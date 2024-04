Trấn Thành chính thức lộ diện là MC Anh Trai "Say Hi", netizen lại bùng tranh cãi

Sau thời gian tung hint, tối 9/4, fanpage Anh Trai "Say Hi" chính thức công bố MC mùa đầu tiên. Theo đó, người dẫn dắt chương trình không ai khác chính là Trấn Thành. Đây là kết quả không quá bất ngờ với khán giả. Bởi lẽ NSX của Anh Trai "Say Hi" cũng chính là NSX của Rap Việt các mùa, thế nên việc tin tưởng và giao trọng trách dẫn dắt cho Trấn Thành là điều dễ hiểu.

Fanpage Anh Trai "Say Hi" viết: "Trấn Thành - 'MC quốc dân' sở hữu triệu fan trên mạng xã hội chính thức dẫn chương trình Anh Trai 'Say Hi'. Với cách chia sẻ tự nhiên, dí dỏm, Trấn Thành hứa hẹn sẽ kết nối khán giả với câu chuyện, niềm đam mê và hoài bão của các Anh Trai một cách ấn tượng".

Không ngoài dự đoán, MC Anh Trai "Say Hi" chính là Trấn Thành

Bên dưới bài đăng công bố, nhiều netizen để lại các bình luận trái chiều. Một số ý kiến nhận định Trấn Thành là gương mặt không quá mới mẻ, chương trình cần có làn gió mới để thu hút khán giả hơn. Ngoài ra, nhiều netizen bày tỏ sự lo ngại khi "đào" lại một vài lần Trấn Thành đặt để nhiều cảm xúc và có phần lấn lướt các giám khảo chuyên môn.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng vị trí MC của Trấn Thành là không thể phù hợp hơn. Cách dẫn thông minh, hài hước, khéo léo và nhạy tình huống giúp nam MC chiếm được cảm tình lớn của nhiều người xem. Khả năng cầm trịch của Trấn Thành là không thể bàn cãi và nam MC là cái tên an toàn để "mở bát" mùa đầu tiên Anh Trai "Say Hi". Loạt chương trình mà Trấn Thành cầm trịch gần đây đều để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả: Rap Việt, Người ấy là ai, Siêu trí tuệ Việt Nam...

Dưới poster Trấn Thành là dòng chữ "To be continued 10/4", có vẻ như là hint cho một màn công bố thêm thông tin vào ngày mai (10/4). Sau màn hé lộ 5 Anh Tài đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trưa 9/4, đến lượt Anh Trai "Say Hi" cũng "tung chiêu" buổi tối cùng ngày, hứa hẹn những màn so găng hấp dẫn tiếp theo trong mùa hè năm nay.

Trấn Thành là lựa chọn không thể phù hợp hơn cho mùa đầu tiên Anh Trai "Say Hi"

Anh Trai "Say Hi" là chương trình âm nhạc thực tế hoàn toàn mới, lần đầu tiên ra mắt khán giả. Các Anh Trai tham gia chương trình sẽ trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp, để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc, nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ.

Hiện tại, đối thủ của Anh Trai "Say Hi" chính là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Cả hai chương trình gần có nội dung giống nhau khi tập trung vào các nghệ sĩ nam. Bên cạnh đó, 2 chương trình đều chọn thời gian tương tự nhau để công bố khiến khán giả không muốn so sánh cũng không được.

Chương trình dự kiến lên sóng vào tháng 6/2024

https://kenh14.vn/tran-thanh-chinh-thuc-lo-dien-la-mc-anh-trai-say-hi-netizen-lai-bung-tranh-cai-2024040921180999.chn