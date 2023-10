Khán giả Việt tranh cãi về phim Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon

- Mới tập 1 thôi mà có vẻ phim không hợp gu mình. Mê Ong Seung Wu lắm mà có vẻ kịch bản anh chọn lần nào cũng không ổn.

- Bắt đầu thấy hết hứng thú rồi ấy.

- Minh thấy cũng hay, có nội dung. Đang ngóng tập tiếp theo.

- Xem xong 2 tập nhưng tình tiết các thứ chán đến độ ta phải tua khá nhiều. 30 phút xem hết 2 tập luôn. Kiểu nó như mấy phim não tàn kinh phí thấp vậy. Phần đầu hồi đó kết thúc vậy là ổn rồi, tự nhiên bôi ra phần 2 làm gì cho mất công. Khán giả xem tốn cả thời gian mà phim thì dở.

- Phim này nó có nội dung hơn phim Do Bong Soon nhiều và có yếu tố hình sự phá án nữa. Cái phim Do Bong Soon nói thẳng nội dung nó nhảm chết đi được, chemistry của nhân vật chính hay quá nên hot chứ có gì đâu. Bạn bớt quan tâm đến yếu tố lãng mạn thì sẽ thấy phim này hấp dẫn hơn hẳn.

Nguồn: Filmaholic