Cặp đôi tái hợp sau 6 năm khiến netizen mê mẩn, nhan sắc thăng hạng còn tái hiện cảnh phim kinh điển

Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon (Strong girl Nam Soon) từng giới thiệu sẽ có màn góp mặt của cặp đôi chính của phần 1 (Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon) là Park Bo Young và Park Hyung Sik. Và không để khán giả phải chờ quá lâu, trước thềm lên sóng tuần thứ 2, ekip làm phim đã tung ra những hình ảnh hé lộ sự trở lại của cặp đôi vạn người mê một thời.

Do Bong Soon - An Min Hyuk trở lại rồi

Trong loạt hình ảnh mà ekip làm phim tung ra, cặp vợ chồng Bong Soon (Park Bo Young) và Min Hyuk (Park Hyung Sik) sau khi kết hôn và sinh con thì dường như đã trưởng thành trông thấy. Từ cách ăn mặc, tóc tai đến công việc họ làm (có vẻ là ở đồn cảnh sát) đều cho thấy sự trưởng thành của cặp gà bông, kẹo ngọt một thời. Dù chỉ là vài bức ảnh, khán giả đã tan chảy trước phản ứng hóa học quá ngọt ngào của đôi trẻ.

Không chỉ tái hợp, cặp đông Bong - Min còn tái hiện lại những khoảnh khắc kinh điển một thời. Từ pha mở cửa đậm chất làm màu, trở thành "meme" hot của Park Hyung Sik đến pha vuốt tóc đầy tình cảm, khiến Bong Soon rung động và khán giả cũng "đổ gục" của Min Hyuk đều được nhắc lại.

Sau 6 năm, "ông bố trẻ" vẫn làm màu như ngày nào

Sự rung động vẫn y như ngày mới yêu

Park Hyung Sik và Park Bo Young từng là cặp đôi được khán giả tích cực "đẩy thuyền" từ trên phim đến ngoài đời thực. Cho tới nay, hai người vẫn là một trong số những cặp đôi màn ảnh được khán giả hi vọng "phim giả tình thật" nhiều nhất xứ Hàn. Sau 6 năm, một lần nữa chúng ta được thấy họ đồng hành cùng nhau trong một dự án, dù đất diễn không nhiều nhưng cũng đủ để cư dân mạng vô cùng bấn loạn. Đặc biệt, diện mạo ngày càng trẻ đẹp sau 6 năm của cặp đôi cũng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Thời gian dường như đã bỏ quên "Bong - Min" thật rồi!

Tập 3 của bộ phim Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon có sự góp mặt của Park Hyung Sik và Park Bo Young sẽ được lên sóng tối mai trên JTBC.

Nguồn ảnh: JTBC