Bất ngờ nhan sắc U50 của mỹ nhân xứ Hàn: Gợi cảm như gái đôi mươi nhưng luôn tự ti trước một tình đầu quốc dân

Một topic đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng xứ Hàn lúc này, đó là nhan sắc, diện mạo tuổi 48 của nữ diễn viên, người mẫu Han Go Eun. Dù đã có tuổi nhưng mỹ nhân họ Han vẫn trẻ đẹp đến khó tin, quan trọng là thân hình của cô vẫn vô cùng chuẩn chỉnh, gợi cảm đến độ các cô gái tuổi đôi mươi cũng phải ngưỡng mộ.

Những hình ảnh xinh đẹp gần đây của Han Go Eun:

Han Go Eun sinh năm 1975. Cô bắt đầu sự nghiệp giải trí với vai trò người mẫu 20 tuổi sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi Người mẫu Siêu ưu tú năm 1995. Ngay từ thời trẻ, Go Eun đã nổi bật bởi hình tượng gợi cảm nhưng rất khỏe khoắn, cá tính, mái tóc tém khác hẳn với hình tượng các mỹ nhân thời đó.

Diện mạo cuốn hút của Han Go Eun thời mới vào nghề - Ảnh: Hancinema

Cô tiếp tục theo đuổi công việc mẫu ảnh vài năm trước khi chuyển hướng và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất vào năm 1998. Những năm đầu sự nghiệp, Han Go Eun từng tham gia một số bộ phim truyền hình nổi tiếng, bao gồm Happy together, Bodyguard,... nhưng diễn xuất của cô vẫn là đề gây tranh cãi, thậm chí là bị chỉ trích suốt một thời gian dài. Khán giả gọi Han Go Eun là bình hoa di động, chân dài đóng phim, chỉ có sắc mà chẳng có tài.

Phải gần 10 năm sau khi đá sân diễn xuất, vào khoảng năm 2006, cô mới bắt đầu nhận được sự đánh giá tích cực cho các vai diễn của mình trong các dự án như Love and Ambition (2006), Capital Scandal (2007) và The Reputable Family (2010).

Cho đến nay, Han Go Eun đã có hơn 25 năm chinh chiến trong nghề với một sự nghiệp vô cùng đồ sộ, không ít tác phẩm nổi tiếng. Dự án gần đây nhất của cô là bộ phim hài kịch Never Give Up năm 2022. Tuy bộ phim không quá nổi tiếng nhưng nhan sắc tuổi U50 lại Han Go Eun trong phim lại trở thành chủ đề nóng suốt một thời gian dài.

Vóc dáng gợi cảm của Han Go Eun trong Never Give Up - Ảnh: ENA

Có gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm, diễn xuất cũng tiến bộ lên từng ngày nhưng trong cả sự nghiệp của mình, Han Ga Eun lại luôn tự ti trước một đàn em. Đó là tình đầu quốc dân Jeon Ji Hyun. Từ thời mới vào nghề, Han Go Eun đã bị so sánh với Jeon Ji Hyun, một người "sinh sau đẻ muộn" so với mình nhưng việc gì cũng đi trước Go Eun một bước.

Vì biết thế mạnh của bản thân không hẳn ở mảng phim ảnh, Han Go Eun nỗ lực từng ngày, chăm chỉ tham gia nhiều hơn các chương trình giải trí để tên tuổi có thể nổi tiếng hơn. Cô cũng chăm chút diện mạo để bản thân không còn bị so sánh với đàn em. Cho đến thời điểm hiện tại, diện mạo thì mỗi người sẽ có một đánh giá riêng nhưng rõ ràng sự nghiệp của Han Go Eun vẫn không bằng Jeon Ji Hyun, dù trên thực tế, tình đầu quốc dân rất ít khi nhận phim mới.