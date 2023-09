Màn thay diễn viên gây tranh cãi nhất hiện tại: Từ nữ hoàng hack tuổi sang sao nữ kém xinh, netizen tẩy chay vì "bị lừa"

Một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích và mang tính biểu tượng nhất của truyền hình Hàn có thể kể đến Strong Woman Do Bong Soon (Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon), với sự tham gia của Park Bo Young và Park Hyung Sik. Sắp tới đây, phần 2 của bộ phim sẽ chính thức lên sóng nhưng với dàn diễn viên và câu chuyện hoàn toàn mới.

Trước đó, phần 2 của Strong Woman Do Bong Soon với cái tên Strong Girl Kang Nam Soon được giới thiệu là hậu truyện của phần 1, xoay quanh cuộc sống của con gái Bong Soon. Ở phần 1, phim kết thúc khi Bong Soon sinh đôi, gia đình 4 người vô cùng hạnh phúc. Khi biết tin phần 2 xoay quanh con gái của Bong Soon, tuy khán giả có phần hụt hẫng nhưng vẫn ít nhiều mong chờ dự án. Thế nhưng mới đây, khi trailer phần 2 được tiết lộ, khán giả mới phát hiện ra mình "bị lừa". Phần 2 không hề xoay quanh con gái của Bong Soon khi bối cảnh chỉ là 6 năm sau và nữ chính Nam Soon thực chất là em họ của Bong Soon - người cũng có năng lực giống chị gái.

Kang Nam Soon ở phần 2

Khi trailer phần 2 vừa tung ra, thứ duy nhất khiến khán giả hào hứng là màn xuất hiện ngắn ngủi của Park Bo Young và Park Hyung Sik. Việc thay nữ chính từ Park Bo Young sang Lee Yoo Mi khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm. So với tạo hình đáng yêu của "nữ hoàng hack tuổi" họ Park thì Lee Yoo Mi trông kém sắc hơn hẳn. Tạo hình, kiểu tóc và cả cách trang điểm khiến Lee Yoo Mi không xinh đẹp so với chính cô ở những vai diễn trước đây.

Màn xuất hiện ngắn ngủi của Park Bo Young ở đầu trailer phần 2

Tạo hình của Lee Yoo Mi bị cho là kém xinh

Hiện tại Strong Girl Kang Nam Soon đang trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi ở mạng xã hội Hàn Quốc. Khán giả tỏ ra không mấy hào hứng, thậm chí còn có phần thất vọng với dự án. Nhiều bình luận cũng cho rằng, thay vì làm phần 2 và bấu víu vào độ hot của Strong Woman Do Bong Soon thì ekip nên để nó là một bộ phim hoàn toàn mới.

Bình luận của khán giả: - Không thể tin được, thậm chí còn không phải câu chuyện về con gái Bong Soon - Hoàn toàn không còn hấp dẫn tôi nữa vì dàn diễn viên này... Tôi chỉ mong chờ sự xuất hiện của Park Bo Young và Park Hyung Sik. Điều đáng mừng duy nhất là phim chỉ lấy bối cảnh 6 năm sau từ phần 1 nên nếu 2 người xuất hiện trở lại thì họ không cần phải hóa trang già đi. - Sao tôi cảm thấy như mình bị lừa ấy, trời ơi Bong Soon của tôi. - Lee Yoo Mi không hợp tóc này. Tóc ở Squid Game xinh hơn nhiều hoặc cô ấy có thể để kiểu tóc Bong Soon. Tóc này lại mặt trông xấu hẳn đi. - Thất vọng quá, tôi sẽ không xem phim này. - Sao bảo là phim về con của Bong Soon??? Thế là lừa khán giả à. Tẩy chay.

Dàn diễn viên chính phần 2

Nguồn: Koreaboo