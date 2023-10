Màn thay diễn viên thất bại nhất màn ảnh: Bom tấn 900 tỷ sụt giảm một nửa rating đầy đáng tiếc

Arthdal Chronicles 2 của tvN, có kinh phí sản xuất khoảng 50 tỷ won (khoảng 900 tỷ đồng), thời gian gần đây đã có sự sụt giảm rating vô cùng mạnh mẽ, bất chấp việc phim sở hữu dàn cast nổi đình đám. Cụ thể tỷ suất người xem cho tập thứ 6 của Arthdal Chronicles 2 ghi nhận rating 2,2%, thấp hơn một nửa so với tỷ suất người xem của tập trước đó (5,0%).

Arthdal Chronicles 2 chứng kiến sự sụt giảm rating đáng tiếc

Lý do có sự sụt giảm đáng buồn này một phần là bởi lịch trình phát sóng thay đổi đột ngột, bị hủy liên tục do nhà đài cố gắng tránh lên sóng tránh trùng giờ với Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19. Dĩ nhiên đó chỉ là lý do khách quan, điều quan trọng nhất khiến Arthdal Chronicles 2 không được quan tâm ngay từ đầu là việc phim có sự thay đổi về dàn diễn viên. Cụ thể như nhiều khán giả đã biết, hai cái tên đã làm nên thành công của thương hiệu Arthdal Chronicles là Song Joong Ki - Kim Ji Won đã được đổi thành Lee Jun Ki - Shin Se Kyung. Ngoài ra, những gương mặt cũ như Jang Dong Gun, Kim Ok Vin,... thì vẫn được giữ nguyên.

Lee Jun Ki

Shin Se Kyung

Trên thực tế, Lee Jun Ki có một màn thể hiện rất xuất sắc vai diễn đã từng là của Song Joong Ki. Thậm chí diễn xuất và tạo hình của anh còn được cho là hợp vai hơn cả mỹ nam họ Song. Shin Se Kyung lép vế hơn hẳn Kim Ji Won nhưng màn thể hiện không tới nỗi quá tệ. Vẫn biết là vậy nhưng những người hâm mộ của Arthdal Chronicles nói chung và cặp đôi Song Joong Ki - Kim Ji Won nói riêng vẫn khó lòng chấp nhận được sự thay đổi này. Kết quả dẫn tới việc ngay từ đầu, phim đã không được nhiều khán giả quan tâm.

Cặp đôi chính của phần 1

Chỉ còn 6 tập nữa, mục tiêu tăng tỷ suất người xem trở nên rất khó khăn, khi mà đại hội thể thao vẫn đang diễn ra. Bước vào nửa sau của Arthdal Chronicles 2 , cuộc đối đầu toàn diện giữa Jang Dong Gun và Lee Jun Ki diễn ra, hứa hẹn vô cùng kịch tính. Liệu phim có vượt qua được khủng hoảng để lôi kéo khán giả của mình?

Nguồn: Naver