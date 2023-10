Nữ chính được tìm kiếm nhiều nhất hiện tại vì quá đáng yêu, khoe ảnh "cưng xỉu" khiến netizen mê mẩn

Mới đây, Good Data Corporation, một cơ quan phân tích những thông tin thời sự truyền hình của Hàn Quốc đã công bố danh sách TOP 10 từ khóa liên quan đến phim truyền hình dài tập được tìm kiếm nhiều nhất trong tuần. Bất ngờ khi Lee Yoo Mi, nhân vật chính của bộ phim truyền hình Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon (Strong girl Nam Soon) đã xuất hiện ở vị trí đầu bảng trong danh sách những từ khóa này.

Lee Yoo Mi trong Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon

Ngoài ra cũng cùng thời điểm này, Lee Yoo Mi còn đứng đầu trong bảng xếp hạng các diễn viên phim truyền hình, được ghi nhận bởi RACOI, hệ thống phân tích thông tin giá trị nội dung phát sóng của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc. Trang Naver đánh giá, Lee Yoo Mi ngay lập tức thu hút sự chú ý của người xem chỉ sau 1 tuần Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon lên sóng, vì mang lại cảm giác "đắm chìm không thể bỏ qua".

Trong Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon, Lee Yoo Mi đóng vai Nam Soon, một cô gái kỳ quặc và vô cùng hoạt bát với siêu năng lực mà chính bản thân cô cũng chưa thể khám phá hết. Ngày nhỏ cô bị thất lạc cha mẹ tại Mông Cổ và đã quyết định khi trưởng thành sẽ tới Hàn Quốc để tìm lại người thân của mình. Một cô gái đến cả kính ngữ cũng không biết dùng nay phải tiếp xúc với một thế giới mới nhưng may mắn là có sự trợ giúp của cảnh sát điển trai Kang Hee Sik (Ong Seung Woo).

Sau 2 tập phim đầu tiên, khán giả thực sự đắm chìm trong sự đáng yêu, hoạt bát của Nam Soon. Giữa hàng loạt những bộ phim đầy rẫy drama, một Nam Soon quá sức đáng yêu đã giúp xoa dịu tinh thần của người xem. Mới đây Lee Yoo Mi cũng chia sẻ loạt hậu trường ghi hình bộ phim ở Mông Cổ. Không khác gì trên màn ảnh, ở ngoài đời, Lee Yoo Mi cũng tỏa sáng bằng việc mang lại rất nhiều năng lượng tích cực trên phim trường.

Những hình ảnh của Lee Yoo Mi tại phim trường ở Mông Cổ

Nguồn ảnh: JTBC