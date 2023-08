Nữ phụ Hậu Duệ Mặt Trời "lão hóa ngược" sau 7 năm, thất nghiệp 3 năm vì diễn xuất quá nhạt nhòa?

Hậu Duệ Mặt Trời ra mắt cách đây 7 năm không chỉ là bom tấn để đời của Song Hye Kyo - Song Joong Ki mà còn giúp nhiều ngôi sao trẻ đổi đời, được nhiều khán giả quan tâm hơn. Trong đó, có nữ phụ Jo Woo Ri, người vào vai nữ y tá xinh đẹp Jang Hee Eun, đồng nghiệp của Mo Yeon (Song Hye Kyo). Trong phim, Woo Ri xuất hiện không nhiều, diễn xuất cũng khá nhạt nhòa nhưng với diện mạo xinh đẹp dù để mặt mộc lại thêm nụ cười tỏa nắng, cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Nổi tiếng lên nhờ Hậu Duệ Mặt Trời nhưng trên thực tế, sau dự án này, sự nghiệp của cô lại khá chật vật. Lý do là bởi Jo Woo Ri tự ti với diễn xuất của mình và việc đã làm nghề nhiều năm nhưng không thể nổi tiếng. Thậm chí suốt một năm, Jo Woo Ri không nhận dự án nào để tự xem xét lại bản thân mình. Tới năm 2018, cái tên Jo Woo Ri mới một lần nữa tỏa sáng trên màn ảnh nhờ sức nóng của bộ phim My ID Is Gangnam Beauty. Tuy nhiên dự án này cũng chẳng thể kéo tên tuổi của Jo Woo Ri đi lên, sau khi phim kết thúc, cô bị hai bạn diễn là Cha Eun Woo và Im Soo Hyang bỏ xa về độ nổi tiếng.

Có nhan sắc, chăm chỉ và rất cầu tiến nhưng Jo Woo Ri dường như lại... không có duyên với sự nổi tiếng. Sau nhiều năm làm nghề, những vai diễn được biết đến của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều khán giả tiếc nuối cho những nỗ lực của Jo Woo Ri nhưng cũng nhiều người lại nghĩ, lý do một phần bởi từ diễn xuất đến tính cách của cô đều tương đối nhạt nhòa, khó để có thể khẳng định mình trong làng giải trí khắc nghiệt. Từ năm 2020 đến nay, sau vai diễn không mấy thành công ở To All The Guys Who Loved Me, Jo Woo Ri "mất tích" hoàn toàn khỏi làng phim Hàn, không có bất cứ dự án mới nào dù vẫn hoạt động dưới chướng của ông lớn Namoo Actors. Khán giả đồn đoán, có lẽ cô tiếp tục tự ti về diễn xuất và sự nghiệp của mình.

Không đóng phim nhưng Jo Woo Ri vẫn tích cực sử dụng mạng xã hội để tương tác với người hâm mộ của mình. Theo dõi những hình ảnh gần đây của cô, khán giả phải bất ngờ bởi đã 7 năm trôi qua kể từ Hậu Duệ Mặt Trời , Jo Woo Ri vẫn trẻ đẹp như xưa, thậm chí còn như lão hóa ngược.

Những hình ảnh xinh đẹp gần đây của Jo Woo Ri

Nguồn ảnh: Instagram nhân vật