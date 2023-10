Phim Hàn lại có thêm một bom tấn hành động: Đôi chính vừa đẹp vừa ngầu khiến netizen "mê không lối thoát"

Điệu Ba Lê Tử Thần (Ballerina) là bộ phim điện ảnh gốc Netflix đánh dấu màn hợp tác lần thứ ba của bộ đôi đạo diễn Lee Chung Hyun và nữ diễn viên Jeon Jong Seo. Phim mới ra mắt ngày 6/10 vừa qua và ngay lập tức trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm.

Ballerina tiếp tục là bộ phim của cặp đôi Lee Chung Hyun - Jeon Jong Seo

Chuyện phim xoay quanh cựu vệ sĩ Ok Ju (Jeon Jong Seo), người hiện đang sống một cuộc đời vất vưởng không mục đích. Một ngày nọ, cô gặp lại người bạn cũ - Min Hee (Park Yu Rim) - một vũ công ba lê vui vẻ, hoạt bát. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết trở lại, cuộc sống của Ok Ju cũng trở nên màu sắc hơn.

Tuy nhiên bình yên ngắn ngủi, Ok Ju phát hiện ra Min Hee đã tự sát, còn để lại lời nhắn, mong Ok Ju trả thù cho mình. Dù đã "rửa tay gác kiếm" nhưng trước sự ra đi đột ngột của Min Hee, Ok Ju quyết định một lần nữa lao vào cuộc chiến đòi công bằng cho bạn thân. Và điều đón chờ cô là cả một tổ chức tội phạm khét tiếng của Choi Pro (Kim Ji Hoon).

Trên thực tế, Điệu Ba Lê Tử Thần không được đánh giá quá cao về mặt kịch bản, khi câu chuyện rất đơn giản, dễ đoán, như bao bộ phim khai thác đề tài báo thù khác. Thêm vào đó, câu chuyện gói gọn trong khoảng thời gian 1 giờ 32 phút nên cũng không nhiều vấn đề được khai thác. Bù lại, đây thực sự là một tác phẩm hành động đúng nghĩa với những pha đánh đấm, đấu súng, rượt đuổi thực sự khiến người xem choáng ngợp. Thậm chí bộ phim còn có phần quá bạo lực với một số khán giả.

Điểm sáng của phim chính là ở phần hình ảnh đậm chất điện ảnh và diễn xuất tuyệt vời của cặp đôi chính Jeon Jong Seo - Kim Ji Hoon. Hai người đã từng hợp tác ở bộ phim Money Heist, cũng là một dự án có yếu tố hành động nên không gặp khó khăn gì trong việc tương tác, tung hứng với đối phương. Chỉ khác là lần này, hai người đảm nhận hai vai diễn đối đầu với nhiều hơn những phân cảnh đối kháng trực tiếp. Khán giả thực sự choáng ngợp trước thần thái sắc lạnh của cả hai, chỉ tiếc là "hào quang nữ chính" trong phim quá mạnh mẽ nên nhân vật của Kim Ji Hoon có phần khá đuối và bị hạ gục một cách quá đơn giản.

Jeon Jong Seo

Kim Ji Hoon

Nguồn ảnh: Netflix