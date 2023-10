Nhan sắc ngày trẻ của tình đầu quốc dân xứ Hàn bất ngờ hot trở lại, nụ cười tỏa nắng khiến netizen "gục ngã"

Một topic hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ những khán giả đó là bộ phim ra mắt cách đây 34 năm - Happiness Does Not Come In Grades bất ngờ được chú ý trở lại. Phim từng gây tiếng vang rất lớn những năm cuối 80, đầu 90, cũng giúp nữ chính Lee Mi Yeon trở thành cái tên nổi đình đám. Thậm chí cô còn được gọi với cái tên "tình đầu quốc dân" bởi diện mạo tươi sáng, ngọt ngào, rất đúng giới trẻ thời đó.

Nhìn những hình ảnh thời mới ra mắt của Lee Mi Yeon, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng, vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp, khán giả không khỏi xao xuyến. Nhiều người cũng cho rằng nếu ra mắt ở thời điểm hiện tại, chắc hẳn Lee Mi Yeon sẽ còn nổi tiếng hơn như thế.

Thời điểm những năm cuối 8x, đầu 9x, Lee Mi Yeon được các chuyên gia sắc đẹp nhận là có đường nét thuần Hàn, tự nhiên và vóc dáng cân đối với chiều cao 1,67 m. Chính bởi ưu thế này, cô thường là gương mặt trang bìa của các tạp chí lớn và cũng vô cùng đắt show quảng cáo, được gọi với cái tên "nữ hoàng quảng cáo" xứ Hàn. Cô trở thành biểu tượng của thời đại đó, nổi đến độ sau này, ở bộ phim Reply 1988, có một lời thoại nói về cô: "Con người ta 17-18 tuổi đã trở thành Nữ hoàng quảng cáo, con nhà mình chỉ biết ăn với ngủ". Và cũng chính trong bộ phim này, cô có một vai diễn nhỏ, đảm nhận phiên bản trưởng thành của nữ chính Duk Sun.

Reply 1988 cũng là bộ phim truyền hình gần đây nhất của Lee Mi Yeon. Tuy tài hoa nhưng cô dường như không quá mặn mà với công việc diễn xuất. Tác phẩm gần đây nhất của cô cũng đã ra mắt cách đây 7 năm, là bộ phim điện ảnh Like For Likes. Năm ngoái, báo chí Hàn xác nhận rằng Lee Mi Yeon sẽ tái xuất sóng truyền hình nhưng cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về dự án đó.

Những năm 18, đôi mươi, Lee Mi Yeon nổi bật bởi diện mạo tươi sáng, rạng rỡ, đúng chuẩn tình đầu thế nhưng ở tuổi ngoài 30, ngoài 40, nhan sắc của cô lại không được đánh giá quá cao. Thực chất Lee Mi Yeon không thay đổi nhiều về diện mạo nhưng cô lại không thể cạnh tranh với những mỹ nhân "đẹp từ trong trứng nước" hoặc có nét riêng rất nổi bật như Son Ye Jin, Kim Hee Sun, Kim Hye Soo,... Ở bộ phim gần đây nhất, Like For Likes, nhan sắc của cô cũng không được đánh giá cao. Dù vậy với năng lực vượt trội, khán giả vẫn mong muốn được thấy Lee Mi Yeon một lần nữa trên màn ảnh.

Nguồn ảnh: Naver