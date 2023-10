Hiếm lắm mới có phim đạt điểm tuyệt đối từ giới phê bình lẫn khán giả, nữ chính "xuất sắc nhất 10 năm qua"

Vào thời điểm cuối năm 2023, một bộ phim vô cùng đặc biệt sẽ đổ bộ rạp chiếu toàn cầu. Không phải bom tấn siêu anh hùng hay một siêu phẩm hoạt hình nào đó, The Eras Tour là cơ hội để hàng triệu khán giả khắp thế giới có cơ hội xem siêu concert hoành tráng nhất sự nghiệp của Taylor Swift.

Chính thức ra mắt vào ngày 13/10, The Eras Tour có thành tích khó tin trên trang Rotten Tomatoes, với điểm mở màn đạt "cà tươi" 100% ở cả phần giới phê bình lẫn khán giả. Hiện tại sau 1 ngày công chiếu tại Mỹ, bộ phim đã mang về 39 triệu USD và đứng top 1 phòng vé. Đây gần như là một kỳ tích chưa từng có với một dự án concert ra mắt dưới dạng phim chiếu rạp.

Phiên bản phim của The Eras Tour đạt điểm 100% từ giới chuyên môn lẫn khán giả

Trang Rolling Stone khen ngợi The Eras Tour là trải nghiệm điện ảnh bùng nổ giác quan dành cho khán giả đại chúng. Nhiều trang đánh giá cao những cú chuyển góc quay mượt mà, giúp khán giả tại rạp có trải nghiệm sát với thực tế tại sân vận động nhất có thể. "Sẽ khó lòng chỉ ra một điểm sai sót nào từ đạo diễn Wrench trong việc chuyển concert từ sân khấu lên màn ảnh", Variety nhận xét.

The Eras Tour được xem là trải nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ bậc nhất của bản thân Taylor Swift trong vài năm trở lại đây. "Taylor Swift tổ chức một đêm diễn cực kì thân mật dù trong khuôn khổ sân vận động rộng lớn", trang Your Moning nhận xét. Với The Wrap, bản chiếu rạp của The Eras Tour là đêm liên hoan sôi động, đề cao âm nhạc của Taylor Swift và cả màu sắc, niềm vui về tình bạn, tình thân.

Taylor Swift "chịu chơi" hết nấc trong The Eras Tour

Sinh năm 1989, Taylor Swift đã từ lâu trở thành một trong những nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất toàn cầu. Năm 2019, cô được vinh danh là Nghệ sĩ nữ của thập kỷ bởi giải thưởng AMA, đồng thời cũng được Billboard lần đầu tiên trao giải Nghệ sĩ nữ của thập kỷ, vinh hạnh mà trước giờ chưa có ai có được. Với The Eras Tour, Taylor Swift đã xô đổ nhiều kỷ lục như lượng vé bán ra cao nhất trong 1 ngày (2,4 triệu vé) hay ca sĩ nữ có doanh thu 1 tour diễn cao nhất mọi thời đại, vượt qua Madonna.

Taylor Swift được vinh danh là nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất thập kỷ qua

Về bản điện ảnh của The Eras Tour, doanh thu tuần đầu được The Hollywood Reporter dự đoán sẽ đạt mức cao nhất 200 triệu USD ở phạm vi toàn cầu, và chắc chắn sẽ là dự án concert chiếu rạp thành công nhất từ trước đến nay. Phim sẽ ra rạp Việt Nam vào ngày 3/11/2023.