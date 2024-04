Rap Việt kết thúc vì JustaTee - Trấn Thành đã tìm được bến đỗ mới?

Vào tối 15/4, trên fanpage của chương trình Anh Trai "Say Hi" đã đăng tải poster mới. Là show thực tế được mong chờ trong tháng 6/2024 nên hình ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý. Anh Trai "Say Hi" khiến nhiều khán giả tò mò khi công bố cái tên trở thành giám đốc âm nhạc chính là JustaTee. Thông tin này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ và vui mừng.

Trước đó, JustaTee là giám khảo, cố vấn chuyên môn cho nhà sản xuất chương trình Rap Việt. Vai trò mới của JustaTee ở chương trình Anh Trai "Say Hi" khiến cư dân mạng xôn xao đặt nghi vấn Rap Việt sẽ dừng lên sóng.

Vào tối 5/4 vừa qua, cư dân mạng cũng bàn tán, lan truyền trên các diễn đàn thông tin liên quan tới chương trình Rap Việt. Trong hàng loạt bài đăng này bàn luận tới việc chương trình sẽ ngừng lên sóng vào năm 2024 sau 3 mùa. Nguyên do chương trình đang hot rầm rộ phải tạm hoãn phát sóng mùa thứ 4 cũng được đưa ra là do không tìm được đủ dàn thí sinh chất lượng.

JustaTee đảm nhận vai trò là giám đốc âm nhạc của chương trình Anh Trai "Say Hi". Netizen liền đặt nghi vấn chương trình Rap Việt mùa 4 sẽ dừng phát sóng

Chương trình Rap Việt vướng thông tin phải ngưng phát sóng mùa thứ 4 vì không tìm được đủ dàn thí sinh chất lượng

Chương trình Anh Trai "Say Hi" vừa qua cũng đã tiết lộ cái tên đảm nhận vai trò MC chính là Trấn Thành. Có sự góp mặt của những cái tên nổi tiếng, tài năng trong showbiz Việt nên khán giả đang rất mong chờ ngày chương trình lên sóng, tò mò với format mới và đồng thời hóng màn đối đầu của chương trình với đối thủ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Vào tháng 6/2024, Anh Trai "Say Hi" sẽ phát sóng tập đầu tiên.

Trấn Thành là người "cầm trịch" chương trình đặc biệt này. Vào tháng 6/2024, Anh Trai "Say Hi" sẽ phát sóng tập đầu tiên

Trong chương trình Anh Trai "Say Hi", JustaTee sẽ chịu trách nhiệm sản xuất âm nhạc cho toàn bộ chương trình, cũng như phụ trách tất cả các vấn đề liên quan đến chuyên môn trong tổng thể chương trình. Không chỉ định hướng màu sắc âm nhạc tạo nên "linh hồn" cho cả show, mà trong mỗi tiết mục JustaTee sẽ cùng làm việc cùng các nghệ sĩ, để đảm bảo các đội hình Anh Trai xuất hiện trên sân khấu đều thể hiện được hết tài năng và cá tính của từng người, mang đến những tiết mục trình diễn đặc sắc về cả phần nghe lẫn phần nhìn.



JustaTee chia sẻ khi đảm nhận vai trò mới ở chương trình: "Trở thành Giám đốc âm nhạc chương trình Anh Trai "Say Hi" là cơ hội và thử thách để tôi có thể chinh phục những điều mới, trở thành nghệ sĩ đa năng hơn, được khai phá thêm những điều mà mình chưa khai phá. Bước vào hành trình này, tất nhiên tôi cảm thấy có chút hồi hộp, nhưng nhiều hơn là sự thú vị và cảm giác hào hứng muốn chinh phục.

Sau Rap Việt mùa 3, tôi có thêm nhiều kinh nghiệm khi được kết nối, làm việc với các producer, các nghệ sĩ tài năng, cũng như hiểu hơn về quá trình tạo ra những sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh trong một show giải trí được đông đảo khán giả yêu thích. Những kinh nghiệm, thành quả đã đạt được từ Rap Việt mùa 3 giúp tôi cảm thấy tự tin hơn với vai trò mới này".

JustaTee là ca nhạc sĩ, rapper kiêm nhà sản xuất tài năng, tên tuổi bảo chứng cho nhiều bản hit trăm triệu view

JustaTee từng là giám khảo, cố vấn chuyên môn cho nhà sản xuất chương trình Rap Việt

