Khán giả đòi bỏ xem phim Hàn vì nam chính có bạn gái vẫn yêu nữ chính, visual đỉnh cao không cứu nổi

Đã đi được đến chặng cuối sau gần 2 tháng lên sóng, phim Hàn Destined with You (Tình Yêu Này Bất Khả Kháng) khiến không ít khán giả ngao ngán, thậm chí bỏ xem vì tình tiết khiên cưỡng, vô lý và thậm chí "cổ xúy" việc ngoại tình. Hiện tại phim có Rowoon và Jo Bo Ah đóng chính này đang bị lên án, chỉ trích trên MXH.



Cụ thể, không ít khán giả cảm thấy bất mãn khi nam chính Shin Yu (Rowoon) phát triển tình cảm với nữ chính Hong Jo (Jo Bo Ah). Đây sẽ là câu chuyện tình đẹp, thú vị trên màn ảnh nếu như nhân vật Shin Yu đang độc thân và không có bạn gái. Dù đang quen nữ phụ Na Yeon (Yura) nhưng Shin Yu lại có tình cảm, thậm chí sẵn sàng bỏ rơi Na Yeon để tiếp cận, yêu Hong Jo.

Nam chính bị cho là "bắt cá 2 tay", khiến nữ chính tự dưng thành "kẻ thứ 3"

Trong phim, Hong Jo đóng vai trò như "bạch nguyệt quang", là tình yêu nhiều kiếp trước của Shin Yu. Vì thế cả hai có mối lương duyên khó tách rời, cũng là tuyến câu chuyện chính của phim. Thế nhưng điều này vô hình trung trở nên bất công với nữ phụ Na Yeon. Cư dân mạng cho rằng Na Yeon dù sao vẫn là người đến trước, và Shin Yu chẳng khác nào đang "bắt cá 2 tay".

Dù cho về sau, Na Yeon và Shin Yu đã chia tay nhưng khán giả càng cảm thấy bạc bẽo thay cho nữ phụ, là người đến trước nhưng chẳng khác nào bị giật bạn trai, phá hoại mối quan hệ.

Khán giả bất mãn bỏ xem phim

Khán giả bình luận: - Phim này rating với độ thảo luận bên hàn "flop" mà Netflix quốc tế lại cao phết. - Tui mê Rowoon quá mà kịch bản phim tui chỉ ráng coi được 15 phút/ngày thôi. - Đoạn giữa rối rắm khó chịu thực sự nhưng vì anh Rowoon cố cày nốt, phim này ổng diễn tốt thật ý mỗi tội dính nữ phụ mãi không dứt. - Bày đặt yêu nhau từ kiếp trước nên tính là người đến trước đó hả? Rồi là không phải "kẻ thứ 3" dữ chưa? May là còn xây dựng cô bạn gái của nam chính không phải người tốt ấy, chứ nhân vật ấy mà là người tốt thì không biết làm sao luôn.

Người xem cho rằng Destined with You đang "lãng mạn hóa" chuyện ngoại tình, nội dung gây lấn cấn khiến nhan sắc dàn diễn viên bị uổng phí. Với dự án lần này, Rowoon và Jo Bo Ah đều được khen trẻ đẹp, bùng nổ nhan sắc nhưng bấy nhiêu cũng không đủ để lôi kéo khán giả ở lại khúc cuối. Ờ Hàn Quốc, Destined with You không có sự bùng nổ danh tiếng như quốc tế, có sự tăng trưởng rating trong chặng cuối (đạt mức cao nhất 3% ở tập 14) nhưng nhìn chung vẫn khá kém trên đài JTBC.