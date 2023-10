Màn thay diễn viên đáng giá nhất màn ảnh, giúp phim ra mắt với rating cao tới khó tin

Strong Girl Nam Soon (Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon) là bộ phim mới ra mắt tập đầu tiên trên khung giờ cuối tuần của đài JTBC. Ngay sau khi tập 1 lên sóng, phim trở thành đề tài được khán giả bàn tán xôn xao khi ghi nhận rating cao khó tin. Con số cụ thể là 4,3% trên toàn quốc, cao nhất trong khung giờ phát sóng, trên tất cả các kênh đài cáp.

Poster phim Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon

Dĩ nhiên con số 4,3% chẳng phải quá cao với một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nhưng vấn đề là nó lên sóng giữa thời điểm Đại hội Thể thao châu Á đang diễn ra những trận chung kết cam go. Không có bất kỳ một nhà đài nào dám lên sóng phim vào những ngày này, từ tvN đến SBS, KBS đều lần lượt hoãn chiếu dự án của mình. Vậy mà JTBC vẫn "cả gan" chiếu phim và bất ngờ khi rating không hề bị ảnh hưởng nhiều.

Còn nhớ tuần trước, tvN vẫn cố gắng phát sóng Arthdal Chronicles 2 và thua đau với rating 2,2% và đã lập tức quyết định hoãn chiếu tuần này. Thế mới thấy con số 4,3% thực sự khó tin và nếu hoãn chiếu sang cuối tuần sau thì có lẽ rating mở màn của phim còn cao hơn như thế.

Đặc biệt, rating không chỉ đầy triển vọng mà con số này còn vượt qua rating tập đầu tiên là 3,8% mà phần phim trước - Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon từng đạt được. Ban đầu khi công bố dự án, khán giả đều không hài lòng khi Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon không phải phần hậu truyện của phần 1. Nó không hề khai thác câu chuyện về đời con của Do Bong Soon mà Gang Nam Soon chỉ là em họ cũng có siêu năng lực giống chị gái. Dàn diễn viên chính bị thay đổi hoàn toàn, cặp đôi nổi đình đám của phần 1 là Park Bo Young và Park Hyung Sik cũng chỉ trở lại với vai trò cameo. Người xem thậm chí còn nhận định, rằng họ có cảm giác như "bị lừa", rằng phần phim này là một tác phẩm độc lập đang "dựa hơi" Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon .

Park Bo Young và Park Hyung Sik chỉ trở lại với vai trò cameo

Nữ chính phần 2 là Lee Yoo Mi

Và chính xác khi nhận định rằng Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon là một tác phẩm tương đối độc lập nhưng không phải vì thế mà nó gây thất vọng cho người xem. Thậm chí tập mở đầu còn nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Diễn xuất rất ổn, nội dung vô cùng hài hước và diễn biến nhanh gọn, dễ hiểu là những đánh giá sơ bộ đầu tiên của người xem về tập mở màn. Nhiều người thậm chí còn hối hận vì đã từng chê bai dự án này, về việc ekip quyết định "thay máu" dàn diễn viên. Bởi ở thời điểm hiện tại, việc thay diễn viên đã mang đến một hiệu quả rất tốt, ngoài mong đợi của khán giả.

Nguồn ảnh: JTBC