Vì sao Anh Trai "Say Hi" không tung bất kỳ 1 thí sinh nào, Trấn Thành sẽ gánh cả show?

Dàn Anh Trai đã sẵn sàng cho ngày ghi hình sẽ diễn ra vào ngày 20 & 21/4 nhưng họ không được biết ai sẽ tham gia cùng. Việc giấu kín danh tính các Anh Trai trước ngày ghi hình chính thức được BTC thông báo là điểm cốt lõi để tạo ra hiệu ứng, bất ngờ cho các nghệ sĩ và khán giả, đảm bảo tính tự nhiên và chân thật đúng tính chất của một chương trình âm nhạc thực tế.

Điều này đồng thời giải đáp cho những thắc mắc, tò mò của đông đảo khán giả rằng vì sao chương trình Anh Trai "Say Hi" cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa công bố dàn Anh Trai tài năng. Sau ngày ghi hình, danh sách các Anh Trai sẽ được công bố đến khán giả và truyền thông.

Giám đốc Âm nhạc JustaTee

Đạo diễn chương trình Anh Trai "Say Hi" - Vương Khang cho biết: "Để giữ cho quá trình ghi hình buổi hội ngộ đầu tiên của các Anh Trai được thực tế, đảm bảo tính chuyên nghiệp của một chương trình âm nhạc thực tế (reality show) và không làm ảnh hưởng đến nội dung cũng như tính bất ngờ, không ai trong các Anh Trai được biết mình sẽ tham gia cùng ai, và cũng không biết việc chia đội, chọn ca khúc hình thành đội hình Anh Trai qua mỗi vòng sẽ thư thế nào. Thế nên, nếu các Anh Trai mà biết trước ghi hình có ai tham gia rồi sẽ không còn gì thú vị nữa và làm sao chúng tôi có thể ghi lại quá trình bất ngờ thật sự của họ?".

Chương trình Anh Trai "Say Hi" sẽ tập trung vào việc thể hiện tài năng âm nhạc của các nghệ sĩ thông qua các phần ca hát và trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ sẽ tham gia vào các thử thách mang tính thực tế, đòi hỏi họ phải thể hiện tài năng, cá tính của bản thân một cách chân thực nhất, trở thành những mảnh ghép đội hình hoàn hảo.

MC Trấn Thành

Cho đến hiện tại, chương trình đã chính thức công bố MC Trấn Thành, Giám đốc Âm nhạc JustaTee và họ đều đón chờ đến ngày chính thức ghi hình để được gặp gỡ dàn Anh Trai của chương trình. Trong lúc chương trình đối thủ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang bắt đầu hé lộ ekip cũng như các "anh tài" đầu tiên thì động thái im ắng của Anh Trai "Say Hi" khiến không ít người khó hiểu. Khán giả thắc mắc liệu với 2 cái tên Trấn Thành và JustaTee có gánh nổi cả show và đối đầu nổi với dàn "anh tài" lộ diện ngày một đông phía bên kia "chiến tuyến"?

JustaTee cho biết: "Mình nghĩ khán giả xứng đáng được nhìn thấy một cách chân thực nhất về các Anh Trai, để họ hiểu thêm về cốt cách, tài năng, tâm hồn nghệ sĩ của họ, hơn là những gì sáng lòa ngoài kia".

Trước sự xôn xao của các netizen đồn đoán về danh tính của các Anh Trai tham gia chương trình, MC Trấn Thành chia sẻ: "Tôi thì tôi không biết tất cả các Anh Trai có ai nhưng mà tôi nghe nói có 1 anh trai gọi là nhan sắc tuyệt đỉnh, hấp dẫn nhất trong cả dàn đó. Tôi rất chờ mong phần thể hiện của bạn đó. Và đây là một reality show vừa mang tính vừa giải trí hấp dẫn, vừa có tính chuyên môn. Có giám đốc âm nhạc JustaTee nhúng tay vào nữa, Thành tin chắc những bài hát trong show chắc chắn là những bài hay".

Dàn "anh tài" vừa lộ diện ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Anh Trai "Say Hi" là chương trình âm nhạc thực tế hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện, dự sẽ là một cú nổ về truyền hình thực tế tại Việt Nam vào mùa hè năm nay. Được sản xuất bởi ekip đã thực hiện Rap Việt, Người Ấy Là Ai, Siêu Trí Tuệ Việt Nam, Ca Sĩ Mặt Nạ... Anh Trai "Say Hi" đang khiến khán giả truyền hình tò mò hơn bao giờ hết khi trực tiếp đối đầu với format Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.