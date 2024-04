Lộ ảnh Trấn Thành và JustaTee ghi hình show mới, NSX quyết giữ kín 1 điều

Vào tối 21/4, fanpage của chương trình Anh trai "Say Hi" đã chia sẻ những hình ảnh mới trên mạng xã hội. Giám đốc âm nhạc JustaTee và MC Trấn Thành xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, tươi tắn.

Chỉ qua một số bức hình hậu trường nhưng khán giả đã rần rần trước biểu cảm tấu hài, nhiều cảm xúc của Trấn Thành và JustaTee, hứa hẹn những phần thi gay cấn, đặc sắc trong chương trình Anh trai "Say Hi". Vào 2 ngày 20 - 21/4, 2 buổi ghi hình đầu tiên của chương trình âm nhạc thực tế Anh Trai "Say Hi" đã chính thức diễn ra. Fanpage chương trình quyết giữ kín dàn thí sinh, thông báo thời gian sẽ chính thức công khai 30 "anh trai" trong chương trình vào ngày 22/4.

MC Trấn Thành và Giám đốc âm nhạc JustaTee được cho "lên sóng" trên fanpage Anh trai "Say Hi"

Đây là hình ảnh trong buổi ghi hình chính thức của chương trình âm nhạc thực tế

Fanpage chương trình còn thông báo sẽ công khai 30 anh trai trong chương trình vào ngày 22/4

Giám đốc âm nhạc JustaTee cho biết bản thân anh cùng đội ngũ các producer của mình đang mong đợi được cùng các Anh Trai tạo nên nhiều điều mới mẻ, thú vị cho khán giả. Chia sẻ về yếu tố bất ngờ cũng như cảm nhận về buổi gặp gỡ đầu tiên với các Anh Trai, Giám đốc âm nhạc JustaTee cho biết:

"Ngày hôm nay được đến đây làm một chương trình mới cùng với rất đông Anh Trai đều là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, chắc chắn là tôi cũng hồi hộp như các bạn ấy! Điều mà tôi muốn biết nhất là các Anh Trai ở ngoài đời sẽ như thế nào. Mình nghĩ các khán giả cũng muốn thấy được góc nhìn về các Anh Trai ở ngoài đời. Quan trọng là người thật việc thật! Ngày hôm nay, chúng tôi gặp nhau và sau ngày hôm nay các Anh Trai sẽ cùng tôi thực hiện nhiều điều mới, mà có khi là bản thân các Anh Trai cũng chưa từng nghĩ sẽ thực hiện trong đời sống âm nhạc của họ".

MC Trấn Thành lên tiếng chia sẻ về chương trình: "Anh Trai 'Say Hi' là một reality show vừa mang tính vừa giải trí hấp dẫn, vừa có tính chuyên môn. Có giám đốc âm nhạc JustaTee nhúng tay vào nữa, Thành tin chắc những bài hát trong show chắc chắn là những bài hay".

Giám đốc âm nhạc JustaTee cho biết mong đợi cùng với đội ngũ producer, các anh trai trong chương trình tạo nên phút giây mới mẻ, đặc sắc