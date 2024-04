Anh Trai "Say Hi" tung dàn sao cực chiến: HIEUTHUHAI gây sốt, lần đầu Anh Tú (Rap Việt) đấu trực tiếp Anh Tú (Diệu Nhi)!

Ngày 22/4, NSX Anh Trai "Say Hi" đã công bố những cái tên đầu tiên góp mặt trong mùa 1. Theo đó, những nghệ sĩ tham gia tranh tài lần lượt là rapper HIEUTHUHAI, ca sĩ Anh Tú, ca sĩ - diễn viên Anh Tú, diễn viên Công Dương, rapper WEAN LE.

Trong danh sách các "anh trai" đầu tiên, HIEUTHUHAI và "song Tú" là những gương mặt quen thuộc nhận được nhiều sự chú ý. Trong thời gian qua, HIEUTHUHAI trở thành gương mặt trẻ nổi bật của Vbiz khi có loạt sản phẩm âm nhạc thành công. Không những vậy, việc góp mặt trong dàn cast 2 Ngày 1 Đêm cũng giúp nam rapper ngày càng có thiện cảm.

Ngoài ra, "Voi Bản Đôn" Anh Tú và ca sĩ - diễn viên Anh Tú cũng là những nghệ sĩ có màu sắc riêng và sở hữu lượng fan hùng hậu. Nếu "Voi Bản Đôn" Anh Tú là gương mặt quá quen qua các gameshow âm nhạc thì ông xã Diệu Nhi lại là nhân tố bất ngờ khi anh quyết định tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa này. Bên cạnh đó diễn viên Công Dương và rapper WEAN LE được dự đoán sẽ tạo bất ngờ trong chương trình năm nay.

HIEUTHUHAI là gương mặt gây sốt trong thời gian qua với loạt sản phẩm chất lừ và ghi điểm khi tham gia nhiều gameshow

Anh Tú không còn là cái tên quá xa lạ với công chúng. Anh gây chú ý khi tham gia hát hỗ trợ thí sinh Rap Việt và xuất sắc đăng quang Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2

Anh Tú đi lên từ vai trò diễn viên và cũng ghi dấu trong một vài sản phẩm âm nhạc. Thời gian qua, ông xã Diệu Nhi gây sốt qua các vai diễn điện ảnh và việc đồng ý tham gia Anh Trai "Say Hi" khiến nhiều người bất ngờ

Công Dương được biết đến là nam diễn viên trẻ, điển trai và xuất hiện ở các phim truyền hình, web-drama. Tuy nhiên trước khi lấn sân vai trò diễn xuất, Công Dương từng theo học thanh nhạc và tham gia các cuộc thi âm nhạc. Dự rằng anh là nhân tố đáng chờ đợi cuộc thi năm nay

WEAN LE là rapper - nhạc sĩ được đông đảo giới trẻ biết đến. Không chỉ sản phẩm âm nhạc mà phong cách mà nam rapper theo đuổi độc đáo, mang đậm màu sắc cá nhân

Anh Trai "Say Hi" là chương trình âm nhạc thực tế hoàn toàn mới, lần đầu tiên ra mắt khán giả. Các Anh Trai tham gia chương trình sẽ trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp, để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc, nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ.

Hiện tại, đối thủ của Anh Trai "Say Hi" chính là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Cả hai chương trình có nội dung gần giống nhau khi tập trung vào các nghệ sĩ nam. Bên cạnh đó, 2 chương trình đều chọn thời gian tương tự nhau để công bố cũng như lên sóng khiến khán giả lập tức đặt lên bàn cân so sánh.

Vừa qua, NSX cũng đã công bố 2 vai trò đặc biệt trong chương trình năm nay. Cụ thể JustaTee sẽ là giám đốc âm nhạc và Trấn Thành chính là MC dẫn dắt Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên.

Trấn Thành làm MC và JustaTee giữ vai trò giám đốc âm nhạc tại Anh Trai "Say Hi" 2024

