chờ đợi

Trấn Thành còn tung hint sẽ có nghệ sĩ từ nước ngoài về tham gia Anh Trai "Say Hi"

Anh Trai "Say Hi" là chương trình âm nhạc thực tế hoàn toàn mới, lần đầu tiên ra mắt khán giả. Các "Anh Trai" tham gia chương trình sẽ trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp, để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc, nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ.



Cùng với Anh Trai "Say Hi" thì trong thời gian tới "địa hạt" gameshow Việt cũng xuất hiện chương trình có nội dung và format hao hao là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. BB Trần, Bằng Kiều, Thanh Duy, nhiếp ảnh Thiên Minh, Trọng Hiếu là 5 nghệ sĩ đầu tiên xác nhận tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Đại diện nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai từng chia sẻ về show truyền hình được xem là đối thủ của mình: "Chúng tôi có biết được trên thị trường có một chương trình có tên tương tự Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên, chúng tôi không sợ bị cạnh tranh bởi một điều gì đó gần giống như vậy. Với chúng tôi, chúng tôi có một format có giá trị rõ ràng ở tinh thần và thông điệp. Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ tạo nên giá trị riêng biệt cho khán giả lẫn người chơi. Lý do chương trình tập hợp những người đàn ông trên 30 tuổi vì họ đều đã có giá trị riêng mà họ tạo nên trong sự nghiệp.

Sự so sánh hay cạnh tranh dù có hay không thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm ra một chương trình xuất sắc nhất. Cạnh tranh cũng rất tốt nhưng chúng tôi chỉ mong các nhà sản xuất hãy tạo ra những chương trình thật hay để cống hiến cho khán giả những thông điệp thật tích cực ".

2 chương trình cùng lên sóng vào tháng 6/2024 nên ít nhiều sẽ bị so sánh trong thời gian tới

