Sao nữ Gia Đình Là Số 1 sành điệu trẻ trung khó tin ở tuổi 59, tái ngộ bạn diễn khiến netizen phấn khích

Mới đây trong một chương trình giải trí của đài tvN, khán giả bất ngờ được thấy các diễn viên của bộ phim sitcom quốc dân Gia Đình Là Số 1 phần 1 xuất hiện cùng nhau. "Ông nội" Lee Soon Jae, "cô con dâu hoàn hảo" Park Hae Mi và "anh chồng bất tài" Jeong Jun Ha cùng hội ngội sau 17 năm cùng làm một tác phẩm đáng nhớ. Tuy không đủ các thành viên nhưng khán giả vẫn vô cùng xúc động khi được nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ, nhất là khi các nghệ sĩ đều đã có tuổi.

Lee Soon Jae

Lâu rồi khán giả mới được thấy những gương mặt quen thuộc một thời xuất hiện cùng nhau

Đặc biệt, điểm nhấn của cuộc gặp gỡ này là diện mạo tuổi 59 của nữ diễn viên Park Hae Mi. Với mái tóc nhuộm sáng màu, trang phục trẻ trung, làn da trắng hồng, không có quá nhiều nếp nhăn, Park Hae Mi khiến khán giả thực sự ngưỡng mộ. Ở ngoài đời, cô còn theo đuổi phong cách ăn mặc, trang điểm vô cùng sành điệu, trẻ trung, nhìn qua không ai nghĩ đây là một người phụ nữ đã gần 60 tuổi.

Park Hae Mi thời Gia Đình Là Số 1

Những hình ảnh ngoài đời của nữ diễn viên ở tuổi 59

Trong sự nghiệp của mình, Park Hae Mi không đóng nhiều phim do cô chủ yếu hoạt động với tư cách một diễn viên nhạc kịch. Khán giả nhớ tới sao nữ họ Park thông qua những vở kịch nổi tiếng như Mamma Mia!, 42nd Street, Really Really Like You ,... Năm 2008, cô thậm chí từng được vinh danh tại Giải thưởng Văn hóa và Giải trí Hàn Quốc lần thứ 16, với chiếc cúp Daesang cao quý nhờ những cống hiến cho sân khấu kịch nước nhà.

Về phim ảnh, Gia Đình Là Số 1 là tác phẩm truyền hình để đời trong sự nghiệp làm nghề của cô. Gần đây nhất, Park Hae Mi có góp mặt trong bộ phim Bravo My Life, lên sóng năm 2022, tuy nhiên vai diễn của cô không được nhiều người chú ý.

Park Hae Mi trên sân khấu kịch

Nguồn ảnh: tvN